México vs Colombia EN VIVO: sigue el debut de Rafa Márquez como técnico de la Selección Nacional

Ambos combinados nacionales llegan al encuentro en Baltimore tras eliminaciones dolorosas en el Mundial 2026, con proyectos renovados que inician una nueva era. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selcción Mexicana inicia este sábado 26 de septiembre una nueva etapa con Rafael Márquez como su director técnico. El amistoso ante Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, será la primera prueba de un ciclo que apunta al Mundial 2030 y que combina regresos como el de Hirving Lozano y una generación de jóvenes que busca consolidarse.

La prueba no será menor. los colombianos llegan con una racha favorable en los cruces recientes y con el antecedente del 4-0 que le propinó a México el 11 de octubre de 2025.

El choque también abre una etapa de ajustes para el conjunto de Néstor Lorenzo, que afronta su primer partido tras el Mundial 2026 sin figuras como James Rodríguez y Luis Díaz.