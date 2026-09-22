Colombia

Historial vehicular en Colombia: por qué revisarlo antes de comprar un carro usado y cómo consultarlo en línea en Bogotá

La verificación permite descubrir embargos pendientes, prendas financieras o conocer los antiguos dueños del automotor en la capital, protegiendo su dinero frente a imprevistos legales durante la negociación de traspaso

El trámite en línea se paga a través de PSE y el certificado llega al correo electrónico registrado - crédito Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad
El trámite en línea se paga a través de PSE y el certificado llega al correo electrónico registrado - crédito Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad
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El Certificado de Libertad y Tradición permite revisar la historia de un vehículo usado antes de comprarlo, incluidos sus propietarios anteriores, características, prendas y medidas cautelares. El documento puede solicitarse en línea si el automotor está matriculado en Bogotá y el interesado está inscrito en el Runt.

El trámite virtual se realiza en https://www.ventanillamovilidad.com.co. Desde allí, la persona puede pedir y pagar el certificado sin desplazarse, mediante la plataforma de la Ventanilla Única de Servicios (VUS). En 2026, el valor del documento para carros, motos, maquinaria autopropulsada, remolques y semirremolques es de $58.400.

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La Secretaría de Movilidad de Bogotá recomienda consultar este certificado antes de cerrar la compra de un vehículo usado. El documento permite confirmar, entre otros datos, que quien ofrece el automotor es su propietario actual y conocer si existen anotaciones que puedan afectar el negocio.

Entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026 se gestionaron más de 52.000 Certificados de Libertad y Tradición completamente virtuales a través de la VUS, según la información suministrada por la entidad.

La solicitud virtual exige que el automotor esté matriculado en Bogotá y el interesado inscrito en el Runt - crédito Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad
La solicitud virtual exige que el automotor esté matriculado en Bogotá y el interesado inscrito en el Runt - crédito Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad

Qué información aparece en el Certificado de Libertad y Tradición

El certificado funciona como una hoja de vida del vehículo. Allí se pueden consultar las características del automotor, el número de propietarios que ha tenido y la identidad de la persona registrada como dueña actual.

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También informa si existen medidas cautelares, que son acciones preventivas para proteger derechos o asegurar el cumplimiento de una obligación o decisión. Revisar este aspecto permite conocer si hay anotaciones registradas sobre el vehículo antes de concretar una compraventa.

Otro dato incluido son las prendas, una garantía inscrita cuando un vehículo ha sido adquirido con financiación. Esta información resulta útil para establecer si el automotor tiene obligaciones asociadas que puedan requerir verificación durante el proceso de compra.

En el caso de vehículos de transporte público, el certificado virtual contiene el histórico de las tarjetas de operación desde la matrícula inicial. La consulta está disponible desde cualquier lugar con conexión a internet y evita acudir a un punto presencial cuando solo se requiere la información incluida en el documento digital.

La consulta previa del certificado confirma que la persona vendedora coincide con el dueño oficial registrado - crédito Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad
La consulta previa del certificado confirma que la persona vendedora coincide con el dueño oficial registrado - crédito Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad

Paso a paso para solicitar el certificado virtual

Para hacer el trámite, primero se debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). El vehículo, además, debe estar matriculado en Bogotá. Si se cumplen estas condiciones, el proceso se puede completar en pocos pasos.

El procedimiento es el siguiente:

  1. Ingresar a www.ventanillamovilidad.com.co.
  2. Seleccionar el botón “Agenda tu cita”, ubicado en el banner principal.
  3. Iniciar sesión con usuario y contraseña.
  4. Elegir la opción “Servicios en Línea”.
  5. Seleccionar “Certificado de libertad y tradición virtual”.
  6. Indicar el tipo de vehículo y escribir la placa.
  7. Hacer clic en “Siguiente”.
  8. Pagar el valor del trámite mediante PSE u otro medio habilitado.

Si el pago se realiza correctamente, el comprobante aparecerá en pantalla. El Certificado de Libertad y Tradición llegará al correo electrónico registrado en la página de agendamiento de la VUS.

El documento también quedará disponible para su descarga en la plataforma de agendamiento durante 24 horas. Antes de hacer el pago, conviene revisar que la placa ingresada sea correcta para evitar errores en la solicitud.

Las prendas inscritas en el documento revelan si el automotor mantiene obligaciones financieras activas - crédito Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad
Las prendas inscritas en el documento revelan si el automotor mantiene obligaciones financieras activas - crédito Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad

Cuándo se requiere el certificado con copias

La versión virtual permite conocer la información general registrada sobre el vehículo, pero hay situaciones en las que se necesita el Certificado de Libertad y Tradición con copias de documentos. Ese trámite no se puede hacer en línea.

El certificado con copias se solicita para procesos como la regrabación o transformación de guarismos de chasis, serie o motor. También aplica cuando las improntas están deterioradas o cuando el comprador quiere revisar documentos adicionales del automotor antes de hacer el negocio.

En estos casos, la persona debe agendar una cita en www.ventanillamovilidad.com.co y acudir a uno de los 19 puntos de atención presencial de la VUS en Bogotá. Antes de asistir, debe consultar los requisitos y descargar gratuitamente el formulario de solicitud de certificado de tradición con copias.

En el punto de atención se debe informar al personal que se requieren copias documentales y presentar el formulario físico diligenciado. Al finalizar el trámite, se entregarán las copias de la factura de compra, el manifiesto de importación u otro documento solicitado.

Es crucial verificar la matrícula en Bogotá antes de solicitar el certificado - crédito Ventanilla Única de Servicios
El Certificado de Libertad y Tradición sintetiza el historial completo, prendas y medidas cautelares de un vehículo usado - crédito Ventanilla Única de Servicios

La VUS cuenta con sedes en localidades como Usme, Usaquén, Tunjuelito, Teusaquillo, Suba, Santa Fe, Puente Aranda, Los Mártires, Kennedy, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar, Chapinero, Bosa, Barrios Unidos, Antonio Nariño y San Cristóbal.

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