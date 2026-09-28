México

Avengers Doomsday: la batalla por los cines en México que dejó a Marvel sin salas IMAX

Warner Bros. aseguró la exclusividad de las pantallas IMAX para la tercera entrega de Dune, forzando a Marvel a buscar formatos alternativos para el esperado regreso de los Vengadores

Avengers: Doomsday se estrenará en México el 17 de diciembre de 2026 sin proyección en salas IMAX durante su primera ventana.
Avengers: Doomsday se estrenará en México el 17 de diciembre de 2026 sin proyección en salas IMAX durante su primera ventana comercial. (Composición/Marvel )
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La distribución cinematográfica en México desplazó a Marvel Studios de las pantallas de mayor formato para el estreno de Avengers: Doomsday, programado para el 17 de diciembre de 2026.

La coincidencia en calendario con el lanzamiento de Dune: Parte 3 dejó a la producción sin acceso a salas IMAX en territorio nacional.

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La cadena Warner Bros. aseguró la exclusividad absoluta de las pantallas IMAX en los complejos de Cinépolis y Cinemex.

La decisión comercial dejó a la quinta entrega de los Vengadores sin espacio en la tecnología de exhibición de alta gama durante su estreno oficial en salas mexicanas.

Durante su primer fin de semana de reestreno, la versión extendida Avengers: Endgame Encore recaudó 4.2 millones de dólares en México, posicionándose en el primer lugar de la taquilla nacional. A nivel global, la producción acumuló 86 millones de dólares en más de 3,000 salas.

Warner Bros. aseguró la exclusividad de IMAX para el estreno de Dune 3

El conflicto por las salas se originó cuando Warner Bros. cerró acuerdos de distribución exclusiva para Dune: Parte 3, dirigida por Denis Villeneuve.

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Ambas superproducciones fijaron su llegada a los cines mexicanos para el 17 de diciembre de 2026, un día antes de su debut en Estados Unidos.

Las empresas exhibidoras mexicanas confirmaron que las salas IMAX mantendrán en cartelera de forma única a la tercera entrega de la cinta de ciencia ficción.

Las cadenas de cine no han confirmado si abrirán funciones en IMAX para la cinta de Marvel en las semanas posteriores al estreno.

La pérdida de las pantallas IMAX obligó a Disney a replantear su estrategia comercial para el mercado latinoamericano.

La compañía optó por respaldar el esquema Infinity Vision, una certificación de calidad para proyectores de alto brillo, pantallas de gran tamaño y sonido envolvente.

El choque entre Avengers: Doomsday y Dune: Part Three
Dune: Parte 3 aseguró la exclusividad de las pantallas IMAX en los complejos de Cinépolis y Cinemex para su lanzamiento en diciembre. (Composición/IMDb)

Disney introdujo el estándar Infinity Vision con el reestreno de Endgame

El despliegue de Infinity Vision comenzó con la proyección especial de Avengers: Endgame Encore los días 24 y 25 de septiembre.

La reedición incluyó cuatro escenas inéditas conectadas con la trama de Avengers: Doomsday, con una duración total de 183 minutos.

Las escenas adicionales presentaron al personaje de Loki interrumpiendo a Steve Rogers, una prueba de contención de Bruce Banner interrumpida por Doctor Doom y la detección de una incursión multiversal entre la Tierra 10005 y la 1127 dentro de la Autoridad de Variación Temporal.

El ensayo comercial funcionó como antesala para acostumbrar al público a las salas premium alternativas.

La corporación utilizó la versión ampliada para medir el interés de los espectadores y promover la venta anticipada de la siguiente película de la franquicia.

Disney utilizó el reestreno de Avengers: Endgame Encore para lanzar el estándar de proyección Infinity Vision en territorio mexicano. Avengers: Endgame: Bonus
Disney utilizó el reestreno de Avengers: Endgame Encore para lanzar el estándar de proyección Infinity Vision en territorio mexicano. Avengers: Endgame: Bonus

La preventa exclusiva colapsó las aplicaciones digitales en México

La primera fase de preventa para Avengers: Doomsday inició el 28 de septiembre a la medianoche, restringida únicamente a complejos con certificación Infinity Vision.

La alta demanda de los usuarios provocó la caída sistemática de los sitios web y aplicaciones de Cinépolis y Cinemex.

A los pocos minutos de abrir la venta, los clientes reportaron pantallas en blanco y transacciones rechazadas en redes sociales.

La saturación de los servidores obligó a las cadenas a recomendar el inicio de sesión previo y el registro anticipado de métodos de pago.

Pese a los fallos técnicos, las entradas para las primeras proyecciones se agotaron en las principales ciudades del país.

La respuesta de la audiencia replicó los problemas ocurridos durante la venta de boletos para Avengers: Endgame en 2019.

Las aplicaciones móviles de las principales cadenas de cine en México registraron caídas durante las primeras horas de la venta de boletos. (Captura de pantalla)
Las aplicaciones móviles de las principales cadenas de cine en México registraron caídas durante las primeras horas de la venta de boletos. (Captura de pantalla)

Las funciones de medianoche regresan a los cines tras años de ausencia

El nivel de demanda impulsó a los exhibidores a confirmar el regreso de las funciones de medianoche a la cartelera mexicana.

Las proyecciones especiales comenzarán a las 00:00 horas del miércoles 16 de diciembre, horas antes de su estreno formal en la región.

La práctica de exhibición nocturna permanecía suspendida en la mayoría de los complejos cinematográficos del país desde hace varios años.

El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’
Las cadenas mexicanas reactivarán las proyecciones especiales de media noche. (Marvel)

Su reactivación refleja el volumen de taquilla que las empresas calculan para el proyecto dirigido por Anthony Russo y Joe Russo.

La producción tendrá un metraje de 165 minutos, colocándose entre las cintas de mayor duración del estudio.

La historia marcará el regreso del actor Robert Downey Jr., quien encarnará al villano Victor Von Doom tras su salida de la saga como Iron Man.

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