Cuba

Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria enviado por Estados Unidos llegó a Cuba para asistir a familias vulnerables

La asistencia incluye 700 módulos de alimentos y otros 700 de productos de higiene, que serán distribuidos por Cáritas en Cienfuegos. También está prevista la llegada de ayuda para familias vulnerables de Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y Pinar del Río

Carga envuelta en embalaje blanco y redes, dispuesta en línea sobre una pista de aeropuerto bajo un cielo azul. Se observa la cola roja de un avión
La ayuda humanitaria de Estados Unidos llegó a Cuba con 700 módulos de alimentos y 700 paquetes de higiene para familias vulnerables de Cienfuegos.
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Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos llegó este jueves a Cuba y será distribuido entre familias vulnerables de la provincia de Cienfuegos. La carga, recibida en el aeropuerto Abel Santamaría, está integrada por 700 módulos de alimentos y otros 700 paquetes con artículos de higiene, dentro del programa de asistencia estadounidense canalizado por la Iglesia Católica.

La recepción estuvo a cargo del padre Manel Homar Toboso, vicario general de la demarcación eclesial del centro sur de Cuba, y de Ana Isabel Palenque Guillemí, directora de Cáritas Diocesana. La jurisdicción religiosa comprende Cienfuegos y el municipio de Trinidad, perteneciente a la provincia de Sancti Spíritus.

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Los productos serán trasladados a la parroquia de Lajas, desde donde comenzará la entrega a las comunidades de esa zona. Cáritas indicó que sus voluntarios identificarán previamente a los hogares con mayores dificultades para conseguir alimentos y acceder al agua, con el objetivo de establecer quiénes necesitan recibir los módulos.

Comenzarán a distribuirse de forma inmediata por la Parroquia de Lajas y sus comunidades”, señaló Palenque Guillemí al informar sobre el destino de la carga.

La organización estableció además una serie de condiciones para determinar las prioridades. Entre los grupos contemplados se encuentran los mayores de 60 años, personas con discapacidad o que permanecen encamadas, mujeres embarazadas o lactantes y familias con niños menores de cinco años. La situación de inseguridad alimentaria y las dificultades para disponer de agua también serán consideradas durante el proceso.

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Avión de carga blanco y azul con puertas abiertas en aeropuerto. Una camioneta, una furgoneta, conos y dos trabajadores en pista. Torre de control visible
La parroquia de Lajas será el primer punto de distribución de la ayuda humanitaria en las comunidades de Cienfuegos.

Aunque el cargamento acaba de llegar a Cienfuegos, su contenido forma parte de una operación de asistencia que ya comenzó a extenderse por distintas regiones de la isla. Otro envío había arribado previamente a Santa Clara con una cantidad equivalente de módulos de alimentos y productos de higiene, destinados a familias en situación de vulnerabilidad de esa provincia.

Los paquetes distribuidos en esas primeras entregas permiten conocer parte de los artículos incluidos en la ayuda. Los módulos alimentarios contienen productos como arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún. En los destinados a higiene se incorporaron jabón, crema y cepillos dentales, tabletas para potabilizar agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

La asistencia forma parte de un fondo de 100 millones de dólares anunciado en mayo por el Gobierno de Donald Trump para proporcionar ayuda humanitaria directamente a la población cubana. El esquema contempla la participación de la Iglesia Católica y de organizaciones humanitarias independientes en la distribución de los productos.

De ese fondo, 60 millones de dólares son gestionados a través de la Iglesia Católica cubana. Cáritas participa en la recepción y distribución de los suministros mediante sus estructuras diocesanas y parroquiales, que trabajan directamente con las comunidades donde se encuentran los beneficiarios.

La distribución priorizará a mayores de 60 años, personas con discapacidad, embarazadas, lactantes y familias con niños menores de cinco años. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
La distribución priorizará a mayores de 60 años, personas con discapacidad, embarazadas, lactantes y familias con niños menores de cinco años. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La llegada a Cienfuegos se produce mientras continúan los preparativos para ampliar la asistencia. La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que están previstas nuevas entregas durante las próximas semanas en Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y Pinar del Río.

El encargado de negocios estadounidense en Cuba, Mike Hammer, mantuvo una reunión con Carmen María Nodal Martínez, directora de Cáritas Cuba, y con integrantes de su equipo para coordinar la llegada de los próximos cargamentos. La misión diplomática estadounidense comunicó que las conversaciones estuvieron orientadas precisamente a organizar esas nuevas entregas.

En Camagüey, los equipos de Cáritas ya trabajan en la preparación de la distribución. Voluntarios de la organización participaron en un taller de orientación en Lugareño, donde recibieron instrucciones sobre el procedimiento para entregar los donativos y atender a las personas beneficiadas.

La llegada de la asistencia ocurre además en un contexto de tensión entre Washington y La Habana. La Administración Trump mantiene desde enero una política de presión económica sobre la dictadura cubano, que incluye medidas relacionadas con el suministro de petróleo, y en mayo reforzó las sanciones dirigidas a sectores considerados estratégicos de la economía de la isla.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana prevé nuevas entregas de ayuda humanitaria en Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y Pinar del Río. (REUTERS/Norlys Perez)
La Embajada de Estados Unidos en La Habana prevé nuevas entregas de ayuda humanitaria en Camagüey, Ciego de Ávila, Matanzas y Pinar del Río. (REUTERS/Norlys Perez)

Mientras esas medidas continúan, los cargamentos humanitarios estadounidenses están siendo introducidos en Cuba y entregados a través de estructuras religiosas. La operación que llegó este jueves a Cienfuegos constituye una de las nuevas etapas de ese programa y tendrá como primera escala de distribución a las comunidades atendidas por la parroquia de Lajas.

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