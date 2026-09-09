Empleo formal repunta en agosto: México suma 38 mil puestos y alcanza récord en plazas permanentes

Aumenta el empleo formal en México. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El empleo formal en México retomó el crecimiento durante agosto, después del retroceso registrado el mes anterior, registrando la creación de 38 mil 319 puestos de trabajo, lo que representó un alza mensual de 0,2%, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Con este resultado, la generación acumulada en los primeros ocho meses de 2026 llegó a 281 mil 397 plazas, este avance revirtió la pérdida de 19 mil 550 trabajos de julio, cuando el indicador descendió 0.1% y detuvo la recuperación que se había observado en junio.

PUBLICIDAD

El registro de agosto situó el número de personas afiliadas al instituto en 22 millones 798,473, la segunda cifra más alta desde el inicio de la serie estadística y el mayor nivel documentado para un mes de agosto.

Empleos permanentes alcanzan su mayor nivel histórico

Del total de puestos vinculados al IMSS, el 87.1% correspondió a empleos permanentes y el 12.9% a labores eventuales. La mayor parte de las altas se concentró en relaciones laborales de carácter estable.

Mientras que las plazas permanentes llegaron a 19 millones 860,128, el nivel más alto para cualquier mes desde que el organismo inició sus registros, esta marca acompañó la recuperación mensual del trabajo formal durante el octavo mes del año.

PUBLICIDAD

En la comparación con el mismo mes de 2025, el mercado laboral formal sumó 343 mil 556 plazas. La variación interanual fue de 1.5%, una tasa que se mantuvo sin cambios frente a la informada al cierre de julio.

El crecimiento no fue uniforme entre las actividades económicas: transportes y comunicaciones encabezaron los incrementos anuales, con una expansión de 6.6% en sus puestos de trabajo afiliados al instituto.

Una infografía del IMSS detalla el crecimiento del empleo formal en México, encabezado por Baja California con un 8.5% de incremento anual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baja California y Oaxaca lideraron el crecimiento por entidades

La industria extractiva reportó una variación anual de 4.7%, mientras que los servicios sociales y comunales aumentaron 3.7%, convirtiéndose en los dos sectores con mayores avances dentro del informe mensual.

El panorama fue distinto para el campo, ya que el sector agropecuario presentó una baja anual de 5.8%, mientras que la ocupación formal en la industria de transformación permaneció prácticamente sin variación frente al nivel de agosto de 2025.

PUBLICIDAD

Por entidades, Baja California encabezó la expansión anual del trabajo asegurado, con un incremento de 8.5%. El segundo lugar correspondió a Oaxaca, donde el número de puestos formales creció 6.4%.

El IMSS también informó que el salario base de cotización promedio se ubicó en 673.1 pesos diarios al término de agosto. Esa cantidad equivalía a 39.6 dólares, con un tipo de cambio de 17 pesos por dólar.

La cifra salarial fue la segunda más alta para cualquier mes desde que existen registros. Aun así, quedó por debajo de los 673.9 pesos diarios, unos 38 dólares, que se habían reportado en julio.

PUBLICIDAD

Plataformas digitales perdieron puestos durante agosto

Frente a agosto de 2025, el salario promedio de cotización subió 42.3 pesos diarios, equivalentes a 2.5 dólares. El aumento nominal fue el quinto mayor observado para un mes de agosto en la serie histórica del instituto.

El número de registros patronales cerró en un millón 11 mil 239, lo que implicó una disminución de 1,815 frente a julio, equivalente a una reducción mensual de 0.2%.

En la comparación anual, los registros patronales descendieron 2.7%, estos datos no necesariamente representan la cantidad de empresas existentes, por lo que su disminución no supone de forma automática el cierre de negocios.

PUBLICIDAD

Las actividades vinculadas con plataformas digitales mostraron un comportamiento diferente al del empleo formal total. Durante agosto, los puestos asociados a ese segmento bajaron en 48,446 y finalizaron el periodo en 199,454.

Pese a esa reducción mensual, el número de plazas de plataformas fue 66,276 superior al de agosto de 2025. El crecimiento interanual alcanzó 49.8%.

La reforma que incorporó a estas personas a la formalidad benefició a un millón 772,296 trabajadores. El reporte añadió 57,653 puestos de personas trabajadoras del hogar y 468,923 correspondientes a personas trabajadoras independientes.