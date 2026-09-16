Un juez ordenó el traslado inmediato de Luis Arce a un hospital para un tratamiento oncológico

El Juzgado 15° de Sentencia Penal de Santa Cruz estableció además una audiencia para revisar la situación jurídica de Luis Arce y la continuidad de sus medidas cautelares (Europa Press)

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Un juez ordenó el traslado inmediato del ex presidente de Bolivia Luis Arce a un hospital oncológico por el cáncer que padece, mientras el exmandatario permanece detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz desde diciembre, investigado por presuntos hechos de corrupción vinculados a su etapa como ministro de Economía.

La resolución concedió una tutela a favor de Arce tras una acción de libertad promovida por su familia. El fallo dispuso su internación en un centro especializado de la ciudad de La Paz para que recibiera atención médica bajo las condiciones necesarias durante su custodia estatal.

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Arce salió del penal de San Pedro, en el centro de La Paz, cerca de las 17:00. El ex jefe de Estado caminó hasta una ambulancia que lo esperaba en el lugar y no realizó declaraciones ante la prensa antes de partir hacia el establecimiento de salud.

La decisión fue emitida por el Juzgado 15° de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de Santa Cruz, a cargo de Carlos Alberto Moreira. Además de disponer el traslado sanitario, el fallo estableció que un juez de garantías debía convocar a una audiencia para examinar la situación jurídica del expresidente y la continuidad de las medidas cautelares.

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La defensa sostuvo que el exmandatario necesita controles periódicos por su enfermedad oncológica y que no pudo acceder a una revisión médica desde su ingreso a prisión. La última indicación médica, emitida en octubre, fijó controles cada seis meses.

El ex presidente quedó detenido preventivamente en diciembre por una investigación relacionada con su gestión como ministro de Economía. La Fiscalía lo acusó de autorizar transferencias de recursos públicos a cuentas particulares de dirigentes campesinos para financiar proyectos que no se ejecutaron o no alcanzaron los resultados previstos.

La Fiscalía mantiene a Luis Arce bajo investigación por presunta corrupción en el caso Fondo Indígena y por supuestas transferencias de recursos públicos a cuentas de dirigentes campesinos (REUTERS/Claudia Morales)

La causa se vinculó al caso Fondo Indígena, una investigación sobre el manejo de dinero destinado a iniciativas productivas y de desarrollo rural. Arce enfrentó el proceso en el penal de San Pedro mientras avanzaban las actuaciones de la Fiscalía y las decisiones judiciales sobre su situación cautelar.

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El abogado Fernando Rivadeneyra afirmó que los representantes legales solicitaron desde diciembre la autorización para que Arce asistiera a sus revisiones, pero el pedido no recibió respuesta favorable del juzgado que controló su detención. También manifestó preocupación por la evolución de la enfermedad durante los meses en que el exmandatario permaneció encarcelado.

El cáncer de Arce fue diagnosticado en 2017, cuando ocupaba el Ministerio de Economía durante el gobierno de Evo Morales. Según Rivadeneyra, los médicos que lo atendieron en Bolivia consideraron entonces que el cuadro era crítico y recomendaron la continuidad de un tratamiento fuera del país.

El exmandatario inició posteriormente un tratamiento en Brasil, con el que logró controlar la enfermedad. Rivadeneyra indicó que el seguimiento médico resultó necesario por la naturaleza del padecimiento y por otros problemas de salud que también afectan al exmandatario.

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(Con información de EFE y El Deber)