Una ONG local reveló que 164 personas murieron en los ataques de bandas en Haití entre julio y agosto

Los ataques en Kenscoff ocurrieron las noches del 7 de julio y del 23 de agosto, después de meses de agresiones de grupos armados contra la comuna agrícola (REUTERS/Patrice Noel)

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Al menos 164 personas murieron en los dos masacres perpetradas en julio y agosto en Haití por la coalición armada Viv Ansanm en Kenscoff, una comuna agrícola situada en las afueras de Puerto Príncipe. Los ataques dejaron además 23 heridos, 71 secuestrados, decenas de desaparecidos y el desplazamiento de cientos de familias, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), organización haitiana dedicada a la defensa de los derechos humanos.

La violencia en Haití dejó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos durante los primeros seis meses de 2026, de acuerdo con Naciones Unidas. Las bandas armadas mantuvieron el control sobre gran parte de la capital, mientras los ataques y secuestros obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares.

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Las incursiones en Kenscoff ocurrieron durante las noches del 7 de julio y del 23 de agosto, después de meses de ataques de grupos armados contra la comuna. Entre las víctimas hubo agricultores, líderes religiosos, responsables de establecimientos educativos y habitantes de distintas edades.

El recuento de la RNDDH identificó entre los fallecidos a 21 personas de entre 65 y 90 años, siete niños, incluido uno de cuatro años y 36 mujeres. Durante la ofensiva de agosto, integrantes de las bandas mataron a personas que habían buscado refugio en una escuela y una iglesia.

La violencia en Haití causó 3.050 muertos y 1.401 heridos en el primer semestre de 2026, mientras las bandas armadas mantuvieron el control sobre gran parte de Puerto Príncipe (EFE/Jonet St Élois)

Además, dos pastores y un director de escuela figuraron entre las personas asesinadas. Un joven de 21 años fue una de las primeras víctimas de la operación: hombres armados le ordenaron trasladar piedras para bloquear un camino y luego le dispararon en la cabeza.

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La organización también recibió denuncias sobre mutilaciones cometidas contra algunos de los asesinados. Tras las matanzas, se registraron episodios de violencia sexual, entre ellos el caso de una niña de 12 años.

Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas necesitaron atención médica, psicológica y económica. Cientos de familias dejaron sus viviendas y se refugiaron con parientes o en centros destinados a personas desplazadas.

La ofensiva del 23 de agosto estuvo precedida por tareas de preparación para ingresar a Kenscoff. Días antes, los atacantes utilizaron drones de vigilancia para seguir los desplazamientos y las posiciones de policías y otras fuerzas de seguridad.

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Los grupos armados también enviaron exploradores para observar las carreteras, los accesos y el dispositivo de defensa de la comuna. Horas antes de la incursión, troncos de árboles bloquearon varias vías de circulación.

Los hombres armados atacaron sectores cercanos antes de entrar a la localidad, una maniobra que dispersó a los agentes y debilitó la defensa de los puntos centrales. Una vez dentro de Kenscoff, se produjeron combates durante varias horas entre los atacantes, policías y civiles armados.

Durante los enfrentamientos, los integrantes de las bandas utilizaron cuerpos como barricadas. La ofensiva también dañó viviendas y afectó actividades agrícolas y ganaderas, que sostienen la economía local.

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Durante la ofensiva de agosto, integrantes de las bandas mataron a personas que se habían refugiado en una escuela y una iglesia de Kenscoff (REUTERS/Patrice Noel)

Bajo este contexto, en Puerto Príncipe, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presentó el Fondo de Dividendos de Paz en Haití, un mecanismo creado junto con la ONU para apoyar el desarme y el desmantelamiento de los grupos armados. En el acto participaron funcionarios haitianos y representantes internacionales.

El Gobierno informó que el fondo respaldaría las tareas de la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, responsable de reducir la violencia y acompañar la recuperación de las comunidades afectadas. Las autoridades no precisaron el monto de los recursos ni los países u organismos que realizarían aportes al mecanismo.

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(Con información de EFE)