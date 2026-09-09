Vinculan a proceso a influencer Oscorp por presunto almacenamiento de abuso sexual

La Fiscalía del Estado de Jalisco vinculó a proceso a Óscar Adrián "N", sujeto a la presunción de inocencia conforme a la ley procesal penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles 9 de septiembre del 2026, la Fiscalía del Estado de Jalisco dictó prisión preventiva al influencer de Guadalajara, Óscar Adrián “N”, más conocido por su nombre público, Oscorp, por el delito de presunto almacenamiento de contenido de abuso sexual.

“Vinculan a presunto influencer por trata de personas”, confirmó la Fiscalía del Estado de Jalisco en un boletín oficial emitido a través de sus diversas páginas de internet.

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“El imputado fue detenido tras un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), relacionado con el presunto almacenamiento de contenido de abuso sexual infantil”. explicó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

“La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la familia permitieron obtuvo la vinculación por trata de personas en su modalidad de almacenamiento de contenido de abuso sexual infantil”, agregó la dependencia de gobierno.

Durante la audiencia del influencer Oscorp, “la autoridad judicial le impuso prisión preventiva y estableció seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias” de acuerdo a los datos difundidos por la Fiscalía del Estado de Jalisco tras vincular a Óscar Adrián “N”, por el presunto almacenamiento de abuso sexual infantil.

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¿Quién es Óscar Adrián Oscorp, influencer detenido en Guadalajara por trata de personas?

Óscar Adrián del Río es la persona que dio vida al apodo de Oscorp al ver cómo su éxito radicó en el contenido relacionado a temas del entretenimiento. En su cuenta de TikTok, “Oscorp Oficial”, acumulaba 4,413 seguidores y 339,200 “me gusta”, con publicaciones sobre eventos de música, conciertos y colaboraciones con otras figuras del internet.

El blog personal de Oscorp menciona a una persona con capacidades para ser Productor, Promotor y Coordinador de Eventos, a raíz de participar en distintos proyectos para redes sociales, uno de ellos es la página de Youtube, Badabun, conocida por ser una productora audiovisual mexicana con más de 47 millones y medio de seguidores al día de hoy.

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La última vez que publicó en su cuenta de TikTok, data el 20 de enero del 2026 y tras su detención en Guadalajara, varios de sus followers dejaron un comentario referido a su proceso penal por supuesto resguardo de contenido de abuso sexual infantil.

“Este es el influencer, pensé que tenía más seguidores, pero que bien que lo detuvieron”, “¿Venimos todos por lo mismo”, “Nunca pensé que fueras a ser eso Oscorp”, “Tan seriesito que te mirabas”, dicen algunos mensajes enviados en los últimos cinco días.

Además, en Youtube, Óscar Adrián operaba un canal que llevó por nombre “OSCORP ALEXANDER”, sin embargo, tras ser vinculado a proceso por presunta trata de blancas, la red social determinó en cancelar su contenido que tenía más de 10K y 738 videos publicados en los últimos años.

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¿Cómo detuvieron a Óscar Adrián Oscorp en Jalisco?

Las investigaciones comenzaron luego de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), identificó cuentas y direcciones IP relacionadas con Óscar Adrián “N”, las cuales presuntamente se usaron para almacenar material de abuso sexual infantil.

Tras la notificación del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, la Fiscalía del Estado de Jalisco realizó las diligencias necesarias para solicitar y obtener las órdenes judiciales contra el influencer Oscorp, así como el cateo para recabar más indicios.

En plena ejecución del cateo, los elementos de la Fiscalía localizó y aseguró celulares, chips, tarjetas de memoria, memorias USB y computadoras. Todos los objetos quedaron incorporados en la carpeta de investigación de Oscorp.

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Aparte, los agentes de la Fiscalía aseguraron un chaleco balístico, insignias policiacas y algunas identificaciones a nombre de Óscar Adrián “N”, correspondientes a un supuesto ministerio internacional de Derechos Humanos. Estos materiales se suman a los dispositivos electrónicos para su verificación dentro de las indagatorias.