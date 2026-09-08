Granita siciliana: la bebida tradicional italiana que es parecida al sorbete y se elabora con tan sólo 3 ingredientes

Una copa de granita de limón acompañada por una brioche con tuppo reposa sobre un plato blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Messina la llaman “menza ca’ panna”: granita con crema. Para quienes cruzan en ferry el estrecho con el mismo nombre de la ciudad dónde es originaria, suele ser el primer sabor de la ciudad o el último antes de partir. Los habitantes locales la comen durante todo el año, incluso en invierno, acompañada por un brioche recién horneado. El ritual tiene su orden: el tuppo, la parte superior del pan dulce, se separa primero y se reserva para el final.

La granita siciliana no se bebe ni equivale a un helado con sirope. Se come despacio, con cuchara, y su textura debe ser suave, firme y capaz de deshacerse en la boca. Parte de una fórmula simple de tres ingredientes que todos tenemos al alcance de la mano: agua, azúcar y un ingrediente principal, aunque el resultado depende del método de elaboración. Limón, café, almendra, mora y pistacho figuran entre los sabores más habituales.

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Su origen se remonta al siglo XVI, cuando la combinación de hielo y sal marina permitió congelar preparaciones. Con el tiempo, el pozzetto, un recipiente de madera con un cubo de cobre que giraba mediante una manivela, ayudó a obtener cristales de hielo pequeños y una mezcla homogénea. Hoy, esa técnica se puede adaptar en casa: basta con congelar la preparación de forma parcial y procesarla dos veces para lograr la consistencia característica.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 15 minutos

Congelación: 2 horas 45 minutos

Tiempo total: 3 horas (incluye congelación y raspados)

Ingredientes

500 ml de agua 200 g de azúcar 300 ml de zumo de limón natural (o café espresso, o puré de fresas, según el sabor elegido) Ralladura fina de 1 limón (opcional, solo para versión de limón)

Granita siciliana: un postre delicioso y fácil de hacer. (Shutterstock España)

Cómo hacer Granita siciliana, paso a paso

Disuelve el azúcar en el agua fría. Remueve hasta que quede transparente. Añade el zumo de limón (o el sabor elegido) y, si quieres, la ralladura de limón. Vierte la mezcla en una fuente ancha y poco profunda apta para congelador. Lleva al congelador durante 30 minutos. Saca la fuente y raspa la superficie congelada con un tenedor, formando cristales sueltos. Repite el raspado cada 30 minutos durante 2 horas y media, rompiendo los bloques de hielo que se formen. Este paso es clave para lograr la textura granulada auténtica. Sirve la granita en vasos fríos, sola o acompañada de un brioche.

Consejo técnico: No dejes de raspar el hielo mientras congela para evitar que se convierta en un bloque sólido. Usa un tenedor de metal para lograr granos finos y ligeros.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 4 y 6 porciones, según el tamaño del vaso.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 130 kcal

Hidratos de carbono: 33 g

Grasas: 0 g

Proteínas: 0 g

Azúcares: 32 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La granita puede mantenerse en el congelador hasta 1 semana. Antes de servir, raspa de nuevo para recuperar la textura granulada si se ha compactado.