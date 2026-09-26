EN VIVO | 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: inicia movilización en CDMX en apoyo a familiares

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los familiares convocaron a una movilización en el Ángel de la Independencia, quienes son acuerpados por organizaciones y estudiantes, así como personas solidarias que siguen exigiendo el acceso a la verdad y la justicia.
Entre los últimos avances se encuentra la detención del exgobernador de Guerrero,Ángel Aguirre, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa del “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.
La principal exigencia se centra en la entrega de información por parte del Ejército mexicano. Los padres y madres sostienen que los archivos, comunicaciones y registros en poder de las Fuerzas Armadas pueden aportar datos para conocer el destino de los normalistas y establecer responsabilidades entre autoridades civiles, policiales y militares.
La marcha de este 26 de agosto de 2026 partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, donde se prevé un mitin. Durante la movilización, los contingentes repiten los nombres de los estudiantes y reclaman que la investigación no vuelva a cerrarse sin esclarecer qué ocurrió con los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Este sábado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó “categóricamente” haber negado la atención a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
A través de redes sociales, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa emitieron una convocatoria para invitar al público en general a unirse a su causa en exigencia de justicia a más de diez años del caso que mantiene como incierto el paradero de los estudiantes:
“Lamentablemente, a 12 años de la desaparición forzada de nuestros hijos a manos del Estado, seguimos sin obtener verdad y justicia. No callemos ante la impunidad. ¡Acompáñanos! ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!"
Este sábado 26 de septiembre de 2026 se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, tiempo en que sus familias han mantenido la búsqueda activa, llenos de obstáculos, sin acceso a la verdad ni a la justicia, sumado al bloqueo y ocultamiento de la información por parte del Ejército Mexicano, así lo destaca Amnistía Internacional México.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que nadie está por encima de la ley a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la investigación que comenzó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pasado por tres administraciones federales, distintas instituciones y versiones sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.