Chile: más detectives investigados por pertenecer a una banda dedicada a extorsionar a una mafia china

Yongjie Chen (alias “Michael”), es el líder del Clan Chen, acusado de estafar a unos 400 jubilados estadounidenses con más de USD 200 millones en criptomonedas.

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Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Supraterritorial tienen bajo la lupa a otros cinco detectives en servicio activo que también serían miembros de una banda dedicada a secuestrar y extorsionar a ciudadanos chinos vinculados al Clan Chen, red internacional dedicada a estafar a ciudadanos estadounidenses desde territorio chileno, la cual ya había sido parcialmente desarticulada en enero de este año tras un aviso del FBI.

La investigación ya tiene a tres ahora exdetectives -el comisario Pablo Gajardo Romo, el inspector Rodrigo Navarrete Umaña y el asistente policial Sebastián Gajardo Rojas- y al conocido exfiscal Vinko Fodich en prisión preventiva, acusados por los delitos de asociación ilícita, secuestro, extorsión y otros delitos como tenencia de armamento y municiones.

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De los ocho detectives involucrados, siete pertenecen a la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana, en Santiago, y uno al Laboratorio de Criminalística de La Serena (470 kms al norte de Santiago).

Los detectives simularon una falsa detención para secuestrar a los ciudadanos chinos Mingkai y Minxgia Fu.

El secuestro

De acuerdo a un reportaje de T13, el secuestro del ciudadano chino Mingkai Fu y su hermana, ocurrido el pasado 6 de agosto y que permitió desarticular a la banda, tuvo su origen en una millonaria deuda que el Clan Chen mantenía con su asesor financiero, Ángelo Stevens, presentado al grupo por el exfiscal Vinko Fodich.

“Un conocido de ambos, a quien ubico hace aproximadamente dos años como Stefano Andreotti Parada (quien tiene antecedentes por narcotráfico internacional), señaló que tenía una “cuadrilla de policías” que se dedicaba a cobrarle a los chinos y que me podía ayudar”, declaró Stevens según consta en la carpeta investigativa a la que tuvo acceso el medio citado.

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“Dijo que ellos se podían encargar de cobrar. Le pregunté cómo lo hacían y dijo que ellos tenían arrendado un lugar, que se ambientaba como PDI y que ahí podían arreglar todo (...) Eran 8 PDI que trabajaban con él”, agregó.

Así, los detectives simularon una falsa detención y plagiaron a Mingkai Fu en un Kia Sportage conducido por Sebastián Gajardo Rojas, llevándolo a un falso cuartel policial instalado en un inmueble de calle José Miguel Carrera, en Santiago. En paralelo, el comisario Pablo Gajardo y el inspector Rodrigo Navarrete llegaron hasta el domicilio de Minxgia Fu -hermana de Mingkai y pareja del líder del clan, Yongjie Chen-, para trasladarla al mismo lugar.

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Mientras los civiles Stevens y José Ignacio Pinto actuaban como falsos detenidos, Luis Moraga y Ángel Herrera lo hicieron como falsos detectives y Claudio Navarrete se hizo pasar por agente del FBI.

El exfiscal Vinko Fodich fue el abogado defensor del Clan Chen y las víctimas de los secuestros eran precisamente ciudadanos chinos vinculados a la organización.

El rol del exfiscal

Fodich, gracias a la confianza conseguida en su trabajo previo como defensor del Clan Chen, simuló ayudar a las víctimas recomendándoles pagar los $300 millones de pesos exigidos.

A fin de presionar, el grupo envió registros de los hermanos retenidos a Yongjie Chen (alias “Michael”), recordándole que si pagaban, él quedaría libre en una audiencia programada para agosto.

Los otros dos detectives señalados son Javier Correa Quiroga y Juan Cares Gutiérrez, quienes habrían “completado el escenario” prendiendo las balizas del vehículo supuestamente de la PDI estacionado afuera del edificio por donde pasó Mingxia Fu.

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Finalmente, los secuestradores lograron un pago de $30 millones (USD 31 mil). Fodich reconoció haber recibido $3,5 millones (USD 3.600), y el resto del botín se dividió entre los demás civiles implicados y los detectives activos de la PDI, quienes se repartieron cerca de $10 millones USD 10.500) entre el grupo que dio cobertura al falso procedimiento.