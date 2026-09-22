Colombia

Semana de la Bicicleta y la Seguridad Vial en Bogotá: más de 30 actividades gratuitas desde el 27 de septiembre, conozca la programación

La agenda se desarrollará hasta el sábado 3 de octubre en varias localidades, con recorridos, talleres, formación y acciones preventivas dirigidas a distintos usuarios de la movilidad urbana

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, sostuvo que el uso del vehículo de dos ruedas y la prevención de siniestros forman parte de la vida cotidiana de miles de habitantes de la capital colombiana
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Bogotá inicia las semanas de la Bicicleta y la Seguridad Vial el domingo 27 de septiembre de 2026, con más de 30 actividades gratuitas en distintas localidades. La programación, que se extenderá hasta el 3 de octubre, incluirá recorridos, talleres de mecánica, formación para ciclistas, espacios para niñas y niños, actividades de movilidad escolar y acciones de prevención en las vías.

La agenda completa y los detalles de participación estarán disponibles en www.movilidadbogota.gov.co. Algunas actividades requieren inscripción previa, entre ellas salidas de ciclomontañismo, recorridos patrimoniales y talleres de mantenimiento, mientras que otras se desarrollarán con acceso abierto en parques, ciclorrutas y espacios públicos.

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La XIX Semana de la Bicicleta se realizará del 27 de septiembre al 1 de octubre bajo el concepto “La bici nos integra”. Desde el 1 hasta el 3 de octubre continuará la XX Semana de la Seguridad Vial, denominada “Cuidar la vida nos integra”.

Las dos jornadas serán articuladas por la Secretaría Distrital de Movilidad bajo el mensaje “Tu movida nos integra”. La programación está dirigida a ciclistas urbanos, deportistas, familias, estudiantes, peatones, motociclistas, conductores y usuarios del transporte público.

El evento impulsa la cultura ciudadana, la convivencia vial y el respeto entre actores de la movilidad en la capital - crédito Secretaría de Movilidad
Bogotá iniciará las Semanas de la Bicicleta y la Seguridad Vial el 27 de septiembre con más de 30 actividades gratuitas - crédito Secretaría de Movilidad

La secretaria Distrital de Movilidad,María Fernanda Ortiz, afirmó que las actividades buscarán promover formas más seguras de desplazamiento. “La bicicleta y la seguridad vial hacen parte de la vida cotidiana de miles de personas en Bogotá”, señaló.

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Apertura en el Parque Renacimiento y nuevos espacios de formación

La apertura protocolaria será el domingo 27 de septiembre con un recorrido en bicicleta que partirá de la plazoleta de la calle 26 con carrera 50, en sentido occidente-oriente, y llegará al Parque Renacimiento. La actividad comenzará a las 8:30 a. m. y contará con representantes de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

El Parque Renacimiento, en la avenida El Dorado #19B-35, será uno de los puntos centrales de la jornada. Allí se realizará el Festival La Bici Nos Integra, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., con actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas relacionadas con la movilidad sostenible y la seguridad vial.

En el mismo lugar se pondrá en marcha el primer curso de seguridad vial para ciclistas. La formación tendrá tres componentes: contenidos sobre normas, derechos, deberes y prevención de riesgos; revisión preoperacional y mantenimiento básico de la bicicleta; y ejercicios prácticos de equilibrio, frenado, control y maniobrabilidad.

- crédito Secretaría de Movilidad
El recorrido inaugural partirá de la calle 26 con carrera 50 y finalizará en el Parque Renacimiento - crédito Secretaría de Movilidad

También comenzará a funcionar el Moviparque, una ciudad a escala dirigida a niñas y niños entre los dos y 10 años. El espacio recreará vías, semáforos, señales de tránsito, parques y zonas de uso público para que los participantes aprendan sobre comportamientos seguros, intermodalidad y respeto por las normas de tránsito.

La jornada del domingo incluirá una salida de ciclomontañismo hacia el Alto de la Viga, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., y un ciclopaseo a ciegas, entre las 8:00 a. m. y las 12:30 p. m. Esta última actividad propone el uso de bicicletas tándem para sensibilizar sobre la experiencia de las personas con discapacidad visual.

Recorridos, talleres y actividades en las localidades

La programación tendrá actividades en Bosa, Usme, Suba, San Cristóbal, Puente Aranda, Barrios Unidos, Engativá, Ciudad Bolívar, Chapinero, Teusaquillo, Fontibón y Los Mártires, entre otras localidades. Los eventos combinarán recorridos en bicicleta, ejercicios pedagógicos y espacios de participación comunitaria.

En Bosa se realizará el Bici Recorrido por la Paz, desde las 8:00 a. m. hasta el mediodía, con salida desde el Colegio de la Bici, en la carrera 81A #58-61. La actividad busca promover el uso de las ciclorrutas y prácticas de convivencia en las vías. La localidad también tendrá una feria de emprendimientos en el centro comercial Metro Recreo, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Bogotá celebra la Semana de la Bicicleta con más de 30 actividades gratuitas para promover la movilidad sostenible - crédito Secretaría de Movilidad
Las localidades de Bosa y Usme recibirán el Bici Recorrido por la Paz y una prueba de cronoescalada rural - crédito Secretaría de Movilidad

Usme contará con una cronoescalada por la zona rural baja, en un trayecto de cerca de cuatro kilómetros de ascenso. La actividad se desarrollará entre las 7:30 a. m. y las 12:30 p. m., desde la calle 137D Sur #12-03, y requerirá inscripción.

En Puente Aranda habrá un recorrido por lugares de la localidad y un taller de mecánica básica de bicicletas. La cita será a las 8:30 a. m. en la Alcaldía Local, ubicada en la calle 4 #31D-30.

El Jardín Botánico José Celestino Mutis tendrá dos actividades: el taller Manos a la Bici, enfocado en el despinche y cambio de neumático, y el recorrido Pedaleando entre Gigantes Verdes, orientado al reconocimiento de árboles patrimoniales. Ambas iniciativas tienen inscripción previa.

Seguridad vial, movilidad escolar y actividades nocturnas

La Semana de la Seguridad Vial incluirá recorridos para conocer intervenciones de cicloinfraestructura y rutas escolares. En Suba se presentarán nuevas señales y adecuaciones operativas de las rutas de Al Colegio en Bici, Ciempiés y BiciParceros, con una actividad programada en Tibabuyes.

Durante diez días la administración ofrecerá una serie de espacios culturales, acciones en vía, puntos académicos, además de la conmemoración del aniversario de implementación de Sistema de Bicicletas Compartidas - crédito Secretaría de Movilidad
La Secretaría de Seguridad adelantará acciones preventivas contra el acoso callejero a mujeres ciclistas en Suba y Venecia - crédito Secretaría de Movilidad

También habrá un acompañamiento a estudiantes de Mochuelo Alto, en Ciudad Bolívar, para mostrar el funcionamiento de Al Colegio en Bici y BiciParceros. El recorrido saldrá a las 6:00 a. m. desde la carrera 18F con calle 91B Sur.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia realizará activaciones sobre prevención del acoso callejero y violencias contra las mujeres ciclistas. Las jornadas se desarrollarán en el Monumento 21 Ángeles, en la avenida Suba con calle 76, y en el entorno de la estación Venecia de TransMilenio.

Entre las actividades nocturnas figuran la Bicirodada de Telenovelas, con salida desde Carulla Country a las 6:30 p. m., y Fonti Sobre Ruedas, un recorrido por corredores y espacios de Fontibón que iniciará a las 7:00 p. m. en la plazoleta del centro comercial Hayuelos.

El cierre de la agenda incluirá un recorrido nocturno de ascenso al cerro de Guadalupe, con salida desde el Parque Santander, en la carrera séptima con calle 13. La actividad comenzará a las 6:00 p. m. y tendrá inscripción previa.

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