México

Abren nuevos módulos en diferentes partes del país para tramitar tu CURP Biométrica: ubicación y horarios

El objetivo es reforzar la certeza de identidad y reducir registros duplicados, suplantaciones y el uso indebido de información personal

Un hombre tramita su CURP biométrica en un módulo de RENAPO, mientras una empleada le toma una fotografía y otro empleado supervisa el registro de sus huellas dactilares en un escáner.
Un ciudadano realiza el trámite de su CURP biométrica en un módulo de RENAPO, donde se toman su fotografía y huellas dactilares para garantizar la autenticidad y seguridad del documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La CURP Biométrica amplía su atención en Chihuahua y Yucatán rumbo a octubre de 2026, con módulos presenciales para registrar fotografía, huellas dactilares, firma y otros datos que permitan vincular la clave de identidad con características físicas únicas de cada persona.

El trámite avanza de forma gradual y voluntaria, por lo que no hay una fecha en octubre a partir de la cual toda la población deba acudir obligatoriamente.

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Es la Secretaría de Gobernación (Segob) quien coordina el programa mediante el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), en conjunto con los registros civiles estatales. El objetivo es reforzar la certeza de identidad y reducir registros duplicados, suplantaciones y el uso indebido de información personal.

La captura debe realizarse directamente en los equipos instalados en cada módulo, por lo que el proceso no puede completarse solo por internet. Las herramientas digitales pueden servir para consultar información o solicitar una cita, pero la persona interesada debe presentarse físicamente.

El trámite del documento exige la presencia física de la ciudadanía en los módulos para registrar huellas dactilares, fotografía y firma.
El trámite del documento exige la presencia física de la ciudadanía en los módulos para registrar huellas dactilares, fotografía y firma.

Chihuahua opera seis módulos en cuatro municipios

Chihuahua inició el programa piloto de captura y actualización de la CURP Biométrica por lo que el gobierno estatal habilitó módulos nuevos: Chihuahua capital, Ciudad Juárez, Delicias y Cuauhtémoc, con atención presencial de lunes a viernes.

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En Chihuahua capital, el servicio está disponible en la Oficialía Centro, ubicada en las calles Libertad y 13a número 5, en la colonia Centro. En Ciudad Juárez hay atención en la Oficialía El Mezquital, en calle Almendro 10150, esquina con avenida Mezquital, colonia El Mezquital.

La ciudad fronteriza también cuenta con un módulo en Pueblito Mexicano, dentro de las oficinas del Gobierno del Estado en avenida Abraham Lincoln número 1320, fraccionamiento Córdova Américas.

En Delicias, la sede está en el edificio Lerdo de Tejada, en avenida 6a Norte y calle 1a Oriente número 104, colonia Centro.

En Cuauhtémoc, las personas pueden acudir a la Oficialía del Registro Civil, dentro del edificio del Gobierno del Estado ubicado en avenida Morelos, esquina con calle 23-A, fraccionamiento San Antonio.

Dos funcionarios uniformados toman huellas digitales a una persona sentada en un escritorio dentro de un módulo de la CURP con paneles verdes y blancos.
Personal oficial uniformado toma huellas digitales biométricas a un ciudadano en un módulo de la CURP en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yucatán mantiene atención en el Centro de Mérida

Además de Chihuahua, Yucatán también se integró formalmente al programa federal. La atención comenzó el 2 de febrero con siete módulos dentro de las oficinas centrales del Registro Civil, en calle 65 entre 64 y 66, en el Centro de Mérida.

El personal de esas instalaciones realiza la captura de la información biométrica necesaria para actualizar el registro. El Gobierno de Yucatán informó el 18 de septiembre que los módulos permanecen activos.

Las 144 oficialías del Registro Civil en la entidad también brindan orientación a quienes requieran certificar o actualizar primero su CURP tradicional antes de iniciar el registro biométrico, de acuerdo con la publicación.

Los requisitos pueden cambiar ligeramente entre módulos, aunque de manera general se solicita una CURP certificada y una identificación oficial vigente. Dependiendo de la edad de la persona o de su situación registral, algunas sedes pueden pedir documentos adicionales.

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Qué es la CURP Biométrica

La CURP Biométrica es una versión de la Clave Única de Registro de Población que añade elementos para comprobar la identidad de una persona: principalmente fotografía y huellas dactilares. La ley también prevé que esté disponible en formato físico y digital.

Conserva los datos de la CURP tradicional: nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo o género y nacionalidad. Su registro queda a cargo de Segob, mediante Renapo, y puede vincularse con otros sistemas públicos, como el de salud.

La reforma a la Ley General de Población fue publicada el 16 de julio de 2025. El artículo 91 Bis establece que la CURP con biométricos es un documento nacional de identificación de aceptación obligatoria. Aun así, el Gobierno federal ha sostenido que el registro para la ciudadanía se aplica de manera gradual, voluntaria y gratuita, sin una sanción para quien todavía no lo tramite.

El procedimiento suele ser presencial y requiere capturar los datos biométricos. La disponibilidad de módulos y requisitos puede variar según la entidad. No debe confundirse con actualizar o descargar la CURP certificada tradicional.

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