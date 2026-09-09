Desclasificación de los informes de Ceuta: las Fuerzas Armadas avisaron al Gobierno el 30 de julio de una probable actuación “negligente” y “pasiva” de Marruecos

Migrantes intentan cruzar de Marruecos a Ceuta el 30 de julio. (AP Foto/Antonio Sempere)

Guardar

El Gobierno ha desclasificado este miércoles 40 documentos trascendentes sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio en la que murieron 145 personas. Se trata de informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS) fechados antes, durante y después del estallido de esta crisis. “No tenemos nada que esconder, actuamos con transparencia”, afirmó este martes la ministra portavoz, Elma Saiz. El resultado ya es accesible a cualquier ciudadano en la página web de Moncloa.

La finalidad de que estos informes vean la luz es, por parte del Gobierno, demostrar que no conocen indicios que apunten a que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva. Al respecto hay muchos mensajes y en ocasiones contradictorios.

PUBLICIDAD

En uno de los documentos aparece un mensaje que envió el mismo día 30 el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). En él avisan: “Es muy probable que las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria, pero hayan actuado hasta ahora de forma negligente y pasiva”. No hay nada seguro, pero sí que señalan a una posible participación del país vecino. Y continúan: “Es probable que las fuerzas marroquíes incrementen su implicación a partir del 01AGO26, una vez finalizada la Festividad de Trono. Es casi seguro que el deterioro de la situación en Ceuta requerirá la activación de las Fuerzas Armadas a muy corto plazo”. Y finalmente añaden: “Tampoco se puede descartar que Marruecos intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos”.

Felipe VI está en permanente contacto con el Gobierno acerca de la situación de la ciudad autónoma.

Ese mismo día, hay un correo electrónico del Estado Mayor de la Guardia Civil que avisa de lo siguiente: “Por parte de las autoridades marroquíes se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza. Hasta el día de ayer sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada”. Es decir, un día antes de la entrada masiva, cuando ya se estaban produciendo algunas entradas de entorno a 200 migrantes por día, para la Guardia Civil, Marruecos colaboraba. Después, el día que entraron 80.000, se habla de la “pasividad” del país vecino.

PUBLICIDAD

La Jefatura de Información de la Guardia Civil no implica a Marruecos

Sin embargo, es difícil llegar a conclusiones porque poco después la Jefatura de Información de la Guardia Civil escribió: “En el mismo sentido, medios de prensa oficialistas de Marruecos no han expresado de forma crítica las nuevas relaciones de España con Argelia, considerando que no modifican la posición española con Marruecos ni sus intereses. Por lo que resulta muy poco probable que la monarquía esté utilizando la inmigración, en represalia y menos en un día tan importante para el Reino, contra los intereses de España. Lo anterior, unido a las interceptaciones de las FSM en los días precedentes, hace que resulte poco probable que la aproximación en masa que se está produciendo al Tarajal, se deba a una dejación evidente de funciones de las autoridades marroquíes”.

La Policía Nacional cambió de opinión en dos informes

Informe de la Policía Nacional del 29 de julio, publicado este miércoles por el Gobierno.

La Policía Nacional también se pronunció al respecto y también puso en duda a Marruecos. Primero, en un informe del día 28 de julio, apuntaron: “No se aprecian indicadores de inteligencia ni un aumento significativo de interacciones que apunten a la organización articulada de un salto masivo o asalto violento a los elementos físicos de contención en torno al día 30 de julio; no obstante, se mantendrá la monitorización activa de los grupos de WhatsApp y canales de mensajería detectados, al objeto de identificar de forma temprana una eventual expansión o intensificación de la movilización”. Pero al día siguiente cambió de opinión:

PUBLICIDAD

“Este episodio se enmarca en un posible patrón geopolítico entre el aumento del riesgo de saltos masivos durante los últimos días de julio y las principales festividades nacionales de Marruecos, especialmente el Día del Trono, celebrado el 30 de julio. Dicho patrón se fundamentaría en tres factores”. El primero de ellos era “una posible relajación temporal del control fronterizo marroquí en los días previos a estas festividades, utilizada como mecanismo de presión política”.

El segundo, “la voluntad de reforzar, coincidiendo con el principal discurso anual de Mohamed VI, la percepción de dependencia de España y de la Unión Europea respecto al control migratorio ejercido por Marruecos. Y el tercero, ”el conocimiento de esta permisividad temporal por parte de los migrantes concentrados en las proximidades de la frontera”.

PUBLICIDAD