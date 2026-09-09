México

Empleo formal repunta en agosto: México suma 38 mil puestos y alcanza récord en plazas permanentes

En la comparación con el mismo mes de 2025, el mercado laboral formal sumó 343 mil 556 plazas

El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por el sector privado, donde los puestos formales registraron un aumento de 5,3%.
Aumenta el empleo formal en México. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

El empleo formal en México retomó el crecimiento durante agosto, después del retroceso registrado el mes anterior, registrando la creación de 38 mil 319 puestos de trabajo, lo que representó un alza mensual de 0,2%, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Con este resultado, la generación acumulada en los primeros ocho meses de 2026 llegó a 281 mil 397 plazas, este avance revirtió la pérdida de 19 mil 550 trabajos de julio, cuando el indicador descendió 0.1% y detuvo la recuperación que se había observado en junio.

PUBLICIDAD

El registro de agosto situó el número de personas afiliadas al instituto en 22 millones 798,473, la segunda cifra más alta desde el inicio de la serie estadística y el mayor nivel documentado para un mes de agosto.

Empleos permanentes alcanzan su mayor nivel histórico

Del total de puestos vinculados al IMSS, el 87.1% correspondió a empleos permanentes y el 12.9% a labores eventuales. La mayor parte de las altas se concentró en relaciones laborales de carácter estable.

Mientras que las plazas permanentes llegaron a 19 millones 860,128, el nivel más alto para cualquier mes desde que el organismo inició sus registros, esta marca acompañó la recuperación mensual del trabajo formal durante el octavo mes del año.

PUBLICIDAD

En la comparación con el mismo mes de 2025, el mercado laboral formal sumó 343 mil 556 plazas. La variación interanual fue de 1.5%, una tasa que se mantuvo sin cambios frente a la informada al cierre de julio.

El crecimiento no fue uniforme entre las actividades económicas: transportes y comunicaciones encabezaron los incrementos anuales, con una expansión de 6.6% en sus puestos de trabajo afiliados al instituto.

Infografía con gráficos sobre empleo formal en México, con datos de Baja California, Oaxaca, industria extractiva y plataformas digitales.
Una infografía del IMSS detalla el crecimiento del empleo formal en México, encabezado por Baja California con un 8.5% de incremento anual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baja California y Oaxaca lideraron el crecimiento por entidades

La industria extractiva reportó una variación anual de 4.7%, mientras que los servicios sociales y comunales aumentaron 3.7%, convirtiéndose en los dos sectores con mayores avances dentro del informe mensual.

El panorama fue distinto para el campo, ya que el sector agropecuario presentó una baja anual de 5.8%, mientras que la ocupación formal en la industria de transformación permaneció prácticamente sin variación frente al nivel de agosto de 2025.

Por entidades, Baja California encabezó la expansión anual del trabajo asegurado, con un incremento de 8.5%. El segundo lugar correspondió a Oaxaca, donde el número de puestos formales creció 6.4%.

El IMSS también informó que el salario base de cotización promedio se ubicó en 673.1 pesos diarios al término de agosto. Esa cantidad equivalía a 39.6 dólares, con un tipo de cambio de 17 pesos por dólar.

La cifra salarial fue la segunda más alta para cualquier mes desde que existen registros. Aun así, quedó por debajo de los 673.9 pesos diarios, unos 38 dólares, que se habían reportado en julio.

Plataformas digitales perdieron puestos durante agosto

Frente a agosto de 2025, el salario promedio de cotización subió 42.3 pesos diarios, equivalentes a 2.5 dólares. El aumento nominal fue el quinto mayor observado para un mes de agosto en la serie histórica del instituto.

El número de registros patronales cerró en un millón 11 mil 239, lo que implicó una disminución de 1,815 frente a julio, equivalente a una reducción mensual de 0.2%.

En la comparación anual, los registros patronales descendieron 2.7%, estos datos no necesariamente representan la cantidad de empresas existentes, por lo que su disminución no supone de forma automática el cierre de negocios.

Las actividades vinculadas con plataformas digitales mostraron un comportamiento diferente al del empleo formal total. Durante agosto, los puestos asociados a ese segmento bajaron en 48,446 y finalizaron el periodo en 199,454.

Pese a esa reducción mensual, el número de plazas de plataformas fue 66,276 superior al de agosto de 2025. El crecimiento interanual alcanzó 49.8%.

La reforma que incorporó a estas personas a la formalidad benefició a un millón 772,296 trabajadores. El reporte añadió 57,653 puestos de personas trabajadoras del hogar y 468,923 correspondientes a personas trabajadoras independientes.

Temas Relacionados

empleo formaltrabajadoreseconomía mexicanamercado laboralIMSSmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

Joven se gradúa de la universidad y el viento arruina su momento soñado: video se hace viral

La recién graduada intentaba presumir su título frente a la UANL cuando una ráfaga inesperada provocó un momento que terminó causando furor en TikTok

Joven se gradúa de la universidad y el viento arruina su momento soñado: video se hace viral

Balón de Oro 2026: ¿Cuándo y dónde ver la gala en la que están nominados Julián Quiñones y Scarlett Camberos?

El prestigioso reconocimiento volverá a reunir a la élite del balompié

Balón de Oro 2026: ¿Cuándo y dónde ver la gala en la que están nominados Julián Quiñones y Scarlett Camberos?

SCJN abre su “caja negra”: nuevo portal de estadística judicial llega tras señalamientos a la gestión de Norma Piña

La herramienta digital permite revisar el total de expedientes que atiende el Máximo Tribunal y el plazo que tarda en resolverlos

SCJN abre su “caja negra”: nuevo portal de estadística judicial llega tras señalamientos a la gestión de Norma Piña

Sheinbaum critica a oposición por votar contra reforma que prohíbe doble nacionalidad, adelanta que regulación de IA es la siguiente

Tras la aprobación de su iniciativa en comisiones de San Lázaro, la mandataria recordó que los cargos de representación popular deben de estar ocupados por personas que defiendan la soberanía

Sheinbaum critica a oposición por votar contra reforma que prohíbe doble nacionalidad, adelanta que regulación de IA es la siguiente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madres buscadoras logran triste reconocimiento internacional: ONU proclama un día en su honor

Madres buscadoras logran triste reconocimiento internacional: ONU proclama un día en su honor

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Director del IMSS en Uruapan enfrenta investigación penal por maltrato animal: un video lo muestra sin detener el ataque de su perro

Los Ardillos usan a pobladores de Chilpancingo como “barricada humana” tras agredir a militares: Defensa detuvo a dos

Gobierno de Trump destruye sexto barco ecuatoriano ligado a Los Choneros, socios del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Este fue el duro episodio que terminó con Mariana Ochoa en una clínica de alcoholismo

Este fue el duro episodio que terminó con Mariana Ochoa en una clínica de alcoholismo

El Pueblo Mágico de Valle de Bravo, en Edomex, celebrará el 15 de septiembre con presentación de Belinda gratis

Hijo de la periodista Fernanda Familiar aclara si Javier Alatorre es su papá tras décadas de rumores en TV Azteca

El significado espiritual del cabello: por qué algunos no quieren que Niurka se los toque en ‘La Granja VIP 2′

Así inició la historia de amor entre la actriz mexicana Loreto Peralta y el cantante argentino Paco Amoroso

DEPORTES

Balón de Oro 2026: ¿Cuándo y dónde ver la gala en la que están nominados Julián Quiñones y Scarlett Camberos?

Balón de Oro 2026: ¿Cuándo y dónde ver la gala en la que están nominados Julián Quiñones y Scarlett Camberos?

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil tras la jornada 6

David Trezeguet critica la ‘comodidad’ de la Liga MX y sus efectos negativos en la exportación de jugadores mexicanos al extranjero

Chino Huerta ilusiona a Pumas con su regreso y cuenta la meta personal que cumplirá sí o sí

Liverpool vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México