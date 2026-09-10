Nuevo “bencinazo” en Chile ya es realidad: el diésel subirá USD 0,09 por litro

Desde el gremio de camioneros señalaron que el aumento es “menos malo de lo esperado”, pero malo al fin y al cabo.

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En medio del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y a una semana del inicio de las Fiestas Patrias, la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) informó que a partir de esta jornada el precio de los combustibles tendrá un nuevo aumento, el tercero consecutivo.

La mayor alza se la anotó el diésel, que subirá $89 por litro (USD 0,09), mientras que las bencinas de 93 y 97 octanos lo harán en $35 p/l (USD 0,03).

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Por otra parte, el gas GLP de uso vehicular bajará $6,1 p/l (USD 0,01).

De esta manera, las bencinas totalizan un aumento de $102,7 (USD 1,09) por litro en las últimas tres semanas, mientras que el diésel lo ha hecho en $214,9 (USD 2,28).

Cabe recordar que este miércoles el precio del barril de crudo Brent superó la barrera de los US$100, su precio mas alto desde julio.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recordó previo al informe este miércoles que “el mundo está en guerra, se han destruido refinerías, no hay diésel en el mundo. Estamos haciendo todo lo posible para que el impacto de estas alzas sea lo menor posible, y eso lo podemos hacer hoy gracias a los esfuerzos fiscales que hemos hecho durante el año”.

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El encargado de la billetera fiscal agregó que “hacia adelante esto va a ir más espaciado, como lo estamos tratando de hacer en este momento”, confirmando que vendrán nuevas alzas.

El alza se hará efectiva a partir de este jueves.

“Menos malo de lo esperado”

Este nuevo aumento golpea a todo el país a una semana de las celebraciones más importantes del año, pero sobre todo al gremio de camioneros y transportistas, desde donde lo calificaron como “menos malo de lo esperado”, pero malo al fin y al cabo.

“Es mala noticia porque son nuevos aumentos de precios. Si bien es cierto que su aplicación fue anunciada en agosto, el impacto es perjudicial para el transporte de carga y, por extensión, para la cadena logística. Estamos absorbiendo todos los costos”, señaló el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya, según reza una nota de BioBíoChile.

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De acuerdo al dirigente, la peor parte se la llevan las pequeñas y medianas empresas que no tienen el “músculo” suficiente para soportar el peso de los incrementos.

“Si fuera por traspasar directamente el mayor precio a la tarifa de fletes, la dificultad sería menor, pero no todos los generadores de carga, nuestros clientes, lo han hecho. Y algunos no lo hacen en los porcentajes suficientes”, aseguró Araya.

Así las cosas, este nuevo “bencinazo” se suma al alza en agosto de 0,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y agudiza el debilitamiento de la economía nacional, que pasa por una fase de debilidad en la demanda y una cesantía del 9,5%.

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