América Latina

Chile: la policía desarticuló una banda dedicada a los secuestros extorsivos integrada por detectives

Tres uniformados de la PDI y un exfiscal están entre los detenidos

Chile: la policía desarticuló una banda dedicada a los secuestros extorsivos integrada por detectives
El fiscal Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, confirmó que todos serán formalizados este viernes.
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Una investigación del equipo de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular una banda dedicada a los secuestros extorsivos que contaba con al menos tres detectives en servicio activo de esa institución entre sus filas. Siete personas fueron detenidas, entre ellos también un exfiscal conocido por su participación en casos de alta connotación pública.

De acuerdo a información policial entre los detenidos se cuentan Ángelo Stevens Aguilera, José Pinto Insunza, Luis Moraga Parisi -primo del excandidato presidencial Franco Parisi-, Exequiel Calderón Flores y el abogado y ex persecutor público, Vinko Fodich.

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Todos serán formalizados este viernes por los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracción a la ley orgánica de la PDI, entre otros, según confirmó esta jornada el fiscal Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana.

“Hay una audiencia fijada de formalización de investigación para el día de mañana y ese es el momento en que vamos a señalar con precisión la participación de las distintas personas. Fueron detenidas el día de ayer, la detención fue ampliada hasta el día de mañana en virtud de las disposiciones legales que así lo permiten”, señaló Orellana.

“El resto de los detalles no los podemos entregar hasta mañana, primero, porque mañana es la formalización; segundo, porque se encuentran una serie de diligencias en curso que están siendo desarrolladas por la Policía de Investigaciones con todo éxito”, cerró el persecutor.

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En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que “es preocupante que hayan funcionarios detenidos, es de las cosas que tenemos que atacar con toda decisión (...) La decisión de este Gobierno es atacar la corrupción, si es que hay vinculados funcionarios activos. Cuando hay personas activas, vinculadas a actos ilícitos, a actos de corrupción, es de la máxima gravedad, porque es así como se empieza a destruir el Estado”.

Chile: la policía desarticuló una banda dedicada a los secuestros extorsivos integrada por detectives
El exfiscal Vinko Fodich ya enfrenta otra causa por lavado de activos.

Exfiscal en problemas

Cabe señalar que esta es la segunda indagatoria en contra del exfiscal Vinko Fodich, quien enfrenta otra causa por lavado de activos al aparecer como socio de una casa de cambios creada por un empresario chino, y también es el defensor de los miembros del Clan Chen presos en la cárcel de alta seguridad de Talca.

El abogado se desempeñó como fiscal adjunto en Curicó y Santiago desde 2001 al 2010 y llevó recordados casos como el de la “La Quintrala de Providencia”, María del Pilar Pérez López -responsable del crimen de su ex marido, su pareja y el novio de su sobrina-, y también pasó por la cartera de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El año 2024 chocó bajo la influencia del alcohol en la comuna de Providencia en Santiago y dejó a dos personas heridas de gravedad, asunto por el cual fue formalizado y estuvo con arresto domiciliario nocturno.

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