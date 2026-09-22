El drama de un chileno que fue declarado muerto: tiene una lápida en el cementerio

Para peor, nadie sabe quién está enterrado bajo su nombre.

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Un verdadero drama vive desde la pandemia Rodrigo Huenchún, quien fue declarado muerto en noviembre de 2021 después de ingresar en estado grave al Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso (120 kms al oeste de Santiago). El hombre incluso tiene una lápida en el cementerio.

Debido al craso error, perdió su trabajo y desde esa fecha no ha podido actualizar sus documentos, abrir una cuenta en el banco, conseguir un nuevo empleo, solicitar beneficios sociales asistir a un centro de salud público y, para peor, nadie sabe quién está enterrado bajo su nombre.

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“Yo quedé sin trabajo porque no pude actualizar mi documentación. No tenía papel de antecedentes, no tenía una cuenta donde me depositaran, que eso es lo básico que a uno le solicitan en un trabajo“, partió relatando Huenchún a Teletrece.

Debido a esto, “he vendido helados en las micros, he vendido dulces. Hago trabajos particulares, pintura, saco pasto. Todo lo que me genere un poco de plata para traer a mi casa, lo hago”, relató acongojado.

Huenchún comenzó entonces una batalla legal que pareció ganar en 2024, cuando un tribunal anuló su certificado de defunción y el Registro Civil le extendió un nuevo documento de identidad, pero “al momento de ir a sacar la Clave Única, me doy cuenta de que no entro en el sistema. Y el sistema me vuelve a arrojar que yo sigo fallecido“, aseguró.

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Huenún analiza interponer una demanda civil contra el Estado y buscar indemnización por los años que ha permanecido legalmente muerto.

La identidad de la persona enterrada

Una vez conocida la historia, la pregunta cae de cajón: ¿quién es la persona que enterraron en 2021 en el Cementerio N° 3 de Playa Ancha? Tras cinco años, nadie sabe si se trata de un hombre o de una mujer, ni tampoco han aparecido familiares que reclamen el cuerpo.

El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia Pinilla, explicó que continúan “investigando y realizando diligencias tendientes a establecer la identidad de la persona que falleció y que fue sepultada bajo una identidad errada. En ese sentido, próximamente vamos a pedir la exhumación del cadáver“.

Por su parte, desde el Registro Civil señalaron que Huenchún recibirá a la brevedad un nuevo DNI y podrá acceder a su Clave Única, indispensable para realizar una serie de trámites.

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El Hospital Carlos Van Buren, en tanto, no ha emitido declaración alguna explicando el error que dio a Huenchún por muerto.

“Yo creo que él y muchas personas más se merecen tener un poco de dignidad. A pesar de que esta persona está aquí, no se sabe el nombre, pero aquí abajo hay una persona que vivió, que respiró, que comió en este país”, cerró Huenchún, desde su propia tumba, mientras analiza con sus abogados interponer una demanda civil contra el Estado y buscar indemnización por los años que ha permanecido legalmente muerto.