Colombia

Carros, motos y tecnología impulsaron el comercio colombiano: ventas crecieron 5,3% en julio de 2026

El comportamiento del mercado mostró diferencias marcadas entre productos y regiones. Cundinamarca y Antioquia estuvieron entre los territorios con mayores aumentos, mientras el comercio electrónico mantuvo una expansión de dos dígitos

Productos ultraprocesados con sellos de advertencia negros sobre un mostrador de madera junto a una caja registradora con billetes colombianos.
14 de las 19 líneas de productos analizadas por el Dane presentaron variaciones positivas en julio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El comercio minorista colombiano mantuvo en julio de 2026 un ritmo de crecimiento que se reflejó tanto en las ventas como en el empleo. Los resultados publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran además diferencias importantes entre las categorías de productos, las regiones y las modalidades de contratación.

Uno de los movimientos más visibles estuvo en los vehículos. Las ventas de automóviles y motocicletas para uso de los hogares aumentaron 21,8% frente a julio de 2025 y aportaron 2,4 puntos porcentuales al resultado nacional. Otros vehículos y motocicletas crecieron 10,8%, con una contribución de 1,1 puntos.

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La venta de automóviles y motocicletas para uso de los hogares aumentó 21,8% en julio frente al mismo mes de 2025 - crédito Changan

Los televisores y demás equipos y aparatos de sonido y video registraron otro de los avances destacados, con un crecimiento de 25,0% y un aporte de 0,6 puntos porcentuales.

En conjunto, estos tres grupos explicaron 4,1 puntos del crecimiento general del comercio minorista durante el mes. En total, las ventas reales del comercio minorista y de vehículos crecieron 5,3% en julio frente al mismo mes del año anterior. Si se excluyen los combustibles, el aumento fue de 7,3%. El personal ocupado, por su parte, presentó una variación positiva de 1,0%.

El comportamiento favorable se extendió a buena parte de las categorías. Pues, 14 de las 19 líneas analizadas tuvieron resultados positivos. Entre ellas estuvieron las bebidas no alcohólicas, con 17,6%; los artículos y utensilios de uso doméstico, con 12,8%; los libros y papelería, con 12,8%; y los electrodomésticos y muebles para el hogar, con 11,9%.

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Cinco líneas cerraron el mes con descensos. Los combustibles para vehículos automotores disminuyeron 3,6% y restaron 0,6 puntos porcentuales al resultado general. También cayeron las prendas de vestir y textiles, 3,0%; los repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos, 2,0%; los productos farmacéuticos y medicinales, 0,7%; y el calzado con artículos de cuero, 0,2%.

Los electrodomésticos y muebles para el hogar registraron un crecimiento de 11,9% entre las categorías que mostraron resultados positivos -crédito Luis Jaime Acosta/ REUTERS
Los electrodomésticos y muebles para el hogar registraron un crecimiento de 11,9% entre las categorías que mostraron resultados positivos -crédito Luis Jaime Acosta/ REUTERS

Por regiones, el desempeño también fue desigual. Al excluir combustibles y lubricantes, seis de las siete jurisdicciones analizadas contribuyeron positivamente al crecimiento nacional de 7,3%. Cundinamarca registró el mayor aumento porcentual, con 14,2%, seguida por Antioquia, con 9,9%, y Bogotá D.C., con 6,1%. La capital aportó 2,0 puntos porcentuales y Antioquia sumó 1,5 puntos.

Santander creció 5,5%, mientras Valle del Cauca avanzó 3,6% y Atlántico, 3,4%. En empleo, Antioquia aportó 0,4 puntos porcentuales al aumento de la ocupación minorista sin combustibles y tuvo una variación de 2,2%. Cundinamarca registró un crecimiento de 2,8% en contratación. Atlántico y Santander, en cambio, presentaron caídas de 0,6% y 0,5%.

El comercio electrónico también ganó espacio. Las ventas nominales por internet crecieron 14,7% en julio frente al año anterior, mientras los canales tradicionales distintos al comercio electrónico aumentaron 6,0%. Las operaciones digitales representaron 2,6% de las ventas minoristas, frente al 2,4% de julio de 2025. Entre enero y julio, estas ventas acumularon un crecimiento nominal de 21,1%.

El inicio del Mundial de la FIFA 2026 aumentó la venta de televisores en Colombia entre un 20% y un 35%, impulsando la preferencia por modelos de gran tamaño - crédito Sergio Acero/Colprensa
Los televisores y equipos de sonido y video registraron un crecimiento de 25,0% durante el séptimo mes del año - crédito Sergio Acero/Colprensa

Los grandes almacenes e hipermercados registraron ventas nominales por 11,9 billones de pesos en julio, con un incremento de 9,6% anual. Además, en los primeros siete meses, la facturación nominal llegó a 80,4 billones de pesos, con una variación positiva de 12,0%. Estos establecimientos emplearon a 225.894 personas, 1,6% más que un año antes.

La contratación mostró diferencias según el tipo de vínculo. El personal permanente aumentó 3,1% y aportó 2,2 puntos porcentuales al resultado laboral, mientras aprendices y pasantes crecieron 2,1%. El personal temporal directo cayó 3,2% y el temporal contratado mediante empresas especializadas disminuyó 8,0%. Entre enero y julio, el empleo permanente acumuló un crecimiento de 3,6% y el de aprendices avanzó 4,0%. En contraste, el temporal directo bajó 3,6% y el temporal por agencias retrocedió 4,6%.

En el acumulado del año, las ventas minoristas y de vehículos crecieron 11,4% y el personal ocupado avanzó 1,6%. En los 12 meses hasta julio, las ventas aumentaron 11,2% y la ocupación 1,8%. Finalmente, el comercio mayorista registró en julio un crecimiento nominal de 3,1% en su margen comercial. El resultado estuvo impulsado por las materias primas agropecuarias, alimentos, bebidas y tabaco, cuyo margen creció 12,0%.

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