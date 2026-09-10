Créditos de hasta 30 millones de pesos: estos son los nuevos beneficios que anunció el gobierno para micro y pequeñas empresas

Un funcionario expone los criterios de clasificación para micro y pequeñas empresas en México, basados en la norma de la Secretaría de Economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de México presentó este jueves un paquete de medidas para micro y pequeñas empresas que incluye créditos de hasta 30 millones de pesos, modificaciones al Régimen Simplificado de Confianza, una opción de pago directo de 7% de impuesto al valor agregado (IVA) y la digitalización de trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las medidas se enfocan en negocios de hasta 10 trabajadores, como tiendas de abarrotes, talleres, tortillerías y restaurantes, aunque algunos cambios fiscales y administrativos también alcanzarán a pequeñas y medianas empresas. El objetivo oficial es reducir los costos y tiempos asociados con obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social.

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Los anuncios fueron expuestos durante la conferencia matutina por el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino; el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, y el director general de Nacional Financiera (NAFIN), Carlos Torres Rosas.

Bancomext ofrecerá créditos de hasta 30 millones de pesos

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorgará créditos de hasta 30 millones de pesos, o su equivalente en dólares, a empresas exportadoras, negocios que sustituyan importaciones y compañías que operen con moneda extranjera, como las del sector turístico.

Carlos Torres Rosas explicó que estos préstamos tendrán plazos de hasta 15 años. Las empresas podrán emplear los recursos en capital de trabajo o en la adquisición de activos fijos, según las características de cada proyecto.

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En el caso de NAFIN, el crédito empresarial para pequeñas y medianas empresas consolidadas podrá llegar a 20 millones de pesos. El funcionario afirmó que los negocios encabezados por mujeres y las compañías de sectores incluidos en el Plan México podrán acceder a mejores condiciones.

El programa “Mi primer crédito” estará disponible para micro, pequeñas y medianas empresas que no hayan recibido financiamiento bancario. El monto podrá alcanzar cinco millones de pesos, con plazos de hasta cinco años.

Para negocios que atraviesan una fase de consolidación, NAFIN dispondrá de créditos de hasta 500 mil pesos a tres años. La institución también mantendrá el ecocrédito, en coordinación con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).

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Este financiamiento busca sustituir equipos de alto consumo energético por refrigeradores, paneles solares, calentadores solares o aires acondicionados más eficientes. El pago podrá cargarse al recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cubrirse en un periodo de hasta cinco años.

Torres Rosas informó que, durante la actual administración, NAFIN y Bancomext han otorgado más de 112 mil créditos por cerca de 315 mil millones de pesos. Ambas instituciones también impartieron más de 50 mil horas de capacitación gratuita.

El SAT propone un IVA fijo opcional de 7% para micronegocios

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó que el paquete enviado al Congreso plantea elevar de 3,5 a cinco millones de pesos el límite anual de ingresos para que personas físicas y micronegocios puedan incorporarse o permanecer en el Régimen Simplificado de Confianza, conocido como Resico.

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El régimen incluye a personas con actividades empresariales, profesionales y de arrendamiento, además de pequeños negocios. El padrón actual reúne a más de 4,17 millones de contribuyentes, de acuerdo con los datos presentados en la conferencia.

La propuesta incorpora un esquema opcional de pago directo de 7% de IVA. Quienes elijan esta alternativa dejarán de llevar la contabilidad vinculada con el acreditamiento y la devolución de ese impuesto.

La presidenta explicó que la tasa se calculó a partir del promedio que pagan las micro y pequeñas empresas después de descontar el IVA acreditable. El contribuyente podrá elegir entre ese mecanismo o mantener el sistema vigente, con declaraciones y solicitudes de devolución cuando corresponda.

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Martínez Dagnino precisó que, bajo la opción simplificada, el impuesto sobre la renta y el IVA se cubrirán en una sola declaración mensual. La tasa máxima del impuesto sobre la renta para personas físicas inscritas en Resico será de 2,5%.

El proyecto también plantea ampliar de 35 a 50 millones de pesos el límite de ingresos para que empresas medianas accedan al régimen simplificado. Además, prevé duplicar las tasas de depreciación para gastos como equipos de cómputo, vehículos y otros bienes indispensables para la actividad empresarial.

En el sector primario, el ingreso anual exento de impuesto sobre la renta subiría de 900 mil a un millón de pesos. Los contribuyentes de ese sector podrán optar por presentar pagos trimestrales, en lugar de mensuales.

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El IMSS reducirá de 80 a 14 campos el alta de nuevas empresas

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció que las nuevas microempresas podrán tramitar su registro patronal con 14 campos de información, frente a los 80 campos requeridos hasta ahora.

El organismo utilizará datos ya disponibles en el Registro Federal de Contribuyentes para evitar que los empleadores vuelvan a proporcionar la misma información. El IMSS reportó que existen 665 mil registros patronales de empresas con hasta 10 trabajadores.

El instituto también desarrollará un espacio digital para tramitar altas, bajas y modificaciones salariales de trabajadores. La herramienta busca evitar traslados a subdelegaciones y la contratación de intermediarios para realizar esos movimientos.

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Las microempresas podrán quedar exentas de presentar en febrero la determinación anual de la prima del seguro de riesgos de trabajo. A cambio, el IMSS ofrecerá acompañamiento y orientación para prevenir accidentes laborales.

La Tarjeta de Identificación Patronal (TIP) será digital y estará disponible mediante el Buzón IMSS. Esto permitirá realizar reposiciones y actualizaciones de datos sin acudir a ventanillas.

Robledo adelantó que el instituto trabaja con el SAT para habilitar una plataforma desde la que se descarguen formatos de pago de impuestos y cuotas de seguridad social. El proyecto estará listo en noviembre, según el calendario anunciado.

A partir de octubre, los patrones podrán consultar en línea el desglose de cuotas correspondiente a cada trabajador, con nombre, apellido e importe. Las empresas nuevas recibirán acompañamiento digital durante su primer año de operaciones, sin fiscalización durante ese periodo.

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El trámite del Repse pasará de ocho requisitos a uno

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) simplificará la inscripción y renovación en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas, conocido como Repse, para empresas con hasta 10 trabajadores.

Marath Baruch Bolaños López indicó que la modificación beneficiará a cerca de 18 mil unidades económicas que están próximas a renovar su registro. El proceso pasará de ocho trámites a un solo formulario, que podrá completarse con la e.firma.

La dependencia reducirá de 20 a cinco días hábiles el tiempo de respuesta para inscripciones y renovaciones. La STPS podrá consultar información del SAT, el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para reducir la documentación requerida.