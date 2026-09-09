México

La Feria del Pulque en Ecatepec ofrecerá variedades y talleres de “la bebida de los dioses” muy cerca de CDMX: fechas y cómo llegar

Habrá opciones como fresa, guayaba, mango, piña, avena, nuez y piñón, además de pay de limón, cacahuate, mazapán, frutos rojos, kiwi, piñón rosa y jitomate, junto con pulque natural

Cinco recipientes de plástico con bebidas de colores y pequeñas jarras de barro sobre una mesa de madera cubierta con un telar tradicional.
El evento ofrecerá venta de pulque natural y curados de sabores tradicionales y exóticos, además de talleres sobre la elaboración de la bebida (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ecatepec, será sede de la Feria del Pulque, un evento que reunirá curados de distintos sabores, muestra gastronómica y talleres sobre la elaboración de esta bebida ancestral.

El evento ofrecerá venta de pulque natural y curados de sabores tradicionales y exóticos, además de talleres sobre la elaboración de la bebida, muestra gastronómica y música en vivo, con productores del Estado de México e Hidalgo.

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Durante la jornada, los visitantes podrán probar pulque natural y curados de sabores que van desde los tradicionales, como fresa, guayaba, mango, piña, avena, nuez y piñón, hasta opciones más elaboradas, como pay de limón, cacahuate, mazapán, frutos rojos y jitomate.

Un recinto con historia ligada a la independencia de México

Reloj circular en el piso de un patio pavimentado ante un edificio blanco de estilo colonial con arcos y jardineras.
Un patio central pavimentado alberga un reloj de suelo en primer plano ante la fachada de un edificio histórico con arcos de piedra y ventanas. (Archivo Gobierno México)

El inmueble donde se realizará la feria tiene un pasado que se remonta a las primeras décadas del siglo XX. Su construcción comenzó en 1936 con fondos ejidales y aportaciones de la Secretaría de Educación Pública y del Gobierno del Estado de México, bajo el nombre de “Escuela Morelos”, y concluyó en 1938.

Durante 43 años funcionó como la primera institución educativa elemental de la zona. En 1981 se transformó en Casa de Cultura y fue inaugurada el 27 de agosto de ese año por el entonces presidente José López Portillo, acompañado por el gobernador del Estado de México, Jorge Jiménez Cantú.

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En el año 2000, mediante un convenio entre el Instituto Mexiquense de Cultura y los ayuntamientos estatales, la Casa de Cultura de Ecatepec se convirtió en uno de los 18 Centros Regionales de Cultura del Estado de México, con la misión de coordinar actividades para las casas de cultura municipalizadas de Acolman, Coacalco, Tultepec y Tultitlán.

El recinto se ubica frente al Zócalo de Ecatepec, junto a la Iglesia de San Cristóbal, en un punto históricamente vinculado con el generalísimo José María Morelos y Pavón, quien fue fusilado en la zona en 1815. Actualmente ofrece talleres de teatro, danza folclórica, música y artes plásticas, además de exposiciones y conferencias.

Fecha y horarios de la Feria del Pulque en Ecatepec

El evento ser realizará el próximo sábado 26 de septiembre en el Centro Cultural Regional José María Morelos y Pavón.

Promoción de la Feria del Pulque en Ecatepec/Facebook

El origen del pulque, la bebida de los dioses

El pulque es una bebida fermentada que se obtiene del aguamiel del maguey y cuyo consumo en México se remonta a la época prehispánica. Estudios arqueológicos ubican los primeros vestigios de su elaboración desde el siglo IV antes de Cristo, según registros recogidos por la revista Arqueología Mexicana.

En la cosmovisión mexica, el pulque estaba asociado a Mayahuel, la diosa del maguey, y su consumo tenía un carácter ritual reservado a sacerdotes, nobles y ancianos. Solo en determinadas fiestas se permitía su ingesta a otros sectores de la población, incluidos los niños.

Tras la conquista española, la bebida perdió su carácter exclusivamente religioso y se popularizó entre la población. Durante la Colonia surgió el curado, una variante que mezclaba el pulque con frutas machacadas y endulzantes para suavizar su acidez natural y prolongar su vida útil.

El pulque vivió su mayor auge entre el siglo XIX y principios del XX, periodo en el que incluso se construyeron vías férreas dedicadas a su transporte. Con la Revolución Mexicana, la reforma agraria y campañas de desprestigio sanitario en las décadas de 1930 y 1940, su consumo se redujo y quedó confinado a zonas rurales.

El pulque vivió su mayor auge entre el siglo XIX y principios del XX, periodo en el que incluso se construyeron vías férreas dedicadas a su transporte. Con la Revolución Mexicana, la reforma agraria y campañas de desprestigio sanitario en las décadas de 1930 y 1940 (Gemini IA)
El pulque vivió su mayor auge entre el siglo XIX y principios del XX, periodo en el que incluso se construyeron vías férreas dedicadas a su transporte. Con la Revolución Mexicana, la reforma agraria y campañas de desprestigio sanitario en las décadas de 1930 y 1940 (Gemini IA)

Variedades de curados, talleres y productores

Los curados más tradicionales incluyen los de tuna roja, fresa, nuez y guayaba. Con el tiempo, la oferta se diversificó hacia sabores como kiwi, piñón rosa, mazapán y frutos rojos, variedades que también estarán disponibles en la feria de Ecatepec.

Para este evento se confirmó la participación de productores de distintas regiones del Estado de México, así como de comunidades cercanas de Hidalgo, quienes llevarán sus preparaciones a los asistentes.

La programación contempla conferencias y talleres sobre la producción de pulque y mezcal, pensados para que el público conozca el proceso de elaboración y la importancia cultural de ambas bebidas. La jornada se completará con muestra gastronómica de antojitos tradicionales, música folclórica y presentaciones de cantantes en vivo.

Otras ferias del pulque en la región

La cita en Ecatepec se suma a un calendario amplio de eventos dedicados al pulque en el centro del país durante 2026. En marzo se realizó la edición número 16 de la Feria del Pulque en Jiquipilco, Estado de México, con la participación de 54 productores artesanales de la región.

En mayo, el municipio de Atizapán de Zaragoza fue sede de un festival similar en el Mausoleo Adolfo López Mateos, organizado con el respaldo del Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Cultura y Turismo estatal.

Para octubre está programada la tercera edición de la Feria del Pulque y el Pozole, que se realizará del 16 al 18 en la explanada de San Felipe Tlalmimilolpan, comunidad del municipio de Toluca, con entrada gratuita y horario corrido de 10:00 am a 10:00 pm.

Cartel publicitario con el anuncio de la Feria del Pulque y el Pozole 2026, un plato de pozole, jarras de barro y adornos tradicionales
Un cartel promocional anuncia la realización de la tercera edición de la Feria del Pulque y el Pozole para el año 2026. (Pulqueria San Felipe Tlalmimilolpan El Colorin/ Facebook)

Cómo llegar desde la Ciudad de México

Para quienes viajan desde la capital, la opción de transporte público más directa es el Metro Línea B, con destino a la estación Ecatepec. Esta línea conecta en su extremo sur con la estación Buenavista y pasa por Garibaldi/Lagunilla y San Lázaro, entre otras.

La estación Ecatepec opera en días laborales de 5:00 am a 12:00 am, los sábados de 6:00 am a 12:00 am y domingos y días festivos de 7:00 am a 12:00 am, con un costo de cinco pesos por viaje.

Desde la estación Ecatepec es necesario tomar transporte local hacia San Cristóbal Centro, donde se ubica el Centro Cultural Regional José María Morelos y Pavón, frente al Zócalo del municipio y junto a la Iglesia de San Cristóbal.

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