Honduras

Honduras ampliará la persecución de estructuras criminales bajo la estrategia regional del Escudo de las Américas

Entre ellas el Tren de Aragua y cárteles del narcotráfico, al esquema de estructuras consideradas terroristas dentro de la cooperación regional

La nueva estrategia de seguridad busca extender la persecución penal del crimen organizado más allá de las fronteras nacionales.
La nueva estrategia de seguridad busca extender la persecución penal del crimen organizado más allá de las fronteras nacionales.
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El Gobierno de Honduras amplió el alcance de su estrategia contra el crimen organizado al confirmar que organizaciones criminales internacionales como el Tren de Aragua y distintos cárteles del narcotráfico serán consideradas dentro del esquema de estructuras terroristas en el marco del denominado Escudo de las Américas.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que la decisión forma parte de una estrategia de cooperación entre varios países para enfrentar organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

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Según el funcionario, esa coordinación permitirá que las autoridades hondureñas persigan a estructuras criminales internacionales que utilicen el territorio nacional para desarrollar actividades ilícitas, mientras que las organizaciones hondureñas consideradas terroristas también podrán ser perseguidas.

La declaración se produce en medio de la puesta en marcha de nuevas acciones de seguridad en Honduras y de una mayor coordinación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Velásquez explicó que, como parte de la política criminal interna, Honduras ha denominado asociaciones terroristas a tres estructuras: la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo.

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El ministro señaló que esa clasificación forma parte de las herramientas utilizadas por el Estado hondureño para enfrentar a organizaciones criminales que operan dentro del territorio nacional.

Combate a la criminalidad

Las autoridades hondureñas ya han comenzado a desarrollar operativos bajo este nuevo marco de seguridad. En días recientes, las fuerzas de seguridad informaron sobre acciones contra personas que presuntamente estarían vinculadas con estas estructuras.

De acuerdo con reportes oficiales citados por medios locales, las operaciones se han desarrollado en distintos puntos del país como parte de la estrategia Escudo de Honduras.

La principal novedad anunciada por Gerzon Velásquez es la incorporación de organizaciones criminales internacionales al esquema de cooperación regional.

El funcionario indicó que, dentro del denominado Escudo de las Américas, los países participantes acordaron considerar a un grupo de organizaciones criminales como estructuras terroristas.

Según su declaración, además de la MS-13 y la Pandilla 18, se contempla una lista de 25 estructuras criminales dentro de este esquema regional. En ese grupo se incluye al Tren de Aragua y a organizaciones vinculadas con el narcotráfico, de acuerdo con la explicación del ministro.

El alcance concreto de las medidas aplicables a cada organización dependerá de la legislación y de los mecanismos adoptados por cada país participante.

Una estrategia regional

Uno de los elementos centrales de la explicación de Velásquez es que la persecución penal ya no se limitaría al territorio hondureño.

El ministro señaló que las autoridades podrán perseguir dentro de Honduras a organizaciones internacionales que utilicen el país para cometer delitos y, al mismo tiempo, buscar cooperación de otros Estados para actuar contra estructuras criminales hondureñas que tengan operaciones o conexiones fuera del territorio nacional.

“Así que la campaña de persecución penal no solo es en Honduras, sino en todos los países miembros del Escudo de las Américas”, afirmó.

Honduras incluyó al Tren de Aragua y a cárteles del narcotráfico en la lista de estructuras terroristas del Escudo de las Américas.
Honduras incluyó al Tren de Aragua y a cárteles del narcotráfico en la lista de estructuras terroristas del Escudo de las Américas.

El planteamiento apunta a fortalecer el intercambio de información y la coordinación entre instituciones de seguridad de los países que forman parte de la iniciativa.

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional constituye uno de los componentes centrales del Escudo de las Américas.

La iniciativa contempla mecanismos de cooperación en materia de seguridad, intercambio de inteligencia y coordinación para enfrentar organizaciones criminales que operan en más de un país.

En septiembre, países participantes anunciaron además una primera acción conjunta relacionada con 24 organizaciones criminales, que contempla medidas como restricciones migratorias y financieras, cuya aplicación dependerá de las leyes de cada Estado.

La cifra mencionada por Velásquez de 25 estructuras dentro del esquema regional difiere de las 24 organizaciones reportadas en esa declaración conjunta, por lo que ambas referencias deben distinguirse hasta que las autoridades hondureñas publiquen el listado oficial que están tomando como base.

Qué implica la clasificación como terrorista

La denominación de una organización como terrorista puede tener consecuencias jurídicas y operativas diferentes dependiendo del marco legal de cada país.

En el caso hondureño, las autoridades han utilizado una legislación especial para el combate de asociaciones terroristas, maras y pandillas, dentro de la cual ya fueron incorporadas determinadas estructuras criminales nacionales.

El ministro sostiene que esa clasificación permite aplicar herramientas de persecución penal contra las organizaciones consideradas terroristas.

Sin embargo, la aplicación de esas medidas a organizaciones internacionales dependerá de cómo se incorpore la cooperación regional a los procedimientos internos de cada país y de las disposiciones legales correspondientes.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en Nueva York en la reunión del Escudo de las Américas. (Foto: Casa Presidencial)
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en Nueva York en la reunión del Escudo de las Américas. (Foto: Casa Presidencial)

Operativos en curso dentro de Honduras

El anuncio internacional ocurre mientras Honduras mantiene operativos contra organizaciones criminales dentro del país. En los últimos días, las autoridades informaron sobre acciones en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Yoro y otros sectores, en el marco de la estrategia Escudo de Honduras.

Las instituciones de seguridad han señalado que estas acciones incluyen participación conjunta de cuerpos policiales, fuerzas militares y otras dependencias encargadas de la investigación y persecución del delito.

El Gobierno sostiene que la cooperación bajo el Escudo de las Américas permitirá extender la persecución penal más allá de las fronteras y facilitar acciones coordinadas contra el crimen organizado.

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