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América vs Chivas: ¿Dónde comprar boletos y cuáles son los precios para el Clásico Nacional del Apertura 2026 en el Estadio Banorte?

Consulta los precios de las entradas, las zonas disponibles y cuánto cuesta el estacionamiento para el partido

Escudos del Club América y Club Deportivo Guadalajara con las letras VS en dorado y dos entradas para el Clásico Nacional 2026 sobre césped.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Clásico Nacional del Apertura 2026 está cada vez más cerca y las entradas para el partido entre América y Chivas registran una alta demanda. Aunque buena parte de las localidades ya fueron adquiridas, todavía existen algunas zonas con disponibilidad a través de la plataforma oficial.

El encuentro se disputará este sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México. El partido corresponde a la Jornada 9 del torneo y será una de las citas más esperadas del calendario.

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¿Dónde comprar boletos para el América vs Chivas?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La venta de entradas para el Clásico Nacional se realiza de manera digital a través de Fanki, plataforma oficial de boletaje del Estadio Banorte y del Club América.

Las localidades fueron liberadas mediante diferentes etapas de venta:

  • Preventa para abonados AmePass: 8 de septiembre. Máximo ocho boletos por persona.
  • Preventa para compradores del partido contra Puebla: 9 de septiembre. Máximo seis boletos por persona.
  • Preventa para clientes Banorte: 10 de septiembre. Máximo cuatro boletos por persona.
  • Venta general: desde el 11 de septiembre. Máximo cuatro boletos por persona.

La disponibilidad depende de las zonas que todavía permanezcan a la venta y de la capacidad del inmueble.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Clásico Nacional?

(X/ @Chivas)
(X/ @Chivas)

El precio cambia de acuerdo con la zona del Estadio Banorte. Entre las localidades que todavía pueden encontrarse disponibles aparecen opciones como:

  • 100 Sur: 1,995 pesos.
  • 100 Plus: 2,230 pesos.
  • 100 Lateral: 2,465 pesos.
  • Corner Club: 3,522 pesos.
  • Túnel Club (Incluye alimentos y bebidas, de acuerdo con la información de la boletera): 4,695 pesos.

Una vez realizada la compra, el boleto se cargará automáticamente en la sección “Mis Boletos” de la aplicación de Fanki. El código QR de acceso se habilitará dos días antes del partido.

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El ingreso deberá realizarse mostrando el código desde el dispositivo móvil, ya que no se aceptan capturas de pantalla ni boletos impresos. Fanki también señala que no hay cancelaciones ni reembolsos una vez emitidos los boletos.

La plataforma permite transferir los boletos a los acompañantes. Para evitar problemas al momento del ingreso, se recomienda realizar el proceso con anticipación.

¿Qué se necesita para entrar al Estadio Banorte?

El Club América enfrenta a Santos Laguna este domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, como parte de la jornada 3 de la Liga MX (REUTERS)
(REUTERS)

Los aficionados mayores de edad deberán contar con FAN ID, requisito establecido por la Liga MX para ingresar al inmueble. El registro es gratuito y puede realizarse previamente en la plataforma correspondiente.

Además, el boleto es válido para un solo acceso. Si el aficionado abandona el estadio, no podrá ingresar nuevamente.

Para este partido, considerado de categoría AAA por las políticas del inmueble, las puertas abrirán tres horas antes del inicio del encuentro. Fanki recomienda llegar con anticipación y utilizar transporte público.

¿Qué objetos no están permitidos?

El acceso al Estadio Banorte estará sujeto a una revisión de seguridad. Entre los artículos que no pueden ingresar se encuentran:

  • Armas de fuego, cuchillos, navajas y objetos considerados peligrosos.
  • Explosivos, bengalas, pirotecnia y botes de humo.
  • Bebidas y alimentos externos.
  • Latas, termos, recipientes de vidrio y otros envases.
  • Mochilas, maletas y equipaje.
  • Riñoneras que no sean transparentes.
  • Hieleras y neveras.
  • Bocinas, megáfonos y sirenas.
  • Pancartas o mantas que obstruyan la visibilidad.
  • Drones.
  • Tripiés y monopies.
  • Cámaras profesionales con lentes mayores a seis pulgadas.
  • Computadoras portátiles y tablets.
  • Bicicletas, patinetas, patines y otros vehículos similares.
  • Paraguas o sombrillas.
  • Animales, salvo los de servicio certificados.

En cuanto a las bolsas, se recomienda acudir sin ellas. En caso de ser necesario, únicamente se permiten bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC de hasta 30.5 x 15.25 x 30.5 centímetros, además de bolsas pequeñas tipo Ziploc y bolsos de mano de hasta 11.5 x 16.5 centímetros.

Los artículos médicamente necesarios podrán ingresar después de una revisión especial.

¿Cuánto cuesta el estacionamiento para el América vs Chivas?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Fanki también ofrece el boleto de estacionamiento para el Clásico Nacional, con un costo de 467 pesos.

El acceso al estacionamiento también se realiza mediante un código QR que estará disponible en la aplicación de Fanki. Al igual que con las entradas al partido, no se aceptan capturas de pantalla ni boletos impresos.

El boleto de estacionamiento es válido para un solo acceso y no permite el reingreso una vez que el vehículo haya salido del inmueble.

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