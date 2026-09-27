Maru Campos recibe reconocimiento de Ronald Johnson por estrategia de seguridad en Chihuahua

Maru Campos en el evento de inauguración de la Torre Centinela en Chihuahua. (Foto: X/@MaruCampos_G)

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María Eugenia Campos Galván, gobernadora del estado de Chihuahua, mejor conocida como Maru Campos, recibió un reconocimiento público del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en un mensaje publicado en la red social X este 26 de septiembre de 2026. En el texto, el diplomático destacó el compromiso de la mandataria con la seguridad tras el ataque armado contra un helicóptero de la Policía del Estado, ocurrido el 12 de septiembre entre los municipios de Coyame y Ojinaga.

El reconocimiento llegó meses después de la polémica por la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense, derivada del hallazgo de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, donde en el traslado murieron cuatro personas: dos de nacionalidad mexicana y dos de Estados Unidos, según confirmó el entonces fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.

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El mensaje del embajador se dio también semanas después de que Campos inaugurara, el 10 de septiembre, la Torre Centinela en Ciudad Juárez, un edificio de más de 115 metros que concentra el modelo estatal de seguridad. El evento contó con la presencia de autoridades de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Estados Unidos en México y del gobierno de Las Cruces, Nuevo México.

Johnson reconoció a Loya y a Campos por los resultados tras el ataque al helicóptero

En su publicación, el embajador Johnson reconoció al secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, y a su equipo, por su “valor y compromiso” tras el ataque del 12 de septiembre contra un helicóptero de la Policía Estatal. El diplomático deseó al oficial herido “una pronta y completa recuperación”.

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El mensaje fue publicado en la cuenta oficial del embajador en X. REUTERS/Luis Cortes

El embajador reconoció también el compromiso de la gobernadora Campos con la seguridad de la entidad. Sostuvo que las detenciones y los decomisos posteriores al ataque envían “un mensaje claro: quienes atacan a nuestros agentes del orden rendirán cuentas”.

Johnson afirmó que ese trabajo está ayudando a que “las comunidades de ambos lados de nuestra frontera sean más seguras”. El embajador cerró su mensaje con el hashtag “JuntosLogramosMás” y las banderas de Estados Unidos y México.

Chihuahua colinda con EEUU a través de los estados de Texas y Nuevo México, en una franja fronteriza que incluye municipios como Ciudad Juárez, Ojinaga y Coyame, estos últimos escenarios del ataque contra el helicóptero de la Policía Estatal.

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Un proyectil alcanzó al helicóptero durante labores de vigilancia

El ataque contra la aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ocurrió el 12 de septiembre, mientras realizaba labores de vigilancia entre Coyame y Ojinaga como parte de la Plataforma Centinela. Un oficial que se desempeñaba como observador aéreo resultó herido en la cabeza; el piloto y el resto de la tripulación no sufrieron lesiones.

La aeronave fue atacada cuando realizaba operaciones de vigilancia. (Imagen ilustrativa). Crédito: Redes Sociales

El día de los hechos fue señalado extraoficialmente que el disparo que alcanzó la aeronave pudo provenir de un fusil calibre .50. El helicóptero logró completar el aterrizaje sin daños adicionales al personal a bordo y descendió en el Hangar número 2 del aeropuerto Roberto Fierro, en la capital del estado.

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El ataque ocurrió cuatro días después de que, el 8 de septiembre, el Ejército y la Guardia Nacional detuvieran en Ojinaga a Epifanio “N”, alias “El Pepa”, señalado como jefe de plaza de La Línea en la región, en un operativo derivado de inteligencia militar y colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El oficial herido durante el ataque fue dado de alta el jueves 24 de septiembre, tras permanecer 12 días hospitalizado. El traslado a su domicilio se completó ese día y el elemento permanece en comunicación con el personal médico para su seguimiento.

El Operativo Ojinaga-Aldama derivó en la caída de un presunto líder de La Línea

Tras la agresión, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Loya Chávez, desplegó el Operativo Ojinaga-Aldama, con 50 elementos y 15 unidades, que se extendió hacia los municipios de Ojinaga, Manuel Benavides y Paso de San Antonio, además de zonas como Los Cienes, Las Bombas y El Oasis.

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El despliegue permitió recuperar vehículos con reporte de robo en Estados Unidos, entre ellos una Ford Shelby 2019 con blindaje nivel 5 Plus, con reporte de robo vigente desde mayo de 2023 en Colorado, y un Nissan GTR 2012. En el corredor Aldama-Ojinaga fue localizado además un artefacto explosivo artesanal diseñado para ser lanzado con dron, destruido por la Célula Contra Explosivos de la Quinta Zona Militar.

El operativo derivó también en la detención de tres personas el 19 de septiembre, vinculadas con la célula responsable del ataque, La Línea del Cártel de Juárez, en una intervención donde se aseguraron dos fusiles, 877 cartuchos, dos vehículos y 14.612 kilogramos de marihuana, según el comunicado oficial de la SSPE.

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El Tavo, detenido en Chihuahua.(Crédito: SSPE)

Dos días después, el 21 de septiembre, la corporación detuvo en el poblado Loma de Juárez a Octavio V. L., alias “El Tavo” o “El 13”, de 32 años, señalado también por presuntos vínculos con el ataque contra el helicóptero y como uno de los supuestos líderes criminales de La Línea. Según autoridades, cuenta con orden de extradición vigente en Estados Unidos. En el mismo operativo fue detenido Axel A. A., de 30 años.

En esa intervención fueron aseguradas 11 armas largas de distintos calibres, entre ellas un FN SCAR y un FN P90, además de 24 cargadores, 2,920 cartuchos, cuatro chalecos balísticos y una camioneta Ford Ranger Raptor con reporte de robo en Estados Unidos. También se aseguraron 19 mil 400 dólares en efectivo, dinero que, según la SSPE, sería utilizado para intentar evadir el arresto.

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