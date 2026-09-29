Sofía Petro respondió a quienes la señalan de promover una “ola de violencia sin precedentes”: “A otro perro con ese hueso”

Sofía Petro, hija de Gustavo Petro responde a detractores que la acusan de generar pánico en los ciudadanos - crédito redes sociales

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Sofía Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, negó estar en Francia y rechazó las acusaciones que la vinculan con una supuesta convocatoria a protestas ante la crisis de orden público. “No he dicho esto, no estoy en ninguna Francia. Dejo constancia. A otro perro con ese hueso”, escribió en sus redes sociales.

La hija del exmandatario respondió a un comentario que, según afirmó, forma parte de varios mensajes similares que ha recibido. Las publicaciones la señalan por una presunta convocatoria a un estallido social.

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Petro cuestionó que esas versiones circulen en medio de críticas al Gobierno. “Ya vi este tipo de publicaciones varias veces. Esto es señal de que están difundiendo narrativas estigmatizadoras que ‘justifiquen’ la represión a todo acto crítico contra el gobierno”, sostuvo.

Sofía Petro desmiente querer generar desmanes a causa de la violencia que azota gran parte del territorio nacional - crédito @sofiapetroa/X

El comentario al que hace referencia viene de un usuario de la red social que escribió: “Dice la hija de Petro desde Francia, que si continúa la ola de violencia en Colombia, la izquierda convocará un estallido social y desencadenará una ola de violencia sin precedentes. Ellos siempre tan pacíficos y con todo el amor”.

Sofía Petro hizo un baile con un mensaje provocador contra la “morronguería”

Sofía Petro Alcocer promovió la “antimorronguería” en un video publicado en la red social TikTok, donde bailó y llamó a sus seguidoras a expresarse con libertad frente a los cuestionamientos sociales que, según planteó, pesan sobre las mujeres jóvenes.

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La politóloga difundió la grabación en un espacio privado mientras sonaba Mamichula, la canción de Trueno, Nicki Nicole y Bizarrap. El contenido acumuló miles de reproducciones y abrió una discusión entre los usuarios de la plataforma.

La publicación de Sofía Petro plantea un rechazo a las normas sociales que condicionan el comportamiento, la imagen y la expresión corporal de las mujeres en internet y en espacios públicos. Su mensaje defendió la posibilidad de bailar, opinar y mostrarse sin aceptar presiones para permanecer en silencio o ajustarse a expectativas ajenas.

Sofía Petro celebró la 'anti-morronguería' con un baile al ritmo de 'mamichula', como un mensaje de libertad - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

En la pantalla del video, la joven escribió: “Abrazando fuerte la anti-morronguería en estos tiempos donde nos quieren quietas, calladas y acatando”.

El mensaje que acompañó la publicación amplió esa posición. “Hola reinas, vamos a bailar, a hacer ruido, a opinar y a ser libres, ¿cómo lo ven?”, escribió Petro Alcocer para dirigirse a sus seguidoras.

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La propuesta se presentó como una crítica a la doble moral y a los señalamientos sobre la soltura o el uso del cuerpo femenino en las redes sociales. La rutina de baile funcionó, en ese sentido, como una invitación a cuestionar las conductas tradicionales que se esperan de las mujeres.

Los comentarios en TikTok reflejaron posturas opuestas. Parte de la audiencia respaldó el video y celebró la espontaneidad de la joven, así como su llamado a utilizar las plataformas digitales sin temor al qué dirán.

“Siempre rebeldes, siempre resistentes, siempre libres”, escribió una usuaria. Otra reacción señaló: “Definitivamente Petrosky todo lo hace bien, con calma e inteligencia”.

Sofía Petro apareció bailando y reivindica la libertad de las mujeres para expresarse- crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

También hubo mensajes críticos y bromas vinculadas con su exposición pública y con el debate político alrededor de su familia. Entre las respuestas apareció el comentario: “Jajajaja la mamá se pasó de libre”.

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La publicación volvió a poner en discusión el alcance de la libertad de expresión en redes sociales, especialmente cuando quien difunde el contenido pertenece a una familia con alta visibilidad en Colombia.

Las publicaciones de Sofía Petro combinaron una desmentida frente a versiones que la relacionan con hechos de violencia y una defensa de la expresión individual en redes sociales. Sus mensajes reavivaron el debate sobre la exposición pública, los cuestionamientos a las mujeres en entornos digitales y el impacto político de pertenecer a una familia de alta visibilidad.