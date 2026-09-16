Colombia depende cada vez más del gas importado: ya representa el 34% del consumo nacional

Las importaciones de gas pasaron de representar 19% del consumo en 2025 a 34% al 31 de agosto de este año - crédito Ministerio de Minas y Energía

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El abastecimiento de gas natural en Colombia enfrenta una presión que ya llegó a las industrias. Juan Manuel Rojas Payán, presidente de Promigas, advirtió que algunas empresas están siendo racionadas mientras el país intenta responder a una demanda que debe repartirse entre hogares, industrias, transporte y generación eléctrica.

La alerta fue planteada durante un encuentro de Infogas, donde el directivo expuso el deterioro de la oferta nacional. Según sus cifras, la producción fiscalizada de gas cayó 12% en el último año y, al comparar 2025 con 2021, la disminución supera el 30%. “En cuatro años destruimos el 30% de la producción de gas natural en Colombia”, dijo Rojas al describir el retroceso registrado durante ese periodo.

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Juan Manuel Rojas Payán, presidente de Promigas, advirtió que la producción nacional cayó más de 30% en cuatro años y que las reservas se redujeron casi a la mitad durante el mismo periodo -crédito Promigas

El problema no termina en los niveles actuales de producción. Las reservas también han sufrido una reducción significativa. Colombia pasó de tener 3,2 gigapies cúbicos de reservas de gas natural a 1,7 gigapies cúbicos en cuatro años, lo que representa una disminución cercana a la mitad del volumen disponible.

Para Rojas Payán, esa evolución está relacionada con decisiones de política pública y con las condiciones que han enfrentado las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. “Eso es un problema de política pública, un elemento autoinfligido como país”, sostuvo.

Mientras la oferta interna pierde terreno, el gas importado gana participación en el suministro nacional. Las importaciones representaban en promedio el 19% del consumo durante el año pasado. Sin embargo, al 31 de agosto de este año, esa proporción había subido al 34%. “Pasamos de tener una importación de gas del 19% y creció al 34% de manera anual”, señaló el presidente de Promigas.

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Promigas advirtió que algunas industrias ya enfrentan restricciones en el suministro de gas natural - crédito Colprensa

El cambio tiene efectos sobre el funcionamiento del sistema energético, especialmente porque el gas disponible debe atender distintos sectores. Rojas explicó que algunas industrias ya enfrentan restricciones porque el combustible debe desviarse hacia la generación eléctrica o porque las moléculas disponibles en el país no son suficientes.

“Hoy ya existen en Colombia industrias que están siendo racionadas porque no se les puede atender con gas natural, sea porque lo tenemos que desviar para generación eléctrica o porque no hay moléculas suficientes en el país”, afirmó.

Para el directivo, este escenario dejó atrás la posibilidad de hablar del desabastecimiento como una amenaza futura. “Perdimos la soberanía energética”, afirmó, antes de resumir su diagnóstico: “El déficit de gas dejó de ser una advertencia y se convirtió en una realidad estructural”. Ante ese panorama, Promigas considera que Colombia debe avanzar en dos frentes al mismo tiempo. Uno responde a la necesidad inmediata de garantizar el suministro, mientras el otro apunta a recuperar la producción nacional y fortalecer la oferta en el mediano y largo plazo.

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La empresa plantea fortalecer las importaciones, los proyectos de regasificación y las redes de transporte para garantizar el abastecimiento - crédito EFE

Rojas Payán reconoció que durante las últimas semanas se han adoptado medidas para enfrentar las dificultades del sector. También señaló que el nuevo Gobierno comenzó a abordar problemas heredados de la administración anterior, aunque insistió en que las respuestas inmediatas deben estar acompañadas de una estrategia de mayor alcance. “No existe una única solución para resolverlo. Muchas veces hemos escuchado que el debate es como si tuviésemos que elegir entre gas importado o gas producido a nivel nacional. Y eso es un error. Hoy necesitamos de las dos”, explicó.

En el corto plazo, una de las prioridades es garantizar las importaciones requeridas para atender la demanda. Para ello, Promigas plantea ampliar y fortalecer la infraestructura de abastecimiento, incluidos los proyectos de regasificación y las redes de transporte que permiten llevar el combustible hasta los centros de consumo.

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El presidente de la compañía advirtió que asegurar el suministro no depende únicamente de conseguir gas dentro del país o contratar cargamentos en el exterior. También se requiere capacidad física para transportarlo hacia las regiones y los usuarios que lo necesitan.