Lula da Silva pidió al Supremo levantar el secreto judicial sobre el escándalo del banco Master

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó este miércoles a la Corte Suprema que levante el secreto sobre las investigaciones en torno al mayor fraude bancario de la historia del país y que ha salpicado a varios magistrados del máximo tribunal.

Lula dijo en un mensaje publicado en redes sociales que es “urgente” tener acceso a las investigaciones sobre todos los involucrados en el caso del banco Master “sea quien sea y duela a quien duela”.

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“Ante la gravedad del mayor crimen financiero de la historia de Brasil, el pueblo brasileño necesita explicaciones y medidas inmediatas para enfrentar la crisis institucional que se apoderó del Poder Judicial”, afirmó.

Además, el mandatario criticó las “filtraciones selectivas” sobre el caso que, según él, “impactan” la campaña de cara a los comicios presidenciales de octubre en los que él aspira a la reelección.

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado)

El Supremo está sumido en una grave crisis desde que la semana pasada el magistrado André Mendonça, responsable de las investigaciones, desclasificara un informe policial que muestra la proximidad entre otro colega, el juez Alexandre de Moraes, y Daniel Vorcaro, dueño del Master.

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En mensajes encontrados en el celular de Vorcaro, el banquero hoy encarcelado le pide a De Moraes información sobre las operaciones policiales en curso en su contra, así como ayuda para tratar de retrasarlas.

En respuesta a esta acción, De Moraes solicitó que se investigara a Mendonça por abuso de poder y citó un informe policial sin valor probatorio.

En medio de este pulso, el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, fue suspendido el martes por Mendonça, antes de que otro magistrado del Supremo revirtiera hoy la decisión tras un recurso del Gobierno.

Daniel Vorcaro, dueño del banco Master

La crisis interna del tribunal ha sido aprovechada por varios aspirantes presidenciales de derecha, entre ellos Flávio Bolsonaro, para reclamar la destitución de De Moraes.

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Este magistrado es considerado próximo a Lula desde que lideró la condena a 27 años de prisión por golpismo contra el ex mandatario Jair Bolsonaro, padre de Flávio y máximo rival del actual presidente en las elecciones de 2022.