México vs Colombia EN VIVO: sigue el debut de Rafa Márquez como técnico de la Selección Nacional

La Selcción Mexicana inicia este sábado 26 de septiembre una nueva etapa con Rafael Márquez como su director técnico. El amistoso ante Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, será la primera prueba de un ciclo que apunta al Mundial 2030 y que combina regresos como el de Hirving Lozano y una generación de jóvenes que busca consolidarse.
La prueba no será menor. los colombianos llegan con una racha favorable en los cruces recientes y con el antecedente del 4-0 que le propinó a México el 11 de octubre de 2025.
El choque también abre una etapa de ajustes para el conjunto de Néstor Lorenzo, que afronta su primer partido tras el Mundial 2026 sin figuras como James Rodríguez y Luis Díaz.
La Selección Colombia muestra un claro dominio histórico sobre los mexicanos en sus enfrentamientos históricos, ¿cuáles han sido las derrotas más dolorosas para el Tricolor ante los colombianos?
La Selección Mexicana comenzará una nueva etapa este sábado 26 de septiembre, cuando se mida con Colombia en Baltimore, Estados Unidos, en el primer partido de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor. El encuentro llegará después del Mundial 2026 y también representará una oportunidad para recordar algunos de los capítulos más complicados que México ha vivido frente al conjunto sudamericano.
¿Cómo se ha ido forjando con los años la rivalidad entre México y Colombia?
El enfrentamiento entre México y Colombia trasciende las fronteras geográficas de la Concacaf y la Conmebol para posicionarse como un clásico de alta intensidad en el continente americano. Desde sus primeros choques en la década de 1930 hasta sus encontronazos en el siglo XXI, aztecas y sudamericanos han construido una historia compartida caracterizada por el buen trato de pelota, la intensidad física y finales dramáticas que han marcado a generaciones de aficionados.
Este es el imponente estadio en Baltimore donde la Selección Mexicana iniciará su gira tras el Mundial 2026:
El M&T Bank Stadium, casa de los Baltimore Ravens, será el escenario donde Rafael Márquez hará su debut como director técnico de la Selección Mexicana frente a Colombia.
Otra de las noticias que más llamó la atención en esta primera convocatoria del Káiser al frente del Tri fue la herencia del histórico dorsal 10 a Gilberto Mora, la joven promesa de Xolos:
La Selección Mexicana ha comenzado de manera oficial una nueva etapa bajo la conducción técnica de Rafael Márquez, y las sorpresas no se han hecho esperar en el seno del combinado nacional. En un gesto de enorme confianza estratégica y simbolismo generacional, el ‘Káiser’ ha tomado la decisión de otorgar el dorsal número ’10′ al joven mediocampista Gilberto Mora para los compromisos internacionales de esta ventana de Fecha FIFA.
César El Cachorro" Montes se sumó a Alan Cervantes dentro de las bajas del Tri en esta primera convocatoria:
La Selección Mexicana confirmó la baja de César Montes, es un hecho que el defensa central dejará la concentración de Rafa Márquez y regresará a Moscú para continuar con su club la recuperación pertinente. Fue la noche de este jueves 24 de septiembre que se hizo oficial este cambio; en su lugar llega Dagoberto Espinoza de América.
Entre bajas, rotaciones y palabras de aliento, así inició el Káiser su concentración con la Selección Mexicana:
La era de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana empezó de forma oficial este lunes 21 de septiembre, el Tri se alista de cara al partido contra Colombia, previsto para el próximo 26 de septiembre en Estados Unidos.
La Selección Colombia presenta la indumentaria que usará para el encuentro:
La Selección Nacional Mexicana ya arribó al Estadio.
La Selección Colombia presenta gran dominio sobre los aztecas en su historial de enfrentamientos, ¿podrá Márquez romper la mala racha?:
Los seleccionados mexicanos salen de su hotel de concentración con rumbo al M&T Bank Stadium