Memo Schutz se olvida que es casado y lanza atrevida propuesta a Karina Torres en La Casa de los Famosos México

La atrevida propuesta de Memo Schutz a Karina Torres como reto si se salvan de la eliminación en La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla)

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Memo Schutz y Karina Torres protagonizaron un curioso momento dentro de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que el conductor de TUDN le propusiera un atrevido reto a la creadora de contenido si ambos logran salvarse de la eliminación el próximo domingo.

Ambos se encuentran dentro de la placa de nominados junto a Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa y Cynthia Klitbo, por lo que están en peligro de abandonar el reality de Televisa luego de ocho semanas encerrados.

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El atrevido reto que propuso Memo Schutz provocó asombro en Karina Torres, quien se quedó “fría”; los demás habitantes de la casa también se vieron sorprendidos por la propuesta del comentarista y le recordaron que era un hombre casado, incluso Yahir le dijo que estaba “loco”.

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

¿Quién nominó a Memo Schutz en La Casa de los Famosos?

Memo Schutz quedó nominado en la gala del miércoles 16 de septiembre, correspondiente a la octava semana de La Casa de los Famosos México 2026. Es la sexta ocasión que resulta nominado por sus compañeros a lo largo de la temporada.

La nominación se decidió mediante una dinámica de azar en la que cada habitante eligió un método (dados, cartas o ruleta) para repartir puntos. Mariana Ochoa usó la ruleta y le dio un punto a Memo Schutz. Después, Karina Torres le restó dos puntos con el dado, y Ernesto Laguardia, con las cartas, le sumó dos puntos más, dejándolo finalmente con un punto dentro de la placa.

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Memo Schutz le propone a Karina Torres bañarse juntos y la deja con la boca abierta

La ocurrencia surgió durante una charla entre habitantes sobre las posibilidades de sobrevivir a la placa de nominados, y fue en ese momento que Memo Schutz le propuso bañarse juntos a Karina Torres, lo que provocó carcajadas generalizadas dentro de la casa.

Memo Schutz lanza atrevida propuesta a Karina Torres (Captura de pantalla)

El conductor retomó el antecedente del baño que Karina compartió días antes con Gema Garoa, ambas en traje de baño, para lanzar su propia propuesta. La broma escaló de inmediato entre los compañeros presentes, que no tardaron en señalar la condición civil de Schutz.

Mariana Ochoa le recuerda a Memo Schutz que está casado

Mariana Ochoa fue la primera en reaccionar ante la propuesta. “Memo, estás casado”, le soltó entre risas, marcando el tono de burla que seguiría el resto de la conversación.

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Gema Garoa se sumó al juego con una condición para Karina: “Pero lo tienes que enjabonar tú”. Yahir, por su parte, expresó su sorpresa con un escueto “está loco este”.

La reacción de los habitantes a la propuesta de Memo Schutz a Karina Torres (Captura de pantalla)

Ese Pérez lo tunde con una canción burlona

El momento subió de tono cuando Ese Pérez comenzó a cantarle a Schutz frente al resto de los habitantes: “Se le antojó a Memo, eh… Memo closetero, Memo closetero”. La frase se convirtió en la más replicada del episodio.

La escena se transmitió a través de la señal 24/7 de ViX y circuló después en clips de video en la red social X, donde usuarios describieron el momento como “Karina quedó tiesa” ante la propuesta de su compañero.

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La química entre ambos ya generaba comentarios previos

El episodio se suma a una serie de momentos entre Memo Schutz y Karina Torres que sus compañeros llevan días utilizando para molestarlos, en lo que dentro de la casa han descrito como un intento de “shippeo”. Ambos protagonizaron antes una dinámica de fotos caracterizados como pareja, que generó especulación sobre un beso sin confirmación visual.

Screenshot

Los propios habitantes tienen presente que Schutz mantiene una relación matrimonial fuera de la competencia, lo que ha mantenido las bromas dentro de un tono de convivencia y relajo entre compañeros, sin que la producción del programa haya emitido comentarios sobre el momento.

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¿Quién es la esposa de Memo Schutz?

La esposa de Memo Schutz es Verónica Fonseca. La pareja se casó en 2008 y lleva más de 15 años de matrimonio. Tienen cuatro hijos juntos: Guillermo, Patricio, Nicole y Luca.

Verónica Fonseca mantiene un perfil bajo y ajeno a la farándula, sin actividad pública conocida, pero ha asistido a galas del programa para apoyar a su esposo, incluyendo la gala de eliminación