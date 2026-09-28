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Quién fue el último eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Tras una votación histórica del público, la producción definió el cierre del grupo de nominados y deja el camino listo para las semanas finales del programa

La Casa de los Famosos México
Tras una votación histórica del público, la producción definió el cierre del grupo de nominados y deja el camino listo para las semanas finales del programa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)
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La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 cerró la novena semana de competencia con la salida de uno de los cuatro nominados finales. La decisión llegó después de que el público emitiera más de 16 millones de votos para definir quién continuaba rumbo a la recta final del reality show.

Los cuatro nominados de la semana fueron Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Memo Schultz y una cuarta participante que llegó a esta instancia tras nueve semanas dentro de la casa. Antes de conocer el resultado, los cuatro recorrieron la sala de fotos junto a la conductora Galilea Montijo, quien les mostró imágenes de los momentos que marcaron su paso por el reality.

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Ernesto Laguardia y Memo Schultz fueron los primeros en conocer su destino: ambos regresaron a la casa como finalistas ante la reacción eufórica del resto de los habitantes. Con esas dos confirmaciones, la definición quedó entre los dos concursantes restantes, que debieron esperar el resultado final en el temido carrusel de la eliminación.

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Con la eliminación se cierra el grupo de nominados de la semana y queda definido el cuarto lugar entre los finalistas que disputarán las últimas galas del reality. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Brianda Deyanara fue la última eliminada de la temporada. La influencer se despidió de la competencia después de nueve semanas de participación, mientras que Ese Pérez se convirtió en el cuarto y último finalista confirmado de esta edición del reality.

Durante la revisión de su paso por el programa, la creadora de contenido, Brianda recordó distintos episodios de su convivencia con el resto de los habitantes. Entre ellos, una dinámica en la que los participantes debieron permanecer atados entre sí durante una actividad grupal.

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También revivió la cena romántica que compartió con Masad Altamimi, otro de los habitantes de la temporada, en un momento previo a que él fuera eliminado del reality. Brianda recordó además la ocasión en que sus padres ingresaron a la casa para visitarla, uno de los episodios más emotivos de su estadía.

El carrusel final quedó definido entre Brianda Deyanara y Ese Pérez, los dos concursantes que permanecieron en riesgo hasta el cierre de la gala. El resultado confirmó a Ese Pérez como el cuarto finalista de la temporada, junto a Ernesto Laguardia y Memo Schultz, que ya habían asegurado su lugar minutos antes.

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La influencer abandona la casa después de superar varias nominaciones, en una gala que reunió a los cuatro últimos candidatos a la eliminación de la temporada. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Ante dicho resultado, internautas llenaron con críticas y comentarios La Casa de los Famosos México, señalando un presunto fraude ya que, de acuerdo a los usuarios, Ese estaría protegido por la producción.

Con esta eliminación, la competencia de La Casa de los Famosos México entra en su etapa final con un grupo reducido de finalistas que disputarán las últimas semanas del reality. La producción confirmó que la cobertura del cierre de la temporada continuará en los próximos días con nuevas dinámicas y galas previas a la definición del ganador.

Finialistas de La Casa de los Famosos México 2026

  • Mariana Ochoa
  • Karina Torres
  • Yahir
  • Memo Schutz
  • Gema Garoa
  • Ese Pérez

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