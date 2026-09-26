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EN VIVO | 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: inicia movilización en CDMX en apoyo a familiares

Los padres de los estudiantes convocaron a unirse a la marcha que partirá del Ángel de la Independencia

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A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los familiares convocaron a una movilización en el Ángel de la Independencia, quienes son acuerpados por organizaciones y estudiantes, así como personas solidarias que siguen exigiendo el acceso a la verdad y la justicia.

Entre los últimos avances se encuentra la detención del exgobernador de Guerrero,Ángel Aguirre, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa del “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.

La principal exigencia se centra en la entrega de información por parte del Ejército mexicano. Los padres y madres sostienen que los archivos, comunicaciones y registros en poder de las Fuerzas Armadas pueden aportar datos para conocer el destino de los normalistas y establecer responsabilidades entre autoridades civiles, policiales y militares.

La marcha de este 26 de agosto de 2026 partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, donde se prevé un mitin. Durante la movilización, los contingentes repiten los nombres de los estudiantes y reclaman que la investigación no vuelva a cerrarse sin esclarecer qué ocurrió con los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

22:32 hsHoy

Caso Ayotzinapa: CNDH rechaza “categóricamente” haber negado atención a los padres de los 43 normalistas desaparecidos

El órgano autónomo insiste en que no se ha cerrado al diálogo y recordó que su última recomendación no ha sido aceptada por los familiares de las víctimas

La CNDH rechazó no haber atendido a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Crédito: X / @Tlachinollan
La CNDH rechazó no haber atendido a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Crédito: X / @Tlachinollan

Este sábado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó “categóricamente” haber negado la atención a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

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22:26 hsHoy

A través de redes sociales, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa emitieron una convocatoria para invitar al público en general a unirse a su causa en exigencia de justicia a más de diez años del caso que mantiene como incierto el paradero de los estudiantes:

“Lamentablemente, a 12 años de la desaparición forzada de nuestros hijos a manos del Estado, seguimos sin obtener verdad y justicia. No callemos ante la impunidad. ¡Acompáñanos! ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!"

Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Convocan a marcha por el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. (Padres Y Madres De Ayotzinapa)
22:20 hsHoy

Amnistía Internacional exhibe que a 12 años de Ayotzinapa, el ejército aún no entrega información clave pese a mandato judicial

Pese al tiempo, el Estado y la justicia mexicana le ha negado el acceso a la verdad a los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos

Amnistía Internacional exhibe que a 12 años de Ayotzinapa, el ejército aún no entrega información clave pese a mandato judicial. (REUTERS/Raquel Cunha)
Amnistía Internacional exhibe que a 12 años de Ayotzinapa, el ejército aún no entrega información clave pese a mandato judicial. (REUTERS/Raquel Cunha)

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, tiempo en que sus familias han mantenido la búsqueda activa, llenos de obstáculos, sin acceso a la verdad ni a la justicia, sumado al bloqueo y ocultamiento de la información por parte del Ejército Mexicano, así lo destaca Amnistía Internacional México.

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22:16 hsHoy

A 12 años de Ayotzinapa, Segob afirma que “nadie está por encima de la ley”: informe será el 28 de septiembre

El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que reagendará la entrega del informe sobre los avances en el caso

Mexico City, Mexico, September 26, 2025. REUTERS/Raquel Cunha
Mexico City, Mexico, September 26, 2025. REUTERS/Raquel Cunha

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que nadie está por encima de la ley a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

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22:14 hsHoy

Ayotzinapa, 12 años y tres presidentes después: qué rumbo tomó la investigación por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala

De la llamada “verdad histórica” a las nuevas líneas de investigación, el expediente ha incorporado identificaciones, documentos, comunicaciones y procesos judiciales sin esclarecer todavía el paradero de los estudiantes

El caso Ayotzinapa ha atravesado tres gobiernos federales y hasta ahora no se ha esclarecido qué ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. (Imagen Ilustrativa | Infobae México)
El caso Ayotzinapa ha atravesado tres gobiernos federales y hasta ahora no se ha esclarecido qué ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. (Imagen Ilustrativa | Infobae México)

Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la investigación que comenzó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pasado por tres administraciones federales, distintas instituciones y versiones sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

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