Maldita Vecindad en la Arena CDMX: fecha, boletos y todos los detalles del concierto con megaofrenda

Con conciertos en la Arena Ciudad de México y la Arena Guadalajara, la agrupación busca convertir la música en un espacio de paz frente a la violencia que atraviesa el país. (CUARTOSCURO)

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Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio confirmó dos fechas para su espectáculo “Día de Muertos en la Vecindad”: el 30 de octubre en la Arena Ciudad de México y el 6 de noviembre en la Arena Guadalajara, en el marco del 40 aniversario de la agrupación.

El anuncio se hizo este martes en una conferencia de prensa encabezada por Roco Pachukote, vocalista y fundador de la banda, junto con el guitarrista Enrique “Pato” Montes y Aldo Acuña. Los tres músicos plantearon la música como una herramienta de resistencia frente a la violencia que atraviesa México.

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Pachukote recordó que el compromiso del grupo con las festividades tradicionales arrancó en noviembre de 1985, semanas después del sismo que asoló la capital mexicana. En ese momento, dijo, sintieron la necesidad de “retomar la tradición” con un concierto por el Día de Muertos, en una época en la que “la gente hablaba de Halloween”.

Cuatro décadas después, la formación integrada por Pachukote, Montes y Acuña sostiene que su mensaje social conserva vigencia. El cantante valoró poder ofrecer un concierto “en estos tiempos que la violencia ha llegado también a la cultura” y definió el espectáculo como “un espacio tranquilo y seguro” para “celebrar la vida en paz”.

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CIUDAD DE MÉXICO, 22SEPTIEMBRE2026.- El guitarrista Enrique Montes "Pato" y el vocalista Roco Pachukote, integrantes de la Banda La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, durante una conferencia de prensa en la que anunciaron su próximo concierto en la Arena Ciudad de México el 30 de octubre con motivo de su 40 aniversario y Día de Muertos. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Cada show es “una pequeña rebelión libertaria”, según Pachukote

El vocalista defendió la vigencia del pachuquismo y del caló como expresiones callejeras sin fronteras territoriales. El pachuquismo es un movimiento de resistencia sociocultural surgido en la década de 1930, identificado con la estética del zoot suit, que dio origen al caló, una jerga mestiza de barrio que combina español e inglés como código de pertenencia.

“Cada concierto es una pequeña rebelión libertaria en la que la música no es mercancía; es parte de nuestras vidas, es herencia y es identidad”, afirmó Pachukote. El músico rechazó la etiqueta de contracultura para describir a la banda y prefirió definirla como una expresión de “cultura ancestral”.

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El cantante también calificó el repertorio del colectivo como una “radiografía viva” de la historia social de México, construida a lo largo de cuatro décadas de producción musical.

Además de sus éxitos y temas recientes como “Unidad y Movimiento”, los músicos incluirán un segmento acústico dedicado a los difuntos. En ese bloque interpretarán piezas tradicionales como “La Martiniana” y su composición “Tatuaje”, en la que abordan la muerte como una compañera de aprendizaje.

El repertorio sumará también una versión propia de “Perfume de Gardenias”, junto con tributos e invitados especiales que la banda no reveló con anticipación.

Después de las presentaciones en la Arena Ciudad de México y la Arena Guadalajara, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio ofrecerá un concierto en Colombia antes de que termine el año, como parte de la misma gira conmemorativa por su aniversario.

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Roco Pachukote, Enrique “Pato” Montes y Aldo Acuña anunciaron el regreso de su tradicional celebración como parte de los festejos por sus 40 años de trayectoria. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El guitarrista Enrique “Pato” Montes señaló que la agrupación mantiene intacta su conexión con distintas generaciones de público, unidas por el orgullo hacia la cultura popular de barrio frente a los procesos de globalización.

Por otro lado, se dio a conocer que la Arena Ciudad de México instalará una megaofrenda en su acceso principal como parte del concierto. La producción busca convertir la entrada del recinto en un altar de muertos colectivo antes de que el público llegue a sus asientos. Para construirlo, la Maldita Vecindad pidió a los asistentes llevar una copia fotostática con el retrato de algún ser querido fallecido. Cada imagen se integrará a la instalación durante la noche del concierto.

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La banda nació en 1985 tras el terremoto que devastó la Ciudad de México

Formada en 1985 en la Ciudad de México, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio se consolidó como una de las agrupaciones que fusionó el ska y el rock con ritmos populares mexicanos. Discos como El Circo y canciones como “Kumbala” se convirtieron en referentes generacionales de su catálogo.

A cuarenta años de su formación, el grupo se mantiene activo como referente de la cultura urbana y de la resistencia social en América Latina, con una agenda que combina las celebraciones de Día de Muertos en México con presentaciones internacionales.

Los conciertos del 30 de octubre en la Arena Ciudad de México y del 6 de noviembre en la Arena Guadalajara forman parte central de esta conmemoración, con la que la banda busca reafirmar su vínculo con las tradiciones populares del país.

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