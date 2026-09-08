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Desmienten expulsión de influencer que insultó a jugadoras de Cruz Azul: video lo muestra festejando gol al minuto 89 en Estadio Banorte

Mike, compañero de podcast del influencer, aclaró que sólo hubo una revisión de seguridad

Un video del propio Santiago Domínguez lo muestra festejando el gol de Paradela al minuto 89, luego de que circularan versiones sobre su expulsión del Estadio Banorte. (Capturas de pantalla)
Un video del propio Santiago Domínguez lo muestra festejando el gol de Paradela al minuto 89, luego de que circularan versiones sobre su expulsión del Estadio Banorte. (Capturas de pantalla)
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Santiago Domínguez, integrante del podcast Pláticas del Mal, señalado por comentarios misóginos contra el equipo femenil de Cruz Azul, no fue expulsado del Estadio Banorte durante el partido ante Santos de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Un video publicado por el propio influencer lo muestra festejando el gol de la victoria celeste al minuto 89, pese a los reportes que el sábado 6 de septiembre aseguraban su salida forzada del recinto.

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La versión de la expulsión circuló horas después de que se difundieran imágenes de Domínguez rodeado de elementos de seguridad en los pasillos del estadio, antes del arranque del encuentro. Cabe apuntar que el pasado mes de agosto, Cruz Azul aseguró que cortaría todo vínculo con los conductores del podcast y que incluso emprendería acciones legales.

Hubo revisión pero no expulsión

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Mike, titular del canal Mike Máquina del Mal, respondió en su cuenta de X a los medios que reportaron la expulsión y ofreció su propia versión de los hechos. “Sí, fue abordado él, nuestro camarógrafo y una chica que los acompañaba”, escribió, y precisó que se trató de una revisión injustificada por parte de seguridad y de “una persona sospechosa”. “Después de la infructuosa revisión, regresaron a ver el partido”, añadió Mike en la misma publicación.

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El mismo lunes 7 de septiembre, Domínguez subió un video a su canal de YouTube en el que narra el partido completo desde las gradas del estadio. En las imágenes discute con otro asistente sobre el desempeño de Cruz Azul, revisa la alineación titular jugador por jugador y celebra la anotación de José Paradela al minuto 89.

“¡Gol, perro maldito! ¿Qué decías, pendej*?”, grita Domínguez en el video, tras la anotación que le dio el triunfo 1-0 a Cruz Azul sobre Santos. El material, distribuido en su propio canal con más de 212,000 suscriptores.

Un video del propio Santiago Domínguez lo muestra festejando el gol de Paradela al minuto 89, luego de que circularan versiones sobre su expulsión del Estadio Banorte. (Youtube: Mike Maquina del Mal TV)

La presencia de Domínguez en el Banorte no fue la primera tras la polémica. El influencer ya había sido visto semanas antes en el mismo estadio durante el encuentro entre Cruz Azul y Atlas, pese a que el club había anunciado públicamente que le impediría el acceso a sus partidos. En esa ocasión estaba en un palco VIP.

Los comentarios que originaron el supuesto veto de Cruz Azul

El conflicto se originó tras la derrota 10-0 del Cruz Azul Femenil ante América, registrada el 8 de agosto en la Jornada 2 del Grupo A del Apertura 2026, resultado que le costó el puesto al entonces técnico Israel Del Real. La goleada llegó en un momento en que el equipo, que había alcanzado la Liguilla tanto en el Apertura como en el Clausura anteriores, ya había perdido jugadoras en el periodo de transferencias.

En ese episodio, Domínguez sugirió que las futbolistas “deberían mandarlas a un table dance” y las reprochó con lenguaje soez: “no sean hijas de p.., que para eso les pagan”. Otro conductor del podcast, Mike Bedean, hizo referencia a OnlyFans al insinuar que las jugadoras podían recurrir a esa plataforma si querían ganar dinero, y calificó a las futbolistas de “ignorantes” por no distinguir entre un análisis y una crítica.

En el mismo segmento se afirmó que las jugadoras no dimensionan la magnitud de una derrota “porque son morras y no consumen tanto fútbol”. Sobre María Fernanda Pons, directora deportiva del equipo femenil, uno de los conductores utilizó el término “esta vieja” y agregó insinuaciones sobre su vida privada mientras el equipo sufría la goleada.

Podcast "Pláticas del mal" se queda sin patrocinador por comentarios violentos contra Cruz Azul Femenil (YouTube/ Mike Maquina del Mal TV)
Podcast "Pláticas del mal" se queda sin patrocinador por comentarios violentos contra Cruz Azul Femenil (YouTube/ Mike Maquina del Mal TV)

La polémica escaló después de que el Cruz Azul varonil cayera ante Xolos, cuando Domínguez volvió a arremeter contra Pons en una nueva transmisión: “Se están empezando a parecer al equipo femenil. Así que pónganse las pilas, cabrones. Porque aquí sí tenemos un director deportivo de verdad. Aquí no tenemos una persona que cuando nos meten 10, se va de vacaciones”. Pons calificó entonces las expresiones como “absolutamente inadmisibles”.

El 17 de agosto, Cruz Azul anunció que se reservaba el derecho de emprender acciones civiles y penales contra los creadores de contenido. El club calificó las declaraciones como un tipo de violencia contra las mujeres, “tendientes de causar un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico” a la institución y a las mujeres que forman parte de ella.

(X/@AzulFemenil)
(X/@AzulFemenil)
(X/@AzulFemenil)
(X/@AzulFemenil)

La institución informó que Pons recibió amenazas de usuarios en redes sociales tras la difusión del video, por lo que activó medidas de resguardo en su favor y le ofreció respaldo jurídico completo. El club solicitó además la intervención de la Secretaría de las Mujeres federal y de otras autoridades, al argumentar que existían “elementos públicos de violencia de género y digital” contra las integrantes del equipo.

Cruz Azul subrayó que mantiene apertura a la crítica deportiva y al diálogo, pero rechazó “categóricamente todas las expresiones de misoginia, homofobia y violencia de género en contra de cualquier mujer”.

La Liga Femenil BBVA emitió su propio comunicado: “La crítica deportiva tiene un lugar en el futbol. La violencia y la denigración, no”, y anunció que trabajaría con su Comité de Género. La Secretaría de las Mujeres señaló directamente a Domínguez, Bedean y Criss Ángel “Babuino” como responsables de expresiones “inadmisibles y reprobables”, mientras el Club Universidad Nacional también reprobó la violencia digital en un comunicado propio

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