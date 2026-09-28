Dejan bolsa con restos humanos en la alcaldía Tlalpan, al sur de la CDMX

Hallan restos humanos en la alcaldía Tlalpan, CDMX. (Redes sociales/Captura de pantalla)

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Vecinos de la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, encontraron una bolsa con restos humanos que provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX).

Los hechos ocurrieron sobre la vialidad Ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia 2 de Octubre, en el cruce con la calle Tetiz y en el paradero de la Ruta 76.

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Hasta el momento, ni la SSC ni la FGJ-CDMX han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, no obstante, en redes sociales ya circulan videos y fotografías que confirman los hechos y la presencia de las autoridades en el punto.

Hallan restos humanos en la alcaldía Tlalpan, CDMX. (Redes sociales/Captura de pantalla)

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, los restos corresponderían a un hombre de entre 35 y 40 años, que fue encontrado atado y con signos de tortura. Hasta el momento se desconoce si la víctima ya fue identificada.

Por los hechos, elementos de la SSC cerraron el perímetro, mientras personal de Servicios Periciales realizaba las primeras diligencias sobre el terreno.

Tlalpan concentra hasta nueve organizaciones criminales, según un análisis reciente

El hallazgo ocurrió en una alcaldía que, de acuerdo con un análisis publicado en Animal Político por Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en políticas públicas por el CIDE, registra hasta nueve organizaciones criminales distintas, junto con Iztapalapa y Coyoacán, la cifra más alta entre las demarcaciones del Valle de México.

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En la CDMX habría más de 60 células criminales. (Infobae)

El especialista construyó el mapa mediante una búsqueda sistemática en fuentes hemerográficas de los 125 municipios del Estado de México y las 16 alcaldías capitalinas, procesada con el software QGis.

El estudio estima 62 organizaciones y bandas activas en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México respalda una cifra similar. En su informe “Grupos Delictivos 2024-2025”, la dependencia documentó al menos 62 grupos delictivos activos en la capital, dedicados a narcomenudeo, extorsión, homicidio, secuestro y otros delitos de alto impacto.

Entre los grupos con mayor presencia nacional en el Valle de México, el especialista identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presente en las 16 alcaldías capitalinas; la Familia Michoacana, con presencia en nueve; el Cártel de Sinaloa y la Unión Tepito, cada uno identificado en 12 demarcaciones, esta última de origen capitalino. El análisis suma otras 13 organizaciones de tamaño medio: Cártel de Caborca, Tren de Aragua, Cártel Nuevo Imperio, Los Rodolfos, Los Canchola, Cártel de Tláhuac, Fuerza Anti Unión Tepito, Los Tanzanios, Guerreros Unidos, Caballeros Templarios, Los Molina, Los Catalinos y Ronda 88.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana catearon un inmueble en la colonia San Miguel Ajusco, Tlalpan, que operaba como punto de venta de droga del grupo criminal "Los Mojarras". Crédito: Foto de pantalla

En Tlalpan, la organización con actividad documentada de forma más reciente es Los Mojarras. El 24 de septiembre, la SSC cateó un inmueble en la calle Bienestar, colonia San Miguel Ajusco, que operaba como punto de venta de droga, cocina de estupefacientes y refugio de personas con adicciones.

De acuerdo con el programa C4 en Alerta, conducido por el periodista Carlos Jiménez, el punto de venta cateado generaba ganancias diarias superiores a los 400,000 pesos.

El hallazgo en Tlalpan ocurrió semanas después de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentara el informe de seguridad de agosto, en el que reportó 43 homicidios en el mes, la cifra más baja desde que existe registro oficial hace 29 años. Brugada atribuyó el resultado a una estrategia que combina patrullaje de proximidad, videovigilancia y coordinación con el gobierno federal.

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El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, respaldó la cifra y detalló que de enero a agosto la capital registró un promedio diario de 2.03 homicidios, el nivel más bajo desde 2019. El funcionario precisó que, del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, la SSC detuvo a 12,008 personas por delitos de alto impacto y desarticuló 46 células criminales en la capital.