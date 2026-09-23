Vecinos rescatan a perrito que cayó al Emisor Poniente en Cuautitlán Izcalli y se hacen virales

Un hombre desciende con una cuerda por la pared de concreto del canal del Emisor Poniente, en Cuautitlán Izcalli, para rescatar a un perro que permanecía junto al agua. Con el apoyo de personas en la parte superior del muro, el rescatista alcanza al canino, lo asegura y realiza el ascenso por la estructura.

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Un grupo de vecinos de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, protagonizó el rescate de un perrito que cayó el pasado 18 de septiembre al canal del Emisor Poniente, en las inmediaciones de las colonias Lechería, Niños Héroes y San Martín Tepetlixpan.

El momento quedó registrado en video y posteriormente se difundió en redes sociales, donde usuarios reconocieron la acción de los habitantes que se organizaron para poner a salvo al animal.

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Perrito permanecía en la orilla del canal

De acuerdo con las imágenes, el perro permanecía en una zona cercana a la orilla del canal, sobre uno de los montones de tierra del Emisor Poniente. Mientras los vecinos buscaban la manera de sacarlo del lugar, el can ladraba de manera constante, aparentemente en espera de ayuda.

Ante la dificultad para acceder hasta donde se encontraba, uno de los hombres que se encontraba en el sitio decidió descender por la pared de concreto para llegar hasta el animal.

Para realizar la maniobra, el hombre utilizó una cuerda atada a su cintura, mientras otros vecinos permanecieron en la parte superior de la estructura para sujetarla y ayudar a controlar el descenso.

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El rescatista avanzó con cuidado por la pared del canal hasta llegar al punto donde se encontraba el perro.

Rescate quedó grabado por vecinos

Rescate de perrito Cuautitlán Izcalli Edomex Emisor Poniente (especial)

En la grabación se observa cómo la acción comienza con dos personas involucradas directamente en las maniobras de rescate. Conforme avanzó la operación, una tercera y cuarta persona se sumaron para apoyar a los vecinos.

Una vez que logró llegar hasta el canino, el hombre lo aseguró cargando para evitar que pudiera caer o desplazarse hacia una zona de mayor riesgo.

Con el perro bajo control, inició el ascenso por la estructura de concreto con ayuda de las personas que permanecían en la parte superior.

La maniobra requirió coordinación entre los vecinos, quienes mantuvieron sujetada la cuerda mientras el rescatista subía con el animal.

Finalmente, el perro pudo salir del canal y quedó nuevamente en una zona segura.

Perrito fue entregado a su dueño

Rescate de perrito Cuautitlán Izcalli Edomex Emisor Poniente

Tras el rescate, vecinos informaron que el perro fue entregado a su dueño, por lo que pudo regresar con su familia después de permanecer en el canal del Emisor Poniente.

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El hecho generó comentarios positivos en redes sociales, principalmente de personas que reconocieron la disposición de los habitantes para auxiliar al animal.

La grabación también permitió observar los riesgos que implicó la maniobra, debido a la altura y las paredes de concreto del canal, por lo que la participación de los vecinos fue clave para lograr sacar al perro.

El rescate ocurrió en una zona ubicada de Cuautitlán Izcalli, donde la acción de los habitantes llamó la atención de usuarios de redes sociales.

“El perrito les agradece moviendo su colita hay veces que ni un ser humano es tan agradecido como los animales tenemos mucho que aprender de la naturaleza hay que cuidar a todos los animales no importa la especie al final todos somos creación de Dios”, “Bendiciones a los compañeros que realizaron el rescate, que Dios les multiplique por su esfuerzo”, se lee entre los comentarios.

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Más allá de la difusión del video, el desenlace fue favorable para el canino, que logró salir del Emisor Poniente y regresar con su propietario.

El caso también generó muestras de reconocimiento hacia los vecinos que participaron en el rescate, especialmente hacia el hombre que descendió por la pared del canal para alcanzar al perro y ponerlo a salvo.