Horchata sin lácteos: versión vegana con leche de coco o almendra

La horchata tradicional tiene una nueva versión para quienes evitan los lácteos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La horchata no necesita leche de vaca para conservar su textura cremosa ni su carácter refrescante. Con arroz, canela, coco y almendras es posible preparar una bebida vegetal de sabor suave, ideal para acompañar comidas mexicanas o disfrutar durante los días calurosos.

Esta versión vegana combina la dulzura del coco con el aroma de la canela y el sabor tostado de las almendras. Su preparación requiere reposo, licuado y colado, pero no incluye ningún ingrediente de origen animal.

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Receta de horchata sin lácteos

La horchata sin lácteos es una bebida preparada a base de arroz remojado, agua, canela, coco fresco y almendras.

A diferencia de algunas versiones comerciales, esta receta no utiliza leche evaporada, leche condensada ni productos derivados de la leche.

El arroz aporta cuerpo, mientras que el coco ayuda a conseguir una textura más cremosa. Las almendras tostadas añaden un sabor ligeramente profundo que combina bien con la canela.

El resultado es una horchata vegetal que puede servirse con hielo y disfrutarse como bebida tradicional o como alternativa vegana.

Aunque la receta utiliza coco fresco y almendras, también puede adaptarse con leche de coco o leche de almendra.

En ese caso, conviene reducir la cantidad de agua para conservar una consistencia equilibrada y evitar que la bebida quede demasiado ligera.

La horchata sin lácteos es una bebida preparada a base de arroz remojado, agua, canela, coco fresco y almendras. (Freepik)

Tiempo de preparación

Tiempo activo: 15 minutos

Tiempo de remojo: 8 a 12 horas

Tiempo de cocción: 0 minutos

Tiempo total: aproximadamente 8 horas y 15 minutos

El remojo es la fase más extensa de la receta. Este paso suaviza el arroz y permite que se integre mejor al momento de licuarlo.

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Ingredientes

0.5 kg de arroz 0.5 l de agua para el remojo 50 g de canela 15 almendras peladas y tostadas 0.5 coco fresco rallado 1 kg de azúcar 0.5 l de agua Hielo al gusto

Para una versión con leche vegetal, puedes sustituir parte del agua final por leche de coco o leche de almendra sin azúcar.

El cambio modificará la intensidad del sabor, pero mantendrá el carácter vegano de la bebida.

Cómo hacer horchata sin lácteos, paso a paso

Coloca el arroz en un recipiente amplio. Añade los 0.5 l de agua destinados al remojo. Incorpora la canela y mezcla para distribuirla entre los granos de arroz. Cubre el recipiente y deja reposar la mezcla durante 8 a 12 horas. El arroz debe quedar suave antes de pasar a la licuadora. Al día siguiente, agrega el coco fresco rallado y las almendras peladas y tostadas. Licúa la mezcla con el agua del remojo hasta obtener una preparación uniforme. Licúa en varias tandas si el vaso de la licuadora no tiene suficiente capacidad. Evita llenarlo por completo para facilitar la mezcla. Cuela la preparación con un colador fino, una manta de cielo o una bolsa para preparar leches vegetales. Presiona los sólidos con una cuchara para extraer la mayor cantidad posible de líquido. Disuelve el azúcar en los 0.5 l de agua restantes. Añade el agua endulzada a la horchata y mezcla hasta integrar. Prueba la bebida antes de incorporar todo el azúcar. Puedes ajustar el dulzor según tu preferencia. Refrigera la horchata antes de servir o agrega hielo directamente al vaso. Remueve la bebida antes de servir, porque los sólidos de arroz, coco y almendra pueden asentarse en el fondo.

Agua de horchata sin azúcar es una versión ligera del clásico mexicano que conquista por su sabor, ofreciendo una opción refrescante y saludable para todos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si decides utilizar leche de coco o leche de almendra, agrégala después de colar la preparación.

La leche de coco aportará mayor densidad y un sabor tropical más marcado.

La leche de almendra ofrecerá una bebida más ligera, con notas tostadas y un aroma delicado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 10 a 12 porciones de 250 ml cada una.

La cantidad final puede variar según el proceso de colado y la cantidad de agua que absorba el arroz durante el remojo. Si prefieres una horchata más concentrada, utiliza menos agua al momento de mezclar.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Los siguientes valores son una estimación para una porción de 250 ml, considerando un rendimiento de 12 porciones:

Calorías: 430 kcal

Carbohidratos: 98 g

Proteínas: 4 g

Grasas: 5 g

Azúcares: 83 g

Fibra: 1 g

La cantidad de calorías puede cambiar si sustituyes parte del agua por leche de coco o leche de almendra. También variará según la cantidad de azúcar utilizada y el tamaño de cada vaso.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda la horchata en una jarra de vidrio con tapa dentro del refrigerador.

Tiempo de conservación recomendado: 3 días

Método: refrigeración constante

Temperatura: fría

Antes de servir: mezcla bien

No dejes la bebida a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Si utilizas leche vegetal comercial, revisa también las indicaciones de conservación del envase.

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La horchata puede separarse ligeramente durante el reposo. Esto es normal y no significa que esté en mal estado. Solo necesitas agitarla o mezclarla antes de servir.

La receta rinde aproximadamente 10 a 12 porciones de 250 ml cada una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideas para servir la horchata vegana

Sirve la bebida con abundante hielo y una pizca de canela molida. También puedes colocar una pequeña cantidad de coco rallado en la superficie para reforzar su sabor.

Esta horchata combina con tacos, enchiladas, tamales, tostadas y otros platillos de la cocina mexicana. Su dulzor ayuda a equilibrar preparaciones con chile, especias o salsas intensas.

Para una presentación más atractiva, utiliza vasos transparentes y agrega una rama de canela como decoración. Si deseas una bebida menos dulce, reduce gradualmente el azúcar y prueba la mezcla antes de enfriarla.

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