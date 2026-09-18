México

Cuál es la mejor pantalla IMAX de CDMX para ver Resident Evil: Noche Cero, la película del icónico juego de Capcom

La cinta ya se estrenó en México y aquí puedes verla en el formato más grande que existe

Imagen de 'Resident Evil'
Resident Evil ya está disponible en todos los cines de México (Sony Pictures)
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Plaza Antara ofrece la pantalla IMAX más grande de la Ciudad de México y de toda Latinoamérica para ver Resident Evil: Noche Cero, la nueva cinta basada en el videojuego de Capcom que llegó a las salas mexicanas este 16 de septiembre. La sala cuenta con aproximadamente 300 metros cuadrados de superficie proyectada.

La película, dirigida por Zach Cregger, sigue a Bryan, un mensajero médico interpretado por Austin Abrams que debe entregar un órgano para trasplante en el Hospital General de Raccoon City. La cinta transcurre en paralelo a los eventos del videojuego Resident Evil 2, con el Virus-T de la Corporación Umbrella como origen del brote zombi.

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Antara encabeza el ranking de pantallas IMAX en la capital

Imagen de 'Resident Evil'
Resident Evil tuvo respaldo de la crítica especializada (Sony Pictures)

La sala en Polanco funciona con tecnología IMAX with Laser y recupera la mayor cantidad de imagen disponible en formatos de gran resolución. Su tamaño la coloca como la segunda pantalla comercial más grande del país, solo detrás de la Megapantalla IMAX del Papalote Museo del Niño en Monterrey.

En segundo lugar dentro de la Ciudad de México se ubica en Plaza Universidad, con una pantalla de 21.3 por 13.7 metros, equivalente a cerca de 292 metros cuadrados.

Le sigue Fórum Buenavista, con una superficie estimada entre 280 y 290 metros cuadrados.

Hay nueve salas IMAX distribuidas entre Cinépolis y Cinemex en la capital

La Ciudad de México y su área metropolitana concentran nueve salas IMAX operativas, divididas en cuatro complejos de Cinépolis y cinco de Cinemex. El ranking por pantalla, sonido y butacas coloca a Cinemex Antara Polanco Platino en el primer sitio, seguido de Cinemex Encuentro Oceanía.

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Cinépolis Universidad ocupa el tercer lugar de esa lista, mientras que Cinépolis Perisur y Cinemex Santa Fe completan las primeras cinco posiciones. Cinépolis Satélite, Cinemex Parque Delta, Cinemex Tezontle y Cinépolis Fórum Buenavista cierran el listado de las nueve salas disponibles.

El formato IMAX láser ofrece mayor definición que la versión digital

Resident Evil (Captura de tráiler oficial)
La nueva apuesta del director de Weapons fue bien recibida por los fanáticos del videojuego (Captura de tráiler oficial)

Las salas con tecnología IMAX Láser, disponibles en Cinépolis y Cinemex, alcanzan pantallas de entre 22 y 26 metros de altura con un sistema de audio de 12 canales. El costo adicional respecto a una función tradicional oscila entre 140 y 180 pesos.

El formato IMAX Digital, presente en salas de menor escala, ofrece pantallas de entre 18 y 22 metros de altura con un sobreprecio de entre 100 y 130 pesos.

Ambos formatos están disponibles para ver Resident Evil: Noche Cero en distintos puntos de la ciudad.

La cinta tiene funciones dobladas y subtituladas en Cinépolis y Cinemex

Resident Evil: Noche Cero se exhibe en salas de Cinépolis y Cinemex con funciones tanto dobladas como subtituladas en distintas ciudades del país, de acuerdo con la información distribuida por Sony Pictures México. La cinta dura 1 hora con 37 minutos.

El director descartó la inclusión de personajes clásicos de la saga como Leon Kennedy y construyó una historia independiente al canon de los videojuegos. El elenco lo completan Paul Walter Hauser y Kali Reis en papeles secundarios dentro de la trama ambientada en Raccoon City.

El brote del Virus-T ocurre en paralelo a la historia de Resident Evil 2

Primer adelanto de ‘Resident Evil’, el regreso de la franquicia al cine bajo la dirección de Zach Cregger
Primer adelanto de ‘Resident Evil’, el regreso de la franquicia al cine bajo la dirección de Zach Cregger (Créditos: Sony Pictures)

La trama arranca cuando Bryan recibe un encargo urgente con destino al Hospital General de Raccoon City durante una tormenta invernal. Un accidente en la carretera lo obliga a desviarse de su ruta, momento en el que descubre que la población de la ciudad comenzó a transformarse en criaturas violentas.

La Corporación Umbrella libera el Virus-T en el núcleo urbano, el agente mutagénico que convierte a los habitantes en zombis dentro del universo creado originalmente por Capcom. Bryan enfrenta una carrera contra el tiempo para sobrevivir a la noche y completar la entrega médica que lo llevó hasta la ciudad en ruinas.

Aquí tienes el H2 adicional de 200 palabras para insertar antes de la sección final “El brote del Virus-T ocurre en paralelo a la historia de Resident Evil 2”:

Zach Cregger busca redefinir las adaptaciones de videojuegos al cine

Resident Evil, película dirigida por Zach Cregger
Resident Evil llegó a los cines con una recepción crítica muy favorable y un récord histórico para la franquicia. (IMDb)

El director llega a Resident Evil: Noche Cero después de dirigir Bárbaro y La hora de la desaparición, dos cintas de terror que lo posicionaron como una de las voces más reconocidas del género en los últimos años. Su estilo se caracteriza por construir tensión a partir de espacios cerrados y giros narrativos abruptos.

La propuesta busca alejarse de las adaptaciones previas de la franquicia y ofrecer una entrada renovada al universo de Capcom, sin depender de personajes ya establecidos en los videojuegos. Cregger optó por un protagonista ajeno al canon, lo que le permite construir la historia desde una perspectiva sin antecedentes previos para el espectador.

La cinta ha generado expectativa dentro de la crítica especializada, que destacó su recepción en plataformas como Rotten Tomatoes desde los primeros días de exhibición. El resultado coloca a la película entre las adaptaciones de videojuegos mejor calificadas del año dentro del circuito comercial mexicano.

La decisión de ambientar la trama en paralelo a los eventos de Resident Evil 2, sin cruzar directamente con la línea argumental original, le da a Cregger libertad creativa para desarrollar una historia independiente que no compromete la continuidad establecida por los videojuegos de la saga.

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