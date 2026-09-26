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México vs Colombia EN VIVO: sigue el debut de Rafa Márquez como técnico de la Selección Nacional

El Tri comienza su ruta hacia el Mundial 2030, con el “Káiser” al frente y una mezcla de experiencia, retornos y juventud

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Las selecciones se preparan para sus siguientes compromisos en sus respectivas confederaciones.
Ambos combinados nacionales llegan al encuentro en Baltimore tras eliminaciones dolorosas en el Mundial 2026, con proyectos renovados que inician una nueva era. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selcción Mexicana inicia este sábado 26 de septiembre una nueva etapa con Rafael Márquez como su director técnico. El amistoso ante Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, será la primera prueba de un ciclo que apunta al Mundial 2030 y que combina regresos como el de Hirving Lozano y una generación de jóvenes que busca consolidarse.

La prueba no será menor. los colombianos llegan con una racha favorable en los cruces recientes y con el antecedente del 4-0 que le propinó a México el 11 de octubre de 2025.

El choque también abre una etapa de ajustes para el conjunto de Néstor Lorenzo, que afronta su primer partido tras el Mundial 2026 sin figuras como James Rodríguez y Luis Díaz.

00:04 hsHoy

La Selección Colombia muestra un claro dominio histórico sobre los mexicanos en sus enfrentamientos históricos, ¿cuáles han sido las derrotas más dolorosas para el Tricolor ante los colombianos?

México vs Colombia: las derrotas que más han dolido al Tricolor antes del debut de Rafa Márquez

Una final perdida, una eliminación en Copa Oro y una goleada reciente forman parte de los antecedentes que México buscará dejar atrás

(Ilustración: Jesús Beltrán)
(Ilustración: Jesús Beltrán)

La Selección Mexicana comenzará una nueva etapa este sábado 26 de septiembre, cuando se mida con Colombia en Baltimore, Estados Unidos, en el primer partido de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor. El encuentro llegará después del Mundial 2026 y también representará una oportunidad para recordar algunos de los capítulos más complicados que México ha vivido frente al conjunto sudamericano.

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00:02 hsHoy

¿Cómo se ha ido forjando con los años la rivalidad entre México y Colombia?

De la final de Copa América a la Fecha FIFA: la histórica rivalidad entre México y Colombia

Aztecas y cafetaleros tienen una amplia trayectoria dentro del terreno de juego, aunque también una hermandad entre sus ligas

Las selecciones se preparan para sus siguientes compromisos en sus respectivas confederaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las selecciones se preparan para sus siguientes compromisos en sus respectivas confederaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfrentamiento entre México y Colombia trasciende las fronteras geográficas de la Concacaf y la Conmebol para posicionarse como un clásico de alta intensidad en el continente americano. Desde sus primeros choques en la década de 1930 hasta sus encontronazos en el siglo XXI, aztecas y sudamericanos han construido una historia compartida caracterizada por el buen trato de pelota, la intensidad física y finales dramáticas que han marcado a generaciones de aficionados.

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00:00 hsHoy

Este es el imponente estadio en Baltimore donde la Selección Mexicana iniciará su gira tras el Mundial 2026:

Así es el increíble estadio de los Ravens donde Rafa Márquez debutará como técnico de la Selección Mexicana frente a Colombia

El inmueble de Baltimore cuenta con capacidad para 70 mil 257 espectadores

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El M&T Bank Stadium, casa de los Baltimore Ravens, será el escenario donde Rafael Márquez hará su debut como director técnico de la Selección Mexicana frente a Colombia.

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23:56 hsAyer

Otra de las noticias que más llamó la atención en esta primera convocatoria del Káiser al frente del Tri fue la herencia del histórico dorsal 10 a Gilberto Mora, la joven promesa de Xolos:

Rafa Márquez entrega la emblemática camiseta ’10′ a Gilberto Mora en su nueva faceta como entrenador del Tri

El entrenador de la Selección Mexicana no dudó en otorgarle toda la confianza al chico de 17 años de edad en el inicio de este proceso mundialista

El jugador de los Xolos de Tijuana se perfila para ser la figura del equipo tricolor. (Selección Mexicana)
El jugador de los Xolos de Tijuana se perfila para ser la figura del equipo tricolor. (Selección Mexicana)

La Selección Mexicana ha comenzado de manera oficial una nueva etapa bajo la conducción técnica de Rafael Márquez, y las sorpresas no se han hecho esperar en el seno del combinado nacional. En un gesto de enorme confianza estratégica y simbolismo generacional, el ‘Káiser’ ha tomado la decisión de otorgar el dorsal número ’10′ al joven mediocampista Gilberto Mora para los compromisos internacionales de esta ventana de Fecha FIFA.

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23:51 hsAyer

César El Cachorro" Montes se sumó a Alan Cervantes dentro de las bajas del Tri en esta primera convocatoria:

Oficial: César Montes es baja de la Selección Mexicana y regresará a Moscú

El defensa central y capitán del equipo no estará en el debut de Rafa Márquez como director técnico del Tri, se confirma el arribo de Dagoberto Espinoza en su lugar

Oficial: César Montes es baja de la Selección Mexicana y regresará a Moscú (REUTERS/Pedro Nunes)
Oficial: César Montes es baja de la Selección Mexicana y regresará a Moscú (REUTERS/Pedro Nunes)

La Selección Mexicana confirmó la baja de César Montes, es un hecho que el defensa central dejará la concentración de Rafa Márquez y regresará a Moscú para continuar con su club la recuperación pertinente. Fue la noche de este jueves 24 de septiembre que se hizo oficial este cambio; en su lugar llega Dagoberto Espinoza de América.

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23:49 hsAyer

Entre bajas, rotaciones y palabras de aliento, así inició el Káiser su concentración con la Selección Mexicana:

Inicia concentración de la Selección Mexicana con bajas: Rafa Márquez pierde a otro elemento por lesión

Los tricolores encaran una gira internacional que abrirá con el debut de Rafael Márquez como entrenador ante Colombia y la presencia de Isaías Violante recién incorporado

El cuerpo técnico da indicaciones en el campo durante el inicio de la concentración de la Selección Mexicana de fútbol. (Cortesía FMF)
El cuerpo técnico da indicaciones en el campo durante el inicio de la concentración de la Selección Mexicana de fútbol. (Cortesía FMF)

La era de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana empezó de forma oficial este lunes 21 de septiembre, el Tri se alista de cara al partido contra Colombia, previsto para el próximo 26 de septiembre en Estados Unidos.

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23:46 hsAyer

La Selección Colombia presenta la indumentaria que usará para el encuentro:

Así lucen los vestidores de la Selección Colombia previo al arribo de los jugadores. (X/ @FCFSeleccionCol)
Así lucen los vestidores de la Selección Colombia previo al arribo de los jugadores. (X/ @FCFSeleccionCol)
23:40 hsAyer

La Selección Nacional Mexicana ya arribó al Estadio.

23:33 hsAyer

La Selección Colombia presenta gran dominio sobre los aztecas en su historial de enfrentamientos, ¿podrá Márquez romper la mala racha?:

Los número históricos del México vs Colombia. (X/ @miseleccionmx)
Los número históricos del México vs Colombia. (X/ @miseleccionmx)
23:29 hsAyer

Los seleccionados mexicanos salen de su hotel de concentración con rumbo al M&T Bank Stadium

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