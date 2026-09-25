América Latina

La policía española detuvo a los “Bonnie & Clyde” chilenos: robaban en casas acomodadas

Son acusados de cometer junto a un menor de edad al menos 12 asaltos en tres provincias

Dos agentes de la Guardia Civil uniformados caminan de espaldas junto a una persona con camiseta blanca por una calle empedrada
El grupo enfrenta más de ocho años de cárcel cada uno.
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La policía española detuvo a una pareja de ladrones chilenos quienes, acompañados de un menor de edad, llevaron a a cabo al menos 12 asaltos a casas acomodadas en tres provincias de la península, logrando un cuantioso botín.

La pareja, bautizada por la prensa como los “Bonnie & Clyde” chilenos e identificados con las iniciales A.K.C.S. y J.R.A.S.V., se alojaba en Barcelona pero se trasladaba a otras provincias para cometer sus delitos, y ahora junto al menor arriesgan penas de más de ocho años cada uno, cuestión que se decidirá el próximo 30 de septiembre en la Audiencia Provincial de Salamanca.

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De acuerdo a La Gaceta de Salamanca, los avezados ladrones se alojaban en apartamentos turísticos mientras estudiaban sus robos. Una vez seleccionada la vivienda, el menor y uno de los adultos accedían a ella cuando sus moradores no estaban, mientras el tercero permanecía en un vehículo vigilando el entorno.

Varias cadenas de oro, pulseras, anillos, un teléfono móvil, dos relojes y una regla métrica amarilla y negra sobre una mesa blanca
Parte del botín decomisado.

12 asaltos en tres provincias

Según la Fiscalía en Salamanca, el primer asalto tuvo lugar el 5 de septiembre de 2025, en el que lograron un sustancioso botín de casi 50 mil euros.

Quizá envalentonados, el 18 de septiembre, 13 días después, robaron dos casas en el lapso de una hora, llevándose unos 10 mil euros en joyas, especies y dinero en efectivo, pero al día siguiente fueron arrestados y en su poder la policía halló implementos como inhibidores de frecuencia, destornilladores, guantes y hasta un kit para comprobar la pureza del oro, razón por la cual fueron puestos de inmediato tras las rejas.

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La investigación posterior vinculó al grupo con al menos 12 atracos ocurridos en las provincias de Salamanca, León y Zamora, y la acusación se amplió puesto que se constató que todos utilizaban documentos falsos para registrarse en hoteles y arrendar automóviles.

Debido a esto, la Fiscalía los imputará por los delitos de robo con fuerza en casa habitada, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal, y en total, arriesgan ocho años y nueve meses de cárcel cada uno, amén de una onerosa indemnización para los afectados.

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ChileEspañaLadrones“Bonnie & Clyde”Salamanca

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