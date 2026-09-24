Capturaron en Bolivia a dos altos mandos vinculados a las bandas narcos PCC y Comando Vermelho de Brasil

Militares bolivianos custodian una carretera, este martes en Yapacaní (Bolivia) (EFE/Juan Carlos Torrejón)

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La Policía de Bolivia capturó a dos presuntos altos mandos del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV), las principales organizaciones narcotraficantes de Brasil. Los detenidos son una mujer presuntamente vinculada al CV y un hombre identificado como integrante del PCC. Ambos registran antecedentes por narcotráfico en Bolivia y Brasil, además de una permanencia irregular en territorio boliviano

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo anunció que las autoridades procederán con la expulsión inmediata de los dos detenidos, conforme a la normativa vigente y los protocolos de cooperación internacional.

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Las capturas ocurrieron dentro del plan Fronteras Seguras, desplegado tras una serie de asesinatos en zonas próximas a la frontera con Brasil. El sábado, la Policía detuvo a seis brasileños y a un adolescente boliviano, investigados por sus presuntos vínculos con el CV y con hechos de sicariato en la región fronteriza de la Chiquitania.

El funcionario había advertido una semana antes que el PCC y el CV “están reclutando” a ciudadanos bolivianos y señaló que el Estado enfrenta a ambas estructuras “con la cooperación internacional”. El Gobierno de Bolivia indicó que cuenta con el respaldo de organismos como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Policía Federal de Brasil y entidades policiales de la Unión Europea (UE), entre otras instituciones que participan en el “combate duro y difícil” contra las dos bandas.

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Unidades de la Policía militar de Bolivia (Europa Press)

“Los operativos son continuos y permanentes para dar con los autores materiales e intelectuales del tráfico de sustancias controladas y desarticular organizaciones criminales que pretenden operar en Bolivia”, afirmó Oviedo.

El Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz ordenó recientemente el despliegue de militares y fuerzas especiales en San Ignacio de Velasco, localidad cercana a la frontera brasileña. La decisión respondió a una escalada de violencia que dejó al menos cuatro personas asesinadas a tiros en dos días. El Ministerio de Gobierno también anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia, con el objetivo de reforzar el combate contra las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información.

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Bolivia expulsó a “Beso de mula”, un alto rango de PCC

La Policía boliviana detuvo en Santa Cruz y entregó a Brasil a Marcio Barbosa da Silva, alias “Beso de mula”, señalado como integrante de alto rango del Primer Comando de la Capital.

La fuerza antidrogas boliviana indicó que Barbosa da Silva era requerido por la Justicia brasileña en causas vinculadas con crimen organizado y porte ilegal de armas. Tras su arresto, las autoridades coordinaron su expulsión y lo entregaron a la Policía Federal de Brasil.

Marcio Barbosa da Silva (Policía de Bolivia vía Facebook)

“Tras los procedimientos correspondientes y la coordinación con autoridades de Brasil, el ciudadano fue expulsado del territorio nacional y entregado a la Policía Federal brasileña”, informó la Policía en un comunicado difundido en redes sociales.

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El PCC y el CV, su principal rival, son grupos criminales de Brasil. Estados Unidos los considera organizaciones terroristas y especialistas relacionan parte de la violencia en la frontera con la disputa por rutas del narcotráfico. Esos corredores, según los expertos, estuvieron recientemente bajo el control del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue detenido en Bolivia y entregado en marzo a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Durante un encuentro destinado a reforzar la cooperación regional en materia de seguridad, el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó que las amenazas de seguridad superan los límites territoriales de cada país. “El crimen organizado, el narcotráfico, las situaciones de alta tensión y las nuevas formas de amenaza obligan a nuestros países a conocerse mejor, coordinar mejor y sobre todo a prepararse mejor”, señaló Justiniano.

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(Con información de EFE)