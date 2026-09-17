América Latina

Bolivia y Paraguay culminaron la demarcación total de su frontera tras 88 años

La reunión técnica celebrada en La Paz entre el 14 y el 16 de septiembre cerró el último segmento pendiente en el río Negro u Otuquis, tras 88 años de trabajos conjuntos

BOLIVIA-PARAGUAY
Bolivia y Paraguay actualizaron coordenadas, construyeron 79 hitos de segundo orden y abrieron una picada fronteriza de más de 700 kilómetros (Cancilleria de Bolivia)
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Bolivia y Paraguay culminaron la demarcación de los 755,67 kilómetros de frontera que comparten, tras resolver el último tramo pendiente en el río Negro u Otuquis durante una reunión técnica celebrada en La Paz entre el 14 y el 16 de septiembre.

La definición del límite cerró un trabajo iniciado después de la Guerra del Chaco y desarrollado durante 88 años por las comisiones demarcadoras de ambos países. Las delegaciones concluyeron el trazado de un segmento fluvial de alrededor de 50 kilómetros, ubicado entre los hitos X y XI, que correspondió al único sector natural de la frontera cuya delimitación permanecía pendiente.

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El acuerdo se alcanzó en la XIII Reunión Plenaria Ordinaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Paraguaya, realizada en la Cancillería boliviana. Las delegaciones de ambos países concluyeron la revisión técnica y la determinación de la línea internacional. El proceso reunió durante décadas el trabajo de topógrafos, cartógrafos, ingenieros y diplomáticos bolivianos y paraguayos.

BOLIVIA-PARAGUAY
Las delegaciones se reunieron entre el 14 y el 16 de septiembre para finalizar este acuerdo histórico (Cancilleria de Bolivia)

El tramo que faltaba definir se encuentra en el río Negro u Otuquis, dentro de una zona vinculada al Pantanal compartido por Bolivia, Paraguay y Brasil. Para establecer la frontera en ese sector, las delegaciones aplicaron el método del talweg, que fija el límite sobre la línea de mayor profundidad del cauce de un río.

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Los equipos técnicos priorizaron esa tarea durante 2024 mediante estudios hidrográficos y batimétricos. Durante 2025 avanzaron en la determinación de 46,5 kilómetros del recorrido fluvial y dejaron pendientes los últimos 3,5 kilómetros, que finalmente resolvieron en la plenaria de La Paz.

Para completar esa etapa, las delegaciones utilizaron drones de alta precisión y contrastaron la información recolectada sobre el terreno con los registros de gabinete. También navegaron de manera conjunta el río para verificar los levantamientos realizados en el área, caracterizada por su difícil acceso y por las condiciones climáticas que afectan el trabajo de campo.

La conclusión del tramo entre los hitos X y XI permitió completar la línea limítrofe que une el punto trifinio con Argentina, Bolivia y Paraguay, identificado como Hito I, con el punto donde confluyen los territorios de Brasil, Bolivia y Paraguay, situado en el Hito XI.

La actual frontera entre Bolivia y Paraguay surgió de los acuerdos firmados al término de la Guerra del Chaco, conflicto que enfrentó a ambos países entre 1932 y 1935 por el control del Chaco Boreal. La disputa terminó con el Tratado de Paz, Amistad y Límites, suscrito en Buenos Aires en julio de 1938.

El proceso recibió un nuevo impulso con el Memorándum Final de 2009, alcanzado bajo el patrocinio de Argentina y con la participación de Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay como países garantes. A partir de entonces, las cancillerías boliviana y paraguaya coordinaron labores de campo y gabinete para precisar cada sector de la frontera.

Las tareas incluyeron la actualización total de las coordenadas de los hitos principales, adaptadas a sistemas geodésicos vigentes y conectadas con la Red SIRGAS. Ese trabajo permitió establecer las líneas geodésicas definitivas en los sectores terrestres y ordenar la información técnica utilizada por ambas delegaciones.

El vicecanciller boliviano, Carlos Paz, indicó que la culminación del trazado permitió definir por completo la frontera con Paraguay y destacó que el trabajo facilitará la coordinación entre las instituciones de ambos países en zonas de difícil acceso.

La conclusión de la demarcación coincidió con la formalización de la designación de Luis Fernando Camacho Vaca como embajador extraordinario y plenipotenciario de Bolivia ante Paraguay. El Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano informó que Camacho recibió la confianza del presidente Rodrigo Paz y la ratificación de la Cámara de Senadores.

Un hombre con traje gris levanta su mano derecha mientras tres personas en el fondo lo fotografían con teléfonos móviles
Luis Fernando Camacho juró como nuevo embajador en Paraguay (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia)

El canciller Héctor Huanca tomó juramento al nuevo representante diplomático en el Salón Samaipata de la Cancillería, en La Paz. Al acto asistieron Carlos Paz, el embajador paraguayo en Bolivia, Enrique José Guerrero Clari, legisladores e invitados.

Camacho anunció que asumirá formalmente sus funciones en Paraguay el 24 de septiembre. Durante su intervención, planteó impulsar vínculos de integración entre ambos países, incluidos proyectos relacionados con corredores carreteros, relaciones empresariales y la conexión a través de Puerto Busch.

(Con información de AP)

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