España

Granita siciliana: la bebida tradicional italiana que es parecida al sorbete y se elabora con tan sólo 3 ingredientes

Es el desayuno de los habitantes de Messina, tanto en verano como en invierno, y debe ser suave sin llegar a ser cremosa como el helado

Un vaso con granita de limón decorado con una rodaja de limón junto a un panecillo brioche en un plato.
Una copa de granita de limón acompañada por una brioche con tuppo reposa sobre un plato blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En Messina la llaman “menza ca’ panna”: granita con crema. Para quienes cruzan en ferry el estrecho con el mismo nombre de la ciudad dónde es originaria, suele ser el primer sabor de la ciudad o el último antes de partir. Los habitantes locales la comen durante todo el año, incluso en invierno, acompañada por un brioche recién horneado. El ritual tiene su orden: el tuppo, la parte superior del pan dulce, se separa primero y se reserva para el final.

La granita siciliana no se bebe ni equivale a un helado con sirope. Se come despacio, con cuchara, y su textura debe ser suave, firme y capaz de deshacerse en la boca. Parte de una fórmula simple de tres ingredientes que todos tenemos al alcance de la mano: agua, azúcar y un ingrediente principal, aunque el resultado depende del método de elaboración. Limón, café, almendra, mora y pistacho figuran entre los sabores más habituales.

PUBLICIDAD

Su origen se remonta al siglo XVI, cuando la combinación de hielo y sal marina permitió congelar preparaciones. Con el tiempo, el pozzetto, un recipiente de madera con un cubo de cobre que giraba mediante una manivela, ayudó a obtener cristales de hielo pequeños y una mezcla homogénea. Hoy, esa técnica se puede adaptar en casa: basta con congelar la preparación de forma parcial y procesarla dos veces para lograr la consistencia característica.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 15 minutos
  • Congelación: 2 horas 45 minutos
  • Tiempo total: 3 horas (incluye congelación y raspados)

Ingredientes

  1. 500 ml de agua
  2. 200 g de azúcar
  3. 300 ml de zumo de limón natural (o café espresso, o puré de fresas, según el sabor elegido)
  4. Ralladura fina de 1 limón (opcional, solo para versión de limón)
El sorbete de pepino es un postre delicioso y fácil de hacer. (Shutterstock España)
Granita siciliana: un postre delicioso y fácil de hacer. (Shutterstock España)

Cómo hacer Granita siciliana, paso a paso

  1. Disuelve el azúcar en el agua fría. Remueve hasta que quede transparente.
  2. Añade el zumo de limón (o el sabor elegido) y, si quieres, la ralladura de limón.
  3. Vierte la mezcla en una fuente ancha y poco profunda apta para congelador.
  4. Lleva al congelador durante 30 minutos.
  5. Saca la fuente y raspa la superficie congelada con un tenedor, formando cristales sueltos.
  6. Repite el raspado cada 30 minutos durante 2 horas y media, rompiendo los bloques de hielo que se formen. Este paso es clave para lograr la textura granulada auténtica.
  7. Sirve la granita en vasos fríos, sola o acompañada de un brioche.

Consejo técnico: No dejes de raspar el hielo mientras congela para evitar que se convierta en un bloque sólido. Usa un tenedor de metal para lograr granos finos y ligeros.

PUBLICIDAD

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 4 y 6 porciones, según el tamaño del vaso.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 130 kcal
  • Hidratos de carbono: 33 g
  • Grasas: 0 g
  • Proteínas: 0 g
  • Azúcares: 32 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La granita puede mantenerse en el congelador hasta 1 semana. Antes de servir, raspa de nuevo para recuperar la textura granulada si se ha compactado.

Temas Relacionados

ItaliaBebidasHeladoRecetasRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta postura aparece mucho en las parejas y es una forma muy poco sana de gestionar una relación”

La pareja debe acompañar a la otra en sus miedos e inseguridades sin dejar que estos controlen la relación

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta postura aparece mucho en las parejas y es una forma muy poco sana de gestionar una relación”

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Una chica pasa un mes en coma en el Hospital Virgen del Rocío por quemarse en la playa y al salir hace una petición: “Mi madre me puso en bucle la misma canción durante un mes”

Durante el tiempo que estuvo en coma en el hospital, los especialistas avanzaron la investigación “para encontrar una solución para otros niños” en su misma situación, pues hasta ese momento nadie había sobrevivido al diagnóstico

Una chica pasa un mes en coma en el Hospital Virgen del Rocío por quemarse en la playa y al salir hace una petición: “Mi madre me puso en bucle la misma canción durante un mes”

Cómo conservar higos en casa sin conservantes ni colorantes

Una receta casera y sencilla para alargar la vida útil de esta fruta

Cómo conservar higos en casa sin conservantes ni colorantes

Embalses en España: así están las reservas de agua este 8 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Embalses en España: así están las reservas de agua este 8 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un piloto español lidera un entrenamiento nocturno de la OTAN contra drones en Estonia

Un piloto español lidera un entrenamiento nocturno de la OTAN contra drones en Estonia

Multas de 200 euros si no respetas el carril Bus-VAO que incluye la implantación de marcas viales rojas y balizas luminosas

La Universidad Carlos III renueva su seguridad coincidiendo con la llegada de la princesa Leonor para evitar “mendicidad, actos vandálicos y ventas ambulantes”

Los deberes pendientes de Transportes y la DGT tras un verano trágico: la cifra de víctimas de tráfico no mejora por el abandono de las carreteras secundarias

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

ECONOMÍA

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

El boom de la vivienda pierde fuelle: los precios ralentizan su subida y los compradores se enfrían porque “no pueden pagar más”

José María Mollinedo, técnico de Hacienda, sobre la nueva fiscalidad de Gibraltar: “Ya no compensará ir a comprar tabaco o gasolina”

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

DEPORTES

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”