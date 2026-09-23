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La ‘catedral de la gastronomía’ está en Valencia: un mercado modernista con cúpulas de 30 metros y sabores de la mejor huerta valenciana

Huerta, mar y arquitectura en el corazón de Cap i Casal: un edificio reconocido como Bien de Interés Cultural

Imagen de archivo del Mercado Central de València (Mercado Central / Europa Press)
Imagen de archivo del Mercado Central de València (Mercado Central / Europa Press)
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Naranjas y mandarinas del campo valenciano, pescado del Mediterráneo y arroz de la Albufera. Son algunos de los productos de la región concentrados en un emplazamiento de lujo. Una cúpula de hierro y cristal de 30 metros de altura corona este espacio desde hace casi un siglo. El Mercado Central de Valencia, conocido popularmente como la catedral de la gastronomía, combina la estructura de una basílica con la actividad diaria de un mercado de abastos. Cada mañana, de lunes a sábado, entre las 7.30 y las 15.00 horas, sus puertas están abiertas para recibir a vecinos y turistas en busca del mejor producto.

Un recorrido por la huerta y el mar Mediterráneo

El mercado se organiza en zonas claramente diferenciadas. Hay una sección de frutas y verduras, con productos de temporada como naranjas, alcachofas y tomates. También una amplia variedad de lechugas cultivadas en los campos que rodean la ciudad. La pescadería se abastece a diario por el puerto y la lonja de Valencia, donde se encuentran lubina, dorada, rape y mariscos del Mediterráneo. A ello se suman puestos especializados en arroz de grano corto de la Albufera, en sus variedades Senia y Bomba, junto a azafrán, garrofó y chufas, ingredientes que forman la base de la cocina valenciana tradicional.

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Puestos de verduras, frutas y pescado con vendedores y clientes en el interior del Mercado Central de Valencia.
El mercado cuenta con sección de frutas y verduras, pescado y arroz, entre otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puestos de charcutería y quesos regionales completan la oferta, con productos como la llonganissa o embutidos curados de la zona. También hay un espacio dedicado a productos con Denominación de Origen de la Comunidad Valenciana, entre ellos vinos, aceitunas y turrón artesanal, además de un sector de souvenirs gastronómicos pensado para quienes visitan la ciudad.

El bar del chef Ricard Camarena, dentro del propio mercado

Para quienes prefieren comer en el lugar, el Central Bar, gestionado por el chef Ricard Camarena, se ha convertido en una referencia dentro del recinto. La propuesta incluye bocadillos, tapas y raciones elaborados con producto comprado a diario en los puestos vecinos, entre ellos el bocadillo de bacalao y preparaciones de verdura de temporada que cambian según disponibilidad. El establecimiento suele generar cola a partir de las 10.30 horas, por lo que se recomienda acudir temprano, en especial los sábados.

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El recinto alberga también otros locales de restauración, como una horchatería y puestos de comida para llevar, incluida paella preparada. Quienes prefieren cocinar en casa pueden adquirir allí los ingredientes del plato más representativo de la región, desde el arroz hasta el azafrán y el garrofó, todos disponibles por peso en puestos especializados.

Casi un siglo de historia bajo cúpulas modernistas

Una cúpula de cristal, hierro y cerámica sobre la nave de un mercado con puestos de frutas, verduras y personas.
La cúpula central de hierro, cristal y cerámica se eleva sobre las naves principales y los puestos de venta del mercado de abastos de Valencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta actividad comercial se desarrolla dentro de un edificio de planta basilical, proyectado en 1910 por los arquitectos Alejandro Soler March y Francisco Guardia Vial, ambos formados junto a Lluís Domènech i Montaner, referente del modernismo catalán. Las obras se prolongaron entre disputas administrativas y modificaciones de diseño. La primera piedra se colocó el 30 de diciembre de 1915 y la inauguración oficial llegó el 23 de enero de 1928, bajo la dirección final de los arquitectos Enrique Viedma y Ángel Romaní.

La gran cúpula central, de hierro, cristal y cerámica, corona el cruce de las dos naves principales del edificio, acompañada de cúpulas menores, entre ellas una de base elíptica que ilumina la zona de pescadería. Azulejos y veletas, como la de la cotorra y la del pez, decoran la estructura con motivos que aluden a la huerta y al mar, en un conjunto que ocupa más de 8.000 metros cuadrados.

Un mercado con reconocimiento patrimonial

Mercado Central de Valencia (Wikimedia Commons)
Mercado Central de Valencia (Wikimedia Commons)

El Mercado Central fue declarado Bien de Interés Cultural el 2 de mayo de 2007, una distinción que reconoce tanto su valor arquitectónico como su función continuada como espacio de abastecimiento urbano. La entrada al edificio es libre y no requiere reserva previa, y el recinto recibe cerca de cinco millones de visitantes al año, entre residentes que compran a diario y viajeros que se acercan a conocer su arquitectura y su oferta gastronómica.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Los lunes, además, se instala en la plaza contigua un mercado extraordinario al aire libre, entre las 9.00 y las 14.00 horas, que amplía en la calle la actividad comercial que caracteriza al conjunto desde su origen.

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