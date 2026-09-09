México

Vinculan a proceso a influencer Oscorp por presunto almacenamiento de abuso sexual

Procesan a Óscar Adrián “N” por trata de personas en la modalidad de supuesto resguardo de archivos de abuso sexual infantil

Ficha informativa de la Fiscalía de Jalisco con el nombre Óscar Adrián "N" y la fotografía de un hombre con los ojos cubiertos.
La Fiscalía del Estado de Jalisco vinculó a proceso a Óscar Adrián "N", sujeto a la presunción de inocencia conforme a la ley procesal penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Este miércoles 9 de septiembre del 2026, la Fiscalía del Estado de Jalisco dictó prisión preventiva al influencer de Guadalajara, Óscar Adrián “N”, más conocido por su nombre público, Oscorp, por el delito de presunto almacenamiento de contenido de abuso sexual.

“Vinculan a presunto influencer por trata de personas”, confirmó la Fiscalía del Estado de Jalisco en un boletín oficial emitido a través de sus diversas páginas de internet.

PUBLICIDAD

“El imputado fue detenido tras un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), relacionado con el presunto almacenamiento de contenido de abuso sexual infantil”. explicó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

“La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la familia permitieron obtuvo la vinculación por trata de personas en su modalidad de almacenamiento de contenido de abuso sexual infantil”, agregó la dependencia de gobierno.

Durante la audiencia del influencer Oscorp, “la autoridad judicial le impuso prisión preventiva y estableció seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias” de acuerdo a los datos difundidos por la Fiscalía del Estado de Jalisco tras vincular a Óscar Adrián “N”, por el presunto almacenamiento de abuso sexual infantil.

PUBLICIDAD

¿Quién es Óscar Adrián Oscorp, influencer detenido en Guadalajara por trata de personas?

Óscar Adrián del Río es la persona que dio vida al apodo de Oscorp al ver cómo su éxito radicó en el contenido relacionado a temas del entretenimiento. En su cuenta de TikTok, “Oscorp Oficial”, acumulaba 4,413 seguidores y 339,200 “me gusta”, con publicaciones sobre eventos de música, conciertos y colaboraciones con otras figuras del internet.

El blog personal de Oscorp menciona a una persona con capacidades para ser Productor, Promotor y Coordinador de Eventos, a raíz de participar en distintos proyectos para redes sociales, uno de ellos es la página de Youtube, Badabun, conocida por ser una productora audiovisual mexicana con más de 47 millones y medio de seguidores al día de hoy.

La última vez que publicó en su cuenta de TikTok, data el 20 de enero del 2026 y tras su detención en Guadalajara, varios de sus followers dejaron un comentario referido a su proceso penal por supuesto resguardo de contenido de abuso sexual infantil.

“Este es el influencer, pensé que tenía más seguidores, pero que bien que lo detuvieron”, “¿Venimos todos por lo mismo”, “Nunca pensé que fueras a ser eso Oscorp”, “Tan seriesito que te mirabas”, dicen algunos mensajes enviados en los últimos cinco días.

Además, en Youtube, Óscar Adrián operaba un canal que llevó por nombre “OSCORP ALEXANDER”, sin embargo, tras ser vinculado a proceso por presunta trata de blancas, la red social determinó en cancelar su contenido que tenía más de 10K y 738 videos publicados en los últimos años.

¿Cómo detuvieron a Óscar Adrián Oscorp en Jalisco?

Las investigaciones comenzaron luego de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), identificó cuentas y direcciones IP relacionadas con Óscar Adrián “N”, las cuales presuntamente se usaron para almacenar material de abuso sexual infantil.

Tras la notificación del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, la Fiscalía del Estado de Jalisco realizó las diligencias necesarias para solicitar y obtener las órdenes judiciales contra el influencer Oscorp, así como el cateo para recabar más indicios.

En plena ejecución del cateo, los elementos de la Fiscalía localizó y aseguró celulares, chips, tarjetas de memoria, memorias USB y computadoras. Todos los objetos quedaron incorporados en la carpeta de investigación de Oscorp.

Aparte, los agentes de la Fiscalía aseguraron un chaleco balístico, insignias policiacas y algunas identificaciones a nombre de Óscar Adrián “N”, correspondientes a un supuesto ministerio internacional de Derechos Humanos. Estos materiales se suman a los dispositivos electrónicos para su verificación dentro de las indagatorias.

Temas Relacionados

GuadalajaraJaliscoDetenciónBadabunmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cáncer de colon: el primer síntoma al que nadie le presta atención pero es clave para detectar la enfermedad a tiempo

Aunque estas manifestaciones no siempre responden a un cáncer, si duran más de tres semanas se debe acudir al médico

Cáncer de colon: el primer síntoma al que nadie le presta atención pero es clave para detectar la enfermedad a tiempo

México acelera negociaciones comerciales con EEUU tras reunión entre Sheinbaum y Howard Lutnick

La administración de Claudia Sheinbaum apuesta por mantener el T-MEC, pese a diferencias con Canadá

México acelera negociaciones comerciales con EEUU tras reunión entre Sheinbaum y Howard Lutnick

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de septiembre: cinco estados en alerta por intensas lluvias

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de septiembre: cinco estados en alerta por intensas lluvias

Pumas anuncia a Juan Carlos Ortega como su nuevo director de fuerzas básicas

El ex futbolista cuenta con amplia experiencia en la dirección de categorías sub -17 tras su paso por la FMF

Pumas anuncia a Juan Carlos Ortega como su nuevo director de fuerzas básicas

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 9 de septiembre

La divisa estadounidense experimentó un retroceso en su valor respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 9 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

García Harfuch anuncia captura de Alexis “N”, presunto operador criminal vinculado al homicidio de Carlos Manzo

Asesinan a agente de la Guardia Nacional en hotel de Mazatlán, foco de la violencia del Cártel de Sinaloa

Cómo Amílcar Olán usó la notaría del senador Adán Augusto para acreditar los inmuebles que rentó al PJF

“Queremos vivir en paz”: convocan a marcha en Culiacán tras dos años de guerra entre Chapitos y Mayos

ENTRETENIMIENTO

Quién es Santiago Vizl, el joven conductor que aseguran es hijo de Javier Alatorre y que sorprende por su parecido físico

Quién es Santiago Vizl, el joven conductor que aseguran es hijo de Javier Alatorre y que sorprende por su parecido físico

Gala Montes explota otra vez contra su mamá y lanza polémico reclamo: “Ya págame el anexo, explotadora infantil”

Gala Montes arremete contra “Malinche El Musical” tras suspensión: los llama irrespetuosos y denuncia falta de pago justo

Moenia va por el Palacio de los Deportes: prepara una noche con estos invitados y repertorio especial

Qué es la hepatoesplenomegalia, el padecimiento que sacó a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Pumas anuncia a Juan Carlos Ortega como su nuevo director de fuerzas básicas

Pumas anuncia a Juan Carlos Ortega como su nuevo director de fuerzas básicas

Dragón Rojo Jr. relata por qué quiere destronar a Bárbaro Cavernario en el 93 Aniversario del CMLL y quedarse con su cabellera

‘Pollo’ Ortiz destroza el legado de Hugo Sánchez en Mundiales y afirma que Quiñones es mejor que el penta pichichi

Halaand se rinde ante México luego de brillar en la Champions League

México hace historia: Selección Femenil de futbol para ciegos conquista medalla en el Campeonato Americano 2026