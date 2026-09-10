Exhiben a alumna golpeando a estudiante durante una pelea en colegio de Cozumel: autoridades revisan el caso

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Una pelea entre estudiantes del Colegio de Bachilleres de Cozumel terminó con la intervención del personal del plantel y una investigación por parte de las autoridades escolares, luego de que un video del enfrentamiento comenzara a circular en redes sociales.

El incidente ocurrió durante el cambio de turno, momento en el que se registró el enfrentamiento entre los jóvenes. La situación quedó registrada en video y posteriormente las imágenes fueron compartidas a través de plataformas digitales, donde generaron reacciones entre usuarios.

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En la grabación se observa a una alumna agrediendo físicamente a un estudiante. Ante lo ocurrido, personal del Colegio de Bachilleres intervino para detener el enfrentamiento y evitar que la situación continuara.

Después de separar a los involucrados, los estudiantes fueron trasladados al área de Orientación Educativa, donde se comenzó a dar seguimiento al caso. Además, los tutores de los jóvenes fueron citados por las autoridades del plantel para conocer lo ocurrido y participar en el proceso correspondiente.

Área jurídica analiza posibles sanciones

Los alumnos involucrados fueron llevados a Orientación Educativa y sus padres o tutores fueron citados por el plantel.

El director del plantel, Jorge Canul Poot, informó que el departamento jurídico ya revisa los hechos para establecer cuáles serán las medidas que deberán aplicarse.

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La determinación dependerá de lo establecido en el reglamento interno del Colegio de Bachilleres, por lo que las autoridades analizarán las circunstancias del enfrentamiento antes de definir las consecuencias para los estudiantes involucrados.

Además de determinar posibles medidas disciplinarias, la institución señaló que se implementarán acciones encaminadas a preservar la seguridad de la comunidad estudiantil y prevenir que situaciones similares vuelvan a presentarse.

El caso cobró mayor relevancia después de que las imágenes comenzaran a difundirse en redes sociales, pues el video permitió observar parte de la agresión y la posterior intervención del personal escolar.

Estudiantes recibirán atención médica y psicológica

La dirección del plantel informó que el área jurídica determinará las medidas correspondientes conforme al reglamento.

Como parte del seguimiento, los jóvenes involucrados serán canalizados para recibir atención médica y psicológica.

El objetivo no se limita a revisar posibles afectaciones físicas derivadas del enfrentamiento, sino también a identificar factores que puedan estar relacionados con la conducta de los estudiantes y proporcionarles acompañamiento.

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La intervención psicológica forma parte de las acciones que el plantel contempla para atender el conflicto más allá de una eventual sanción disciplinaria.

El enfrentamiento ocurrió durante el cambio de turno y quedó registrado en un video que posteriormente circuló en redes sociales.

Canul Poot también señaló algunos factores que pueden influir en el comportamiento de los jóvenes, entre ellos el manejo de las emociones, el uso excesivo de pantallas y la falta de descanso.

Ante este panorama, el director hizo un llamado a madres y padres de familia para mantener una comunicación constante tanto con sus hijos como con las autoridades educativas.

La intención es que las familias participen activamente en la prevención de la violencia escolar y puedan detectar oportunamente situaciones que pudieran derivar en conflictos dentro o fuera del plantel.

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Por ahora, el departamento jurídico continúa con la revisión de los hechos para determinar las medidas correspondientes. Mientras tanto, el Colegio de Bachilleres de Cozumel busca dar seguimiento a los estudiantes involucrados y reforzar las acciones destinadas a mantener un entorno seguro para toda su comunidad.