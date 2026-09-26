EN VIVO | 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: inicia movilización en CDMX en apoyo a familiares

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los familiares convocaron a una movilización en el Ángel de la Independencia, quienes son acuerpados por organizaciones y estudiantes, así como personas solidarias que siguen exigiendo el acceso a la verdad y la justicia.

Entre los últimos avances se encuentra la detención del exgobernador de Guerrero,Ángel Aguirre, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa del “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.

La principal exigencia se centra en la entrega de información por parte del Ejército mexicano. Los padres y madres sostienen que los archivos, comunicaciones y registros en poder de las Fuerzas Armadas pueden aportar datos para conocer el destino de los normalistas y establecer responsabilidades entre autoridades civiles, policiales y militares.

La marcha de este 26 de agosto de 2026 partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, donde se prevé un mitin. Durante la movilización, los contingentes repiten los nombres de los estudiantes y reclaman que la investigación no vuelva a cerrarse sin esclarecer qué ocurrió con los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.