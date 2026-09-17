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Señalan por presunto fraude inmobiliario a Juan José López Ordóñez, productor que denunció a Edson Álvarez y su expareja por secuestro

El conflicto por un documental inconcluso derivó en señalamientos de deuda, secuestro y amenazas, mientras el mediocampista enfrenta días tensos en sus equipos

Juan José López Ordóñez asegura que le deben 3.5 millones de pesos por un proyecto sobre el futbolista, gestionado vía Jonathan Toache Bedolla, suegro de Edson. (Especial)
Juan José López Ordóñez asegura que le deben 3.5 millones de pesos por un proyecto sobre el futbolista, gestionado vía Jonathan Toache Bedolla, suegro de Edson. (Especial)
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La historia que rodea al productor Juan José López Ordóñez se ha convertido en un entramado de acusaciones cruzadas que involucra al futbolista Edson Álvarez, su expareja Sofía Toache y al padre de ella, Jonathan Toache Bedolla.

Lo que comenzó como un proyecto audiovisual sobre la vida del mediocampista mexicano terminó derivando en denuncias por fraude, secuestro y amenazas, y ahora suma un nuevo capítulo: un presunto fraude inmobiliario.

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El caso infliría en la Selección Mexicana, ya que Edson quedaría fuera de la primera convocatoria de Rafa Márquez como DT del Tri. REUTERS/Eloisa Sanchez
El caso infliría en la Selección Mexicana, ya que Edson quedaría fuera de la primera convocatoria de Rafa Márquez como DT del Tri. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las declaraciones se han dado en distintos espacios públicos: entrevistas concedidas a revistas de espectáculos, ruedas de prensa encabezadas por el abogado del productor, y testimonios difundidos en medios deportivos.

Cada aparición ha ido alimentando un caso que ya no se limita al ámbito privado, sino que se discute en tribunales y en la opinión pública.

El origen: un documental inconcluso y una deuda millonaria

El conflicto habría comenzado con la producción de un documental en Súper 8 sobre la trayectoria de “El Machín”, iniciado en la antesala del Mundial de Qatar 2022.

Durante casi dos años, López Ordóñez asegura haber trabajado en grabaciones que incluían tanto momentos deportivos como escenas familiares, entre ellas el baby shower de la segunda hija del futbolista en 2024.

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La producción del documental sobre Edson Álvarez iniciaba antes del Mundial de Qatar 2022 e incluía grabaciones familiares como el baby shower de 2024. REUTERS/Hamad I Mohammed
La producción del documental sobre Edson Álvarez iniciaba antes del Mundial de Qatar 2022 e incluía grabaciones familiares como el baby shower de 2024. REUTERS/Hamad I Mohammed

El productor sostiene que el acuerdo contemplaba un pago de 3.5 millones de pesos, dinero que nunca recibió. Su intención era comercializar el material en plataformas internacionales como Netflix, pero el proyecto quedó inconcluso.

Según su versión, todo se gestionaba a través de Jonathan Toache Bedolla, suegro de Álvarez en ese momento, quien habría asumido un rol de intermediario en los acuerdos.

Este primer desencuentro económico fue el punto de partida de una disputa que pronto se trasladó al terreno legal y mediático.

El giro hacia el fraude inmobiliario

En 2026, el empresario Gustavo Pérez Osterrot acudió directamente al medio RÉCORD para denunciar públicamente a López Ordóñez por un supuesto fraude de 100 mil pesos. Según su relato, López le ofreció rentar un inmueble en José María Izazaga 56, CDMX, para utilizarlo como estacionamiento.

El acuerdo contemplaba un pago inicial de 80 mil pesos de depósito más 20 mil adicionales. Sin embargo, la entrega nunca se concretó. Pérez asegura que López comenzó a dar largas y finalmente lo bloqueó junto con su asistente.

Ante la falta de respuesta, decidió acudir a un medio deportivo para advertir públicamente: “El motivo único y principal por el cual me acerco a este medio es que no le pase a nadie más…”.

Este nuevo señalamiento coloca al productor en una posición aún más complicada, pues ya no solo aparece como denunciante, sino también como acusado en un esquema de fraude.

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