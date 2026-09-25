Colombia

El creador de contenido Carlos Feria denunció millonario robo en Medellín y pidió ayuda al alcalde ‘Fico’ Gutiérrez: “Nos acabaron de asaltar en el carro”

Carlos Feria mostró los vidrios rotos de su camioneta y afirmó que delincuentes se llevaron documentos, tarjetas, un celular y el bolso de su esposa

El influenciador aseguró que dejó el vehículo en una zona autorizada de Laureles y lo encontró con una ventana rota tras salir a comer - crédito @carlosferiag/ Instagram

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El creador de contenido Carlos Feria pidió ayuda al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras denunciar que vandalizaron su camioneta en Laureles y le robaron varias pertenencias. El influencer publicó un video en el que mostró una de las ventanas del vehículo rota y afirmó que el hecho ocurrió mientras dejó el automóvil en una zona de parqueo en vía pública por la que, según dijo, había pagado.

De acuerdo con su relato, la camioneta estaba estacionada en el sector de Laureles, en Medellín, mientras él y Adriana asistían a un restaurante. Carlos sostuvo que se ausentaron cerca de una hora y que, al regresar, encontraron el vidrio trasero destruido y varios objetos faltantes dentro del vehículo.

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“Familia, nos acabaron acá de asaltar el carro. Rompieron acá el vidrio. Miren”, expresó en la grabación, mientras enfocaba el daño en la camioneta. El creador de contenido también mostró lo que parecía ser un destornillador que, según afirmó, habría quedado en el lugar.

Creador de contenido denunció que vandalizaron su camioneta y le robaron pertenencias en Medellín - crédito @carlosferiag/ Instagram
Creador de contenido denunció que vandalizaron su camioneta y le robaron pertenencias en Medellín - crédito @carlosferiag/ Instagram

Carlos aseguró que los responsables se llevaron un celular, el bolso de su pareja, documentos personales, tarjetas de crédito y unas gafas que sumarian un total de 10 millones de pesos. La situación le generó molestia debido a que, según explicó, había dejado el vehículo en un espacio autorizado de estacionamiento y esperaba que existiera vigilancia.

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“Lo peor y lo que más me da rabia es que estamos en una zona de parqueo acá en Medellín, Laureles, y uno la deja acá porque van a cuidar el carro”, afirmó. “Salí una hora a un restaurante y volví y me habían robado las cosas”.

El creador de contenido cuestionó las condiciones de seguridad en esos espacios de estacionamiento y pidió a sus seguidores que etiquetaran al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y a la Alcaldía de Medellín para conocer qué procedimiento se puede seguir en casos como este. “Ayúdenme etiquetando a Federico Gutiérrez y a la Alcaldía de Medellín para saber qué se hace en estos casos, uno pagar para que lo roben”, escribió junto al video.

El creador de contenido aseguró que encontró un destornillador en el lugar tras el ataque a su camioneta - crédito @carlosferiag/ Instagram
El creador de contenido aseguró que encontró un destornillador en el lugar tras el ataque a su camioneta - crédito @carlosferiag/ Instagram

En la grabación, Carlos señaló además que una persona habría permanecido escondida antes de romper el vidrio posterior del vehículo. Esa afirmación corresponde a su versión de los hechos y no se conocen, hasta el momento, detalles sobre una denuncia formal ante las autoridades, la identificación de los responsables o una respuesta oficial frente al caso.

“Dejar un carro en una zona de parqueo 1 hora y que te roben, sinceramente, nunca me gustó dejar el carro afuera (...) Que te rompan el vidrio, te roben 10 millones de pesos en objetos (...) UN GRAN PROBLEMA SE VOLVIÓ PARQUEAR EN MEDELLÍN”, añadió Feria en una foto en la que se ven los daños que sufrió su carro.

Además, en una publicación reciente, el creador de contenido reveló que mandará a blindar su camioneta, pues asegura que la seguridad en algunas zonas de Medellín se ha vuelto complicada. “Estoy buscando una empresa de vidrios blindados, vamos a blindar el carro, es que esto está en una inseguridad horrible, de verdad que locura (...) Yo sé que estuvo mal dejar el bolso adentro con las tarjetas y los documentos, porfa, no lo hagan”, añadió.

Carlos cuestionó que el vehículo fuera vandalizado pese a que estaba en una zona de estacionamiento por la que había pagado - crédito @carlosferiag/ Instagram
Carlos cuestionó que el vehículo fuera vandalizado pese a que estaba en una zona de estacionamiento por la que había pagado - crédito @carlosferiag/ Instagram

El video generó reacciones entre sus seguidores, que cuestionaron la seguridad en los espacios de parqueo de Laureles y respaldaron el pedido del creador de contenido a la Alcaldía de Medellín. “Medellín la ciudad más insegura”, “Laureles está súper peligroso”, “Esos fueron gente cercana a ud, PONGALE LA FIRMA”, “Orando por ustedes amigos 🙌🙌 Dios les devolverá multiplicado lo que el enemigo se llevó“, ”Es triste ver que la inseguridad en Medellín esté llegando tan lejos… 💔“, ”Dios los bendiga, lo que les quitaron Dios se los va a devolver multiplicado" (Sic), son algunas de las reacciones.

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