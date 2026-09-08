Granita siciliana: la bebida tradicional italiana que es parecida al sorbete y se elabora con tan sólo 3 ingredientes

En Messina la llaman “menza ca’ panna”: granita con crema. Para quienes cruzan en ferry el estrecho con el mismo nombre de la ciudad dónde es originaria, suele ser el primer sabor de la ciudad o el último antes de partir. Los habitantes locales la comen durante todo el año, incluso en invierno, acompañada por un brioche recién horneado. El ritual tiene su orden: el tuppo, la parte superior del pan dulce, se separa primero y se reserva para el final.
La granita siciliana no se bebe ni equivale a un helado con sirope. Se come despacio, con cuchara, y su textura debe ser suave, firme y capaz de deshacerse en la boca. Parte de una fórmula simple de tres ingredientes que todos tenemos al alcance de la mano: agua, azúcar y un ingrediente principal, aunque el resultado depende del método de elaboración. Limón, café, almendra, mora y pistacho figuran entre los sabores más habituales.
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Su origen se remonta al siglo XVI, cuando la combinación de hielo y sal marina permitió congelar preparaciones. Con el tiempo, el pozzetto, un recipiente de madera con un cubo de cobre que giraba mediante una manivela, ayudó a obtener cristales de hielo pequeños y una mezcla homogénea. Hoy, esa técnica se puede adaptar en casa: basta con congelar la preparación de forma parcial y procesarla dos veces para lograr la consistencia característica.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 15 minutos
- Congelación: 2 horas 45 minutos
- Tiempo total: 3 horas (incluye congelación y raspados)
Ingredientes
- 500 ml de agua
- 200 g de azúcar
- 300 ml de zumo de limón natural (o café espresso, o puré de fresas, según el sabor elegido)
- Ralladura fina de 1 limón (opcional, solo para versión de limón)
Cómo hacer Granita siciliana, paso a paso
- Disuelve el azúcar en el agua fría. Remueve hasta que quede transparente.
- Añade el zumo de limón (o el sabor elegido) y, si quieres, la ralladura de limón.
- Vierte la mezcla en una fuente ancha y poco profunda apta para congelador.
- Lleva al congelador durante 30 minutos.
- Saca la fuente y raspa la superficie congelada con un tenedor, formando cristales sueltos.
- Repite el raspado cada 30 minutos durante 2 horas y media, rompiendo los bloques de hielo que se formen. Este paso es clave para lograr la textura granulada auténtica.
- Sirve la granita en vasos fríos, sola o acompañada de un brioche.
Consejo técnico: No dejes de raspar el hielo mientras congela para evitar que se convierta en un bloque sólido. Usa un tenedor de metal para lograr granos finos y ligeros.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 4 y 6 porciones, según el tamaño del vaso.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 130 kcal
- Hidratos de carbono: 33 g
- Grasas: 0 g
- Proteínas: 0 g
- Azúcares: 32 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La granita puede mantenerse en el congelador hasta 1 semana. Antes de servir, raspa de nuevo para recuperar la textura granulada si se ha compactado.
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