México

Congreso del Edomex convoca a elección de 2027: se renovarán 75 diputaciones y los 125 ayuntamientos

Estarán en juego también mil 216 cargos de los 125 ayuntamientos, mientras crece el debate por los actos de posicionamiento anticipado de políticos y aspirantes

elecciones Edomex
Lista convocatoria para el proceso electoral del 2027 en el Edomex (Foto: Jorge Contreras)
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La LXII Legislatura del Estado de México abrió formalmente el camino hacia las elecciones locales de 2027, al aprobar la convocatoria dirigida a la ciudadanía y a los partidos políticos con derecho a participar en los comicios del domingo 6 de junio de 2027, cuando las y los mexiquenses elegirán a quienes integrarán el Congreso estatal y los 125 ayuntamientos.

De acuerdo con el decreto leído durante una sesión deliberante por el diputado Edgar Samuel Ríos Moreno, presidente de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático, en la jornada electoral se elegirán 75 diputaciones locales, de las cuales 45 corresponderán al principio de mayoría relativa y 30 a representación proporcional.

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La nueva Legislatura estatal iniciará funciones el 5 de septiembre de 2027 y concluirá su periodo constitucional el 4 de septiembre de 2030.

También se renovarán los 125 ayuntamientos

La elección mexiquense también definirá la integración de los 125 ayuntamientos para el periodo del 1 de enero de 2028 al 31 de diciembre de 2030.

En total estarán en disputa mil 216 cargos municipales, distribuidos en 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías.

La convocatoria fue suscrita por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, de Morena, junto con los vicepresidentes del PVEM y del PRI.

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Elecciones 2024
Se renovarán las 125 alcaldías en el Edomex en 2027, donde podrán reelegirse ediles en funciones (Especial)

Durante la presentación del decreto, Ríos Moreno sostuvo que la convocatoria representa el inicio formal de una ruta para que la ciudadanía defina la integración del Congreso mexiquense y de los gobiernos municipales.

“Queremos elecciones transparentes, confiables y con condiciones de igualdad para quienes participen. Queremos que el pueblo decida y que su decisión sea respetada”, afirmó.

Según la Legislatura, la convocatoria responde a las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado de México y el Código Electoral estatal, además de contribuir a garantizar la renovación periódica de los poderes públicos.

Más de 13 millones de electores y miles de candidaturas

elecciones Edomex
(Foto: Jorge Contreras)

El proceso electoral mexiquense llegará con un padrón de gran dimensión. De acuerdo con datos del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), al corte del 31 de julio de 2026 se contabilizaron 13 millones 206 mil 301 personas electoras en la entidad.

Además, se estima que podrían participar más de 17 mil candidaturas entre los distintos cargos que estarán en disputa.

La magnitud de la elección coloca al Estado de México como uno de los principales escenarios políticos del proceso electoral concurrente de 2027.

INE advierte riesgos por el adelantamiento político

La convocatoria mexiquense también llega en medio de una discusión nacional sobre el posicionamiento anticipado de partidos, figuras políticas y aspirantes que ya realizan actividades con miras a las elecciones de 2027.

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han advertido que estas actividades pueden generar condiciones de inequidad si no existen mecanismos suficientes para supervisar y fiscalizar los recursos utilizados.

Durante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el funcionario atribuye la posible falta de legitimidad a campañas anticipadas, recortes de hasta 40% y a una autoridad electoral que dejaría de sancionar y vigilar

El consejero Arturo Castillo señaló que las actividades anticipadas pueden afectar la equidad electoral y planteó la necesidad de establecer reglas para su fiscalización. Sin embargo, sus propuestas de lineamientos no obtuvieron el respaldo mayoritario del Consejo General.

La consejera Carla Humphrey también ha señalado que los procesos políticos internos de los partidos han sido reconocidos por criterios del Tribunal Electoral, pero consideró necesario contar con reglas para monitorear los recursos empleados antes del inicio formal de las campañas.

Por su parte, el consejero Martín Faz ha advertido que la falta de reglas específicas puede beneficiar a quienes comenzaron antes sus actividades de posicionamiento político rumbo a 2027. No obstante, aclaró que no toda actividad política anticipada constituye automáticamente un acto anticipado de campaña.

De acuerdo con los criterios electorales vigentes, para configurar esta infracción debe analizarse, entre otros elementos, si existe un llamado expreso e inequívoco al voto a favor o en contra de una persona.

La propia presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, reconoció que la legislación regula los periodos de campañas, precampañas y actos anticipados, pero señaló que existen periodos previos que no cuentan con una regulación electoral específica para este tipo de actividades partidistas.

En el caso de las elecciones locales, la revisión de posibles actos anticipados corresponde a los organismos electorales estatales, mientras que el INE mantiene atribuciones en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos.

Así, mientras el Congreso mexiquense formaliza la ruta hacia la elección del 6 de junio de 2027, los partidos y sus posibles aspirantes deberán enfrentar un escenario en el que el posicionamiento político previo será uno de los temas centrales para garantizar condiciones de equidad en la contienda.

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