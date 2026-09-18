Niurka estalla contra Kunno después de que el influencer le dijera que la quería de suegra: “Qué asco”

La tensión entre ambos participantes escaló durante "El juego de la tierra", con frases directas de Kunno y una reacción de asco por parte de Niurka. (Captura de pantalla La Granja VIP)

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Kunno y Niurka Marcos protagonizaron un nuevo enfrentamiento en La Granja VIP durante la dinámica “El juego de la tierra”, luego de que el influencer le confesara con ironía que la quería “de suegra” en alusión a los hijos de la vedette, comentario que provocó el enojo inmediato de la cubana. El cruce ocurrió un día después de que Kunno le exigiera a Niurka no volver a tocarlo dentro del reality.

El origen de la nueva disputa estuvo en el turno de Kunno para elegir a qué nominado le echaba tierra y así cancelar sus posibilidades de competir por la salvación. El influencer aprovechó el momento para arremeter directamente contra la vedette.

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Kunno pidió que el público le “arranque la cabeza al alacrán”

Kunno le dijo de frente a Niurka que su único deseo era que la audiencia le arrancara la cabeza “al alacrán” para que dejara de esparcir su veneno entre los habitantes de la granja. La frase retomó el apodo con el que el influencer ya había cuestionado a la cubana en jornadas previas.

Niurka respondió con ironía a los señalamientos de Kunno, aunque terminó por expresar repulsión ante el comentario sobre sus hijos. (Captura de pantalla)

Niurka respondió con un tono irónico que buscó desacreditar a su compañero sin entrar en confrontación directa. “Voy a responder como se le habla a la gente estúpida: sí, mi amor, lo que tú digas”, le dijo a Kunno frente al resto de los granjeros.

La broma sobre ser “suegra” desató la furia de la vedette

El creador de contenido tomó la respuesta de Niurka para lanzar una nueva provocación, esta vez con un guiño hacia los hijos de la vedette. “Gracias, siempre tan educada... y yo que te quería de suegra”, dijo entre risas, en referencia directa a la descendencia de la cubana.

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La reacción de Niurka fue de rechazo inmediato. “¡Qué asco! No quiero ni imaginarme esa escena”, exclamó molesta, aunque también entre risas, ante la ocurrencia de su compañero de competencia. “Hasta náusea me da... Tanta miseria en esea mente... ¿Cuál es tu talento, mijo?”.

El choque de esta gala se suma al que ambos protagonizaron un día antes, cuando Kunno le exigió a Niurka respetar su espacio físico tras señalar que ella lo había tocado y abrazado sin su consentimiento en dos ocasiones. “Si te quedas, no me vuelvas a tocar por el bien de mi integridad, por el bien de mi público y de mi familia”, le dijo entonces.

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El cruce se dio un día después de que el creador de contenido le exigiera a la vedette no volver a tocarlo dentro de la competencia. (Captura de pantalla La Granja VIP)

En esa misma intervención, el influencer fue todavía más categórico sobre el vínculo entre ambos dentro del programa. “Te prohíbo que me vuelvas a tocar, que me des un beso de Judas y que además me quieras hacer creer que de verdad estás de mi lado”, afirmó Kunno, quien remató con una frase que cerró cualquier posibilidad de acercamiento: “No puedo tener una amistad contigo, ¿de acuerdo?”.

Niurka respondió con silencio ante los reclamos de sus compañeros

Ante ese primer posicionamiento, Niurka optó por no defenderse con palabras y respondió con la misma frase que utilizó frente a otros reclamos de la casa: “No tengo nada que decir”. Esa actitud contrastó con el tono directo que mantuvo Kunno durante todo el intercambio.

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La tensión entre ambos participantes se ha sostenido a lo largo de distintas dinámicas del reality, con Kunno como una de las voces más críticas hacia la vedette dentro de la competencia. El nuevo episodio del “juego de la tierra” mantiene abierto el enfrentamiento entre los dos concursantes, sin que Niurka haya emitido una respuesta directa a las acusaciones de fondo planteadas por su compañero.