Colombia

Balacera en la avenida Regional, entre Sabaneta y Medellín: delincuentes se enfrentaron a la Policía tras robar dos motos

El intercambio de disparos ocurrió frente al centro comercial Viva Envigado cuando las autoridades activaron un plan candado y, al verse acorralados, abrieron fuego contra los oficiales. Uno de los presuntos atracores resultó herido y fue trasladado

La avenida Regional entre Sabaneta y Medellín quedó parcialmente cerrada tras un procedimiento policial frente a Viva Envigado, en Envigado - crédito X
La avenida Regional entre Sabaneta y Medellín quedó parcialmente cerrada tras un procedimiento policial frente a Viva Envigado, en Envigado - crédito X
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Momentos de pánico y de fuerte congestión vehicular se vivieron en la mañana del martes 15 de septiembre en la avenida regional entre los municipios de Sabaneta y Medellín.

Según la información conocida hasta el momento, la principal conexión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá quedó parcialmente cerrada tras un procedimiento policial frente al Centro Comercial Viva Envigado, en Envigado.

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La Policía perseguía a una persona que escapaba en motocicleta cuando se produjo el enfrentamiento armado. Las circunstancias iniciales que llevaron a la persecución permanecen bajo investigación.

El intercambio de disparos se extendió por ese corredor vial. Según información revelada por las autoridades, el presunto delincuente resultó herido y quedó tendido en el centro de la calzada luego del procedimiento.

La intervención se activó con un Plan Candado por el robo de dos motocicletas, terminó con un enfrentamiento armado en la vía regional, dejó un arma incautada y los vehículos recuperados como evidencia - crédito Policía

El operativo también dejó a un joven de 18 años y, según las pesquisas preliminales, el presunto delincuente lesionado tiene 17 años. La intervención ocurrió durante la madrugada, luego de que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá activara un Plan Candado para localizar a los dos sospechosos por hurto.

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Según la Alcaldía de Envigado, los hechos tuvieron origen la noche anterior. Dos hombres habrían robado motocicletas en episodios distintos: uno en Sabaneta y otro en el corregimiento San Antonio de Prado.

La cercanía entre ambos casos llevó a las autoridades a considerar que podían estar relacionados. Con esa hipótesis, la Policía organizó el despliegue para impedir que los sospechosos abandonaran la zona.

La persecución terminó en la avenida Regional, a la altura de Envigado, porque los uniformados ubicaron a los dos señalados responsables durante la madrugada. De acuerdo con la información oficial, ambos ocupaban las motocicletas que habían sido denunciadas como robadas.

El procedimiento derivó en un intercambio de disparos cuando los sospechosos habrían atacado a las patrullas que los seguían. Uno de ellos, de 17 años, quedó gravemente lesionado y el otro, de 18, fue detenido.

El intercambio de disparos ocurrió frente al centro comercial Viva Envigado, durante una persecución a dos sospechosos en motocicleta, lo que provocó pánico y restricciones de movilidad entre Sabaneta y Medellín - crédito X

La versión suministrada por las autoridades indica que el adolescente comenzó a disparar contra los policías en jurisdicción de Sabaneta. La fuga continuó en dirección a Envigado.

Al ingresar a ese municipio, los dos sospechosos volvieron a accionar armas de fuego contra la patrulla policial, según el reporte oficial. Los uniformados respondieron al ataque en plena vía.

El enfrentamiento provocó temor entre los conductores y peatones que se encontraban en el sector durante las primeras horas de la mañana. La situación también derivó en restricciones a la movilidad mientras avanzaba el procedimiento judicial.

El adolescente lesionado recibió traslado urgente a un centro asistencial. Allí permanece bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia, según el reporte conocido tras el operativo.

El joven capturado quedó a disposición de las autoridades competentes. La Policía deberá definir su situación judicial junto con la del menor, una vez que este se recupere.

La Policía incautó un arma y recuperó las motocicletas

Tras la captura, los uniformados incautaron un arma de fuego que, de acuerdo con la información oficial, estaba relacionada con el hecho. También recuperaron los dos vehículos robados en Sabaneta y San Antonio de Prado.

Los elementos quedaron bajo custodia para incorporarlos al proceso judicial. Las autoridades los usarán como pruebas dentro de las actuaciones que se adelanten por el caso.

La Policía señaló que los involucrados enfrentarían acusaciones por hurto calificado y agravado. También serían vinculados por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El adolescente será entregado a las autoridades correspondientes cuando su condición médica lo permita. El tratamiento del caso seguirá los procedimientos aplicables para menores de edad.

La verificación de antecedentes reveló que el hombre de 18 años tenía una orden de captura vigente. El requerimiento estaba relacionado con un hecho ocurrido en 2019.

“Presentaba un requerimiento de autoridad judicial”, precisó la Policía en un comunicado. La entidad indicó que ese antecedente correspondía a una agresión contra un agente de tránsito.

Durante las verificaciones de antecedentes se estableció, además, que el hombre de 18 años presentaba un requerimiento de autoridad judicial por un hecho ocurrido en 2019, relacionado con una agresión contra un agente de tránsito”, señaló la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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