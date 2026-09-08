La audiencia preliminar de Begoña Gómez se celebrará finalmente: su abogado consigue viajar a Madrid y pide al juez Peinado retrasarla 45 minutos

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (Europa Press)

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La defensa de Begoña Gómez ha encontrado una salida para acudir finalmente a la audiencia preliminar que el juez Juan Carlos Peinado convocó este lunes con apenas 24 horas de margen. El abogado de la esposa de Pedro Sánchez, Jaime Campaner, ha comunicado al magistrado que podrá estar presente este martes si retrasa 45 minutos el comienzo de la vista, después de que se hayan suspendido las diligencias judiciales que tenía señaladas en Barcelona y haya conseguido un billete para desplazarse a Madrid.

Campaner había pedido inicialmente el aplazamiento de la audiencia porque no podía acudir al señalamiento, comunicado por Peinado con apenas 24 horas de antelación. El juez, sin embargo, decidió mantener la cita, aunque abrió la puerta a buscar otra fecha si la defensa consideraba imprescindible la presencia del abogado titular. También planteó la posibilidad de que Campaner enviase a otro letrado en su lugar, una opción que la defensa de Gómez rechazó.

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Ahora, el escenario ha cambiado. El abogado ha informado de que las diligencias a las que estaba citado en Barcelona han sido suspendidas y que ha podido reservar “una plaza en el primer vuelo disponible” a Madrid. El problema es que el avión aterriza poco antes de las 18.00 horas, por lo que solicita al juez un margen de 45 minutos para poder desplazarse hasta el juzgado. La decisión está ahora en manos de Peinado.

La petición supone un giro respecto a la posición mantenida durante la mañana. La defensa había insistido en que Campaner debía estar presente porque es el letrado designado por Gómez y quien ha estudiado las actuaciones durante el plazo concedido por el juzgado. De hecho, había llegado a proponer que la audiencia se celebrase durante la semana del 21 de septiembre, antes de la jubilación del magistrado.

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El abogado Jaime Campaner (EFE)

Peinado, por su parte, ha defendido la necesidad de mantener el señalamiento por una razón muy concreta: este miércoles comienza sus vacaciones y no regresará hasta el 18 de septiembre. En una resolución dictada este lunes, el juez explicó que, si la audiencia no se celebraba este martes, habría que buscar una nueva fecha que “no podría concretarse en este momento”. De ahí que plantease a las partes la posibilidad de recurrir a abogados sustitutos.

Una convocatoria exprés marcada por las vacaciones de Peinado

Todo este intercambio comenzó este lunes, cuando el magistrado comunicó a las partes que había fijado para las 18.00 horas de este martes una nueva audiencia preliminar en la causa contra Gómez. El aviso llegó con apenas un día de margen y provocó que las defensas pidieran que se modificase el señalamiento.

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Finalmente, la defensa de Gómez ha conseguido salvar ese obstáculo. No ocurre lo mismo con Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa y también procesada en la causa. Su defensa comunicó igualmente este lunes que no podía acudir a la audiencia, pero en su caso no existe una solución de última hora: Álvarez se encuentra en Miami y tiene previsto regresar a España el 28 de septiembre. Su abogado, José María de Pablo, explicó que su representada viajó a principios de septiembre para disfrutar de un crucero y acudir después a varias citas médicas. El regreso está previsto para el 28 de septiembre, un día después de que Peinado cumpla 72 años y se produzca su jubilación.

El magistrado considera que hay riesgo de fuga de la mujer de Pedro Sánchez y cree que sus escoltas podrían colaborar a que la llevase a cabo.

La defensa de Álvarez ha pedido igualmente al juez que aplace la audiencia para que su representada pueda estar presente. Aunque su asistencia no es obligatoria en este trámite, el letrado considera importante que pueda acudir personalmente y ha cuestionado la premura con la que se ha convocado una diligencia que requiere, a su juicio, estudio y preparación.

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