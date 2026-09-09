América Latina

La Fiscalía de Bolivia amplió la investigación penal contra Fernando Cerimedo

El consultor argentino fue llevado hoy desde Palmasola, en Santa Cruz, hasta la cárcel del altiplano a 35 kilómetros de La Paz para cumplir seis meses de detención preventiva por una nueva cautelar

El expediente contra Fernando Cerimedo había comenzado por presunto enriquecimiento ilícito tras su detención del 18 de agosto (REUTERS/Ipa Ibanez)
El expediente contra Fernando Cerimedo había comenzado por presunto enriquecimiento ilícito tras su detención del 18 de agosto (REUTERS/Ipa Ibanez)
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La Fiscalía de Bolivia amplió la segunda investigación penal contra Fernando Cerimedo y le sumó los presuntos delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas, mientras la Justicia dispuso su traslado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro para cumplir seis meses de prisión preventiva.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este martes la ampliación del expediente, que se había iniciado por presunto enriquecimiento ilícito.

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Cerimedo ya estaba preso por otro proceso, en el que el Ministerio Público lo acusó de feminicidio en grado de tentativa por el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller. La aprehensión ocurrió después de que la investigación lo identificara como presunto autor intelectual del ataque a tiros contra Beller, que recibió tres disparos la noche del 17 de agosto frente a un hotel en Santa Cruz.

La acusación fiscal sostiene que contrató a sicarios para matarla.

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo
Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo

La abogada Margarita Arce afirmó que el traslado a La Paz se concretó sin notificación formal a la defensa y sostuvo que antes debía pronunciarse el juez de Santa Cruz que intervino en la primera causa. Con ese argumento, el equipo jurídico objetó el procedimiento y esperó la resolución de las apelaciones presentadas en ambos distritos.

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En la misma línea, el abogado Ernesto Giraldes anticipó que la defensa solicitaría en audiencia que Cerimedo pudiera enfrentar en libertad los procesos en los que recibió prisión preventiva.

En sintonía con eso, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que Cerimedo permanecería “completamente” aislado de la población carcelaria durante siete días por razones de seguridad dentro de Chonchocoro.

Hombre de mediana edad con gafas, traje azul y corbata roja hablando en un micrófono, con la mano derecha extendida. Hay una botella de agua mineral y un vaso en la mesa
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que Fernando Cerimedo permanecería aislado de la población carcelaria en Chonchocoro por razones de seguridad (Reuters)

Horas antes del traslado definitivo, cerca de las 3:30 de la madrugada, las autoridades sacaron a Cerimedo de la cárcel de Palmasola en medio de un despliegue policial y lo llevaron hasta el aeropuerto de Santa Cruz. En ese lugar estuvo unos minutos en la Estación Presidencial y luego subió a un vuelo de la empresa estatal rumbo a La Paz.

Por su parte, Arce sostuvo que ese régimen duraría un mes debido al riesgo que, según la defensa, existía para la vida de su cliente. También señaló que lo encontró tranquilo y preparado para continuar con su estrategia judicial.

La defensa también rechazó las referencias de la Fiscalía a una investigación relacionada con tráfico de sustancias controladas. Arce dijo que no conocía formalmente esa ampliación y sostuvo que su cliente había denunciado antes hechos vinculados con narcotráfico en el departamento del Beni.

Las causas contra Cerimedo también abrieron cuestionamientos sobre su vínculo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. Sus detractores, entre ellos el expresidente Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara, afirmaron que fue asesor personal del mandatario.

Bajo ese contexto Paz dio una definición más amplia sobre la participación de Fernando Cerimedo en su gestión y afirmó este domingo que el consultor contribuyó a “poner Bolivia en el mundo”. Con esa declaración, el mandatario fue más allá de las menciones anteriores, que ubicaban al argentino sobre todo en tareas ligadas a la estrategia de comunicación.

“La cooperación, en su momento, era por la capacidad que tenía, junto a un sistema internacional. Pasamos de no ser vistos por nadie a reunirnos con presidentes de todo el continente”, agregó.

Ahora, el presidente le adjudica a Cerimedo una función vinculada con la proyección internacional de Bolivia y con aspectos de la política exterior.

(Con información de EFE y Europa Press)

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