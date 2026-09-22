América Latina

El drama de un chileno que fue declarado muerto: tiene una lápida en el cementerio

Rodrigo Huenchún no ha podido actualizar sus documentos, conseguir trabajo, abrir una cuenta en el banco ni acceder a beneficios estatales

El drama de un chileno que fue declarado muerto y hasta tiene una lápida en el cementerio
Para peor, nadie sabe quién está enterrado bajo su nombre.
Guardar

Un verdadero drama vive desde la pandemia Rodrigo Huenchún, quien fue declarado muerto en noviembre de 2021 después de ingresar en estado grave al Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso (120 kms al oeste de Santiago). El hombre incluso tiene una lápida en el cementerio.

Debido al craso error, perdió su trabajo y desde esa fecha no ha podido actualizar sus documentos, abrir una cuenta en el banco, conseguir un nuevo empleo, solicitar beneficios sociales asistir a un centro de salud público y, para peor, nadie sabe quién está enterrado bajo su nombre.

PUBLICIDAD

“Yo quedé sin trabajo porque no pude actualizar mi documentación. No tenía papel de antecedentes, no tenía una cuenta donde me depositaran, que eso es lo básico que a uno le solicitan en un trabajo“, partió relatando Huenchún a Teletrece.

Debido a esto, “he vendido helados en las micros, he vendido dulces. Hago trabajos particulares, pintura, saco pasto. Todo lo que me genere un poco de plata para traer a mi casa, lo hago”, relató acongojado.

Huenchún comenzó entonces una batalla legal que pareció ganar en 2024, cuando un tribunal anuló su certificado de defunción y el Registro Civil le extendió un nuevo documento de identidad, pero “al momento de ir a sacar la Clave Única, me doy cuenta de que no entro en el sistema. Y el sistema me vuelve a arrojar que yo sigo fallecido“, aseguró.

PUBLICIDAD

El drama de un chileno que fue declarado muerto y hasta tiene una lápida en el cementerio
Huenún analiza interponer una demanda civil contra el Estado y buscar indemnización por los años que ha permanecido legalmente muerto.

La identidad de la persona enterrada

Una vez conocida la historia, la pregunta cae de cajón: ¿quién es la persona que enterraron en 2021 en el Cementerio N° 3 de Playa Ancha? Tras cinco años, nadie sabe si se trata de un hombre o de una mujer, ni tampoco han aparecido familiares que reclamen el cuerpo.

El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia Pinilla, explicó que continúan “investigando y realizando diligencias tendientes a establecer la identidad de la persona que falleció y que fue sepultada bajo una identidad errada. En ese sentido, próximamente vamos a pedir la exhumación del cadáver“.

Por su parte, desde el Registro Civil señalaron que Huenchún recibirá a la brevedad un nuevo DNI y podrá acceder a su Clave Única, indispensable para realizar una serie de trámites.

El Hospital Carlos Van Buren, en tanto, no ha emitido declaración alguna explicando el error que dio a Huenchún por muerto.

“Yo creo que él y muchas personas más se merecen tener un poco de dignidad. A pesar de que esta persona está aquí, no se sabe el nombre, pero aquí abajo hay una persona que vivió, que respiró, que comió en este país”, cerró Huenchún, desde su propia tumba, mientras analiza con sus abogados interponer una demanda civil contra el Estado y buscar indemnización por los años que ha permanecido legalmente muerto.

Temas Relacionados

ChileRodrigo HuenchúnHospital Carlos Van BurenRegistro Civil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana reduce las importaciones de arroz ante el aumento de los inventarios locales

El ministro Francisco Oliverio Espaillat afirmó que la producción nacional cubrió la demanda desde enero de 2026, sin autorizar compras externas, incluso tras el retraso de un embarque estadounidense previsto

República Dominicana reduce las importaciones de arroz ante el aumento de los inventarios locales

La Procuraduría de Guatemala atendió 409 casos de desnutrición infantil durante los primeros ocho meses

La entidad aplicó medidas de protección, coordinación sanitaria y acompañamiento familiar entre enero y agosto para niñas, niños y adolescentes en riesgo, con diligencias definidas según la salud, el entorno y la asistencia médica requerida

La Procuraduría de Guatemala atendió 409 casos de desnutrición infantil durante los primeros ocho meses

Bajos de Haina: La comunidad industrial golpeada por el reclutamiento para el frente ruso con más de 200 dominicanos

Soldadores, mecánicos y choferes de Bajos de Haina terminaron en el frente de guerra apenas dos o tres semanas después de salir de la República Dominicana. Atraídos por falsas ofertas laborales en medio de un municipio con carencias históricas

Bajos de Haina: La comunidad industrial golpeada por el reclutamiento para el frente ruso con más de 200 dominicanos

El Alzheimer puede comenzar 20 años antes de los síntomas, según especialista salvadoreño

Ricardo López Contreras, neurólogo especialista, explicó que la prevención debe comenzar desde edades tempranas mediante el control de riesgos cardiovasculares, actividad física, aprendizaje, vínculos sociales y descanso adecuado

El Alzheimer puede comenzar 20 años antes de los síntomas, según especialista salvadoreño

17 haitianos llegaron a Cuba tras una semana a la deriva en una barca reforzada con bambú y lonas

El grupo, integrado por 14 hombres, una mujer y dos menores, fue atendido en Playa Siboney, Santiago de Cuba, después de que el mal tiempo desviara la ruta que tenía como destino Estados Unidos

17 haitianos llegaron a Cuba tras una semana a la deriva en una barca reforzada con bambú y lonas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

México mágico lo hace otra vez: crean la “concha de suadero” y desata reacciones en redes

México mágico lo hace otra vez: crean la “concha de suadero” y desata reacciones en redes

Detenido en Alemania Simon Verhoeven, uno de los “gestores ejecutivos” del caso Plus Ultra

‘Detector de IA’: la búsqueda que se dispara en Google y revela las 10 dudas antes de usarla en el día a día

Los deportistas profesionales podrán sumar a su jubilación los años trabajados antes de 2003: el Gobierno corrige un vacío legal que recortó sus pensiones

Centenares de personas pasarán la noche frente a la casa de Maricarmen, a quien quieren desahuciar a los 87 años: “Llevo siete años con una daga en la nuca”

DEPORTES

“Está re ancho”: la broma de Lisandro Martínez al Cuti Romero en el primer entrenamiento de la selección argentina

“Está re ancho”: la broma de Lisandro Martínez al Cuti Romero en el primer entrenamiento de la selección argentina

La modificación que habría en la definición del Torneo Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Los 100 triunfos de Argentina en la Copa Davis: las series que marcaron la historia y sus protagonistas

Cambio en la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: AFA confirmó que saldrán a la venta el jueves

El nuevo título que otorgará el fútbol argentino y el cambio reglamentario que habrá en la definición del Torneo Clausura

ENTRETENIMIENTO

PewDiePie dejará de hacer vlogs familiares para proteger la privacidad de su hijo: “Es un buen momento para parar”

PewDiePie dejará de hacer vlogs familiares para proteger la privacidad de su hijo: “Es un buen momento para parar”

Marvel le pone fin a “Daredevil: Born Again”: la temporada 3 será la última

Arnold Schwarzenegger anunció su nuevo libro: “Es un manual lleno de historias de mi vida”

William Shatner, el capitán Kirk de ‘Star Trek’, debuta en el metal a los 95 años con covers de Metallica y Ozzy Osbourne

Investigan a estrella de OnlyFans por presuntamente drogar con ketamina a un multimillonario de Beverly Hills