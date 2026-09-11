Hormiga González lanza mensaje a Julián Quiñones por nominación al Balón de Oro y confiesa cómo tomó su poca participación en el Mundial 2026

El exdelantero de Chivas reconoce el nivel de Quiñones y recuerda que siguió desde la banca cómo el artillero del Al-Qadisiya igualó las marcas de Chicharito y Luis Hernández en Copas Mundiales. REUTERS/Eloisa Sanchez

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La historia de Armando “Hormiga” González en el último año refleja un contraste marcado: de disputar apenas 14 minutos en el Mundial 2026 a convertirse en protagonista con el Olympiacos en Europa.

En medio de esa transición, el delantero mexicano lanzó un mensaje cargado de admiración hacia Julián Quiñones, nominado al Balón de Oro, y confesó cómo asimiló su rol secundario en la Copa del Mundo.

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Hormigol elogió a Julián Quiñones tras su nominación al Balón de Oro y destacó su impacto en la Copa del Mundo. REUTERS/Henry Romero

En entrevista con Omar Villarreal de TV Azteca, Armando dejó frases que revelan tanto respeto como madurez. Reconoció la grandeza de Quiñones, repasó sus propios objetivos y explicó que, pese a la frustración inicial, su paso por la justa lo llenó de gratitud y aprendizaje.

El mensaje a Julián Quiñones

La reacción de González ante la nominación de Julián fue contundente: “Es muy bueno, hermano… te lo digo de verdad, es muy bueno”.

Desde la banca, junto a Israel Reyes y Álvaro Fidalgo, relató cómo contabilizaba los goles de “La Pantera” en el Mundial, convencido de que rompería el récord histórico de los anotadores mexicanos.

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Recordó que el delantero del Al-Qadisiya empató el registro de Luis Hernández y Chicharito Hernández en su primera Copa del Mundo, y aseguró que lo romperá en futuras ediciones.

González relató que, desde la banca con Israel Reyes y Álvaro Fidalgo, seguía los goles de “La Pantera” y contabilizaba cuántos le faltaban para alcanzar a Chicharito y al Matador Hernández. REUTERS/Henry Romero

Para la Hormiga, su nominación al Balón de Oro no sólo se explica por lo hecho en la justa mundialista, sino por su constancia: los 33 goles en Arabia Saudita, los bicampeonatos con Atlas y América, y otros títulos que lo consolidan como referente.

En este sentido, González se mide frente al estándar que representa Quiñones soñando con alcanzar metas similares: “Yo feliz de que esté con nosotros en la Selección… qué gran compañero”, proyectando una dupla futura en competencia con Santiago Giménez.

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Los pocos minutos en la Copa Mundial

La experiencia mundialista de Armando estuvo marcada por la brevedad. Disputó apenas 14 minutos contra Sudáfrica en el debut del Tri, sin volver a aparecer en los partidos posteriores.

Lejos de mostrar inconformidad, confesó: “Agradecido con Dios porque me dio la oportunidad… ya fui a un Mundial, imagínate”. Reconoció que no tiene reproches hacia Javier Aguirre, el técnico que lo convocó, y subrayó que su meta es trabajar para aumentar los minutos en el próximo.

Armando asegura que no guarda reproches a Javier Aguirre por su rol secundario en el Tri tras la eliminación contra Inglaterra. REUTERS/Eloisa Sanchez

Además, revivió la eliminación ante Inglaterra como un golpe doloroso, pero destacó que México dio un papel más que digno. Su mensaje en este caso fue breve y reflejó gran madurez.

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De esta manera, la Hormiga convirtió la frustración en motivación: su discurso muestra que entiende que la consolidación internacional requiere paciencia y trabajo constante.

La nueva etapa con el Olympiacos de Grecia

Por otro lado, el presente europeo de González con Olympiacos parece brillante, ya que empieza a consolidarse como protagonista en Grecia.

Doblete contra Volos: Firmó dos goles y una asistencia, saliendo ovacionado del Karaiskakis.

Balance inicial: Suma 3 goles y 2 asistencias en cinco partidos oficiales , todos decisivos para el club.

Oportunidad por lesión: La baja de Ayoub El Kaabi abrió la puerta para que asumiera un rol protagónico.

Competencia interna: Olympiacos evalúa fichar a Paulinho o Mauro Icardi , lo que lo obliga a sostener su nivel.

Nuevo entrenador: Con la llegada de Imanol Alguacil, deberá convencer a un técnico con experiencia en Champions.

Con Olympiacos, la Hormiga firmó un doblete ante Volos y suma 3 goles y 2 asistencias en cinco partidos, con la Europa League como vitrina inmediata.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, la Europa League será su vitrina internacional: un escenario donde puede confirmar que no sólo es promesa, sino un delantero capaz de trascender más allá del futbol griego. De suplente a protagonista, su historia refleja que la resiliencia y la gratitud pueden convertirse en motores de crecimiento.

Hoy, mientras Quiñones celebra su histórica nominación al Balón de Oro, Armando construye su propio camino en Europa, decidido a que los minutos que le faltaron en el Mundial se transformen en goles que lo proyecten como uno de los mexicanos más prometedores.

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