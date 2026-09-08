Niño de 5 años se hace viral por apoyar a su hermano con parálisis cerebral durante sus terapias

Keyler anima a su hermano gemelo mientras realiza uno de sus ejercicios y celebra cuando consigue avanzar. - crédito @soykeylor/Instagram

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Un niño de 5 años se hizo viral en redes sociales luego de que se difundieran imágenes en las que acompaña a su hermano gemelo, Keylor, durante una de sus sesiones de ejercicios para mejorar su movilidad. En el video, Keyler permanece cerca de él mientras realiza los movimientos y le da palabras de ánimo para que continúe.

“¡Vamos hermanito! ¡Vamos! ¡Vamos hermanito!”, se escucha decir al menor mientras su hermano intenta avanzar. En otro momento, también le dice: “¡Tú puedes, hermanito!”.

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Keylor realiza sus terapias con apoyo de su familia

De acuerdo con El Tiempo, los dos niños viven con sus padres, Jairo Palomino y Katery Orozco, y su hermano mayor, Jairo Javier, en Cartagena.

Keylor requiere ejercicios para estimular su movilidad. Mientras los realiza, su hermano gemelo suele permanecer a su lado. En el video que se difundió en redes sociales, Keyler lo acompaña durante uno de sus intentos por avanzar, cuenta sus pasos y posteriormente celebra cuando consigue completar el ejercicio.

Según El Colombiano, Keylor nació prematuramente a los seis meses de gestación. Sus padres comenzaron a identificar diferencias en su desarrollo frente a su hermano gemelo.

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Jairo Palomino explicó al medio cómo llegaron al diagnóstico de su hijo: “Nosotros nos dimos cuenta de la parálisis porque, como ellos son gemelos, Keyler ya gateaba y su hermanito no, además porque la cabecita no la movía bien. Nosotros lo llevamos a hacerle estudios y nos dieron el dictamen de que tenía parálisis cerebral”.

El diagnóstico se produjo después de que la familia llevara al niño a realizarse estudios, según el relato entregado por su padre al medio.

Keylor realiza uno de sus ejercicios de movilidad acompañado por su hermano gemelo, Keyler, quien permanece a su lado durante la actividad. - crédito captura de video

La familia adapta elementos de la vivienda para los ejercicios

Parte de las actividades que realiza Keylor se llevan a cabo en su vivienda. Para apoyarlo durante los ejercicios, sus familiares han utilizado diferentes objetos que tienen disponibles.

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El medio informó que la familia utiliza dos palos de escoba como soporte para que el niño pueda realizar algunos movimientos. También han adaptado sillas y utilizado mesas como parte de los espacios destinados a las actividades.

Además, en algunos videos aparecen estructuras elaboradas con madera que sirven como apoyo para que Keylor pueda desplazarse.

El entorno de la vivienda también representa una dificultad para la movilidad del menor. Según la información publicada por El Tiempo, la familia vive en un sector vulnerable y la casa tiene un piso rústico.

En su vida cotidiana, Keylor suele desplazarse arrastrándose por el suelo. De acuerdo con la información entregada por el medio, en algunas ocasiones termina con las rodillas lastimadas debido a esta forma de movilizarse.

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Jairo Palomino dejó su trabajo para acompañar a su hijo

El proceso de rehabilitación también ha requerido que la familia reorganice sus actividades. Jairo Palomino, padre de los niños, se dedicaba al mototaxismo, pero lleva aproximadamente un año sin contar con un trabajo estable, según la información publicada por ambos medios.

El padre explicó al medio antioqueño que tanto él como su esposa quedaron sin trabajo y que, posteriormente, decidió permanecer con Keylor para acompañarlo durante los ejercicios.

“Keylor no caminaba, no avanzaba. Mi esposa y yo quedamos sin trabajo. Después de un tiempo, decidí quedarme con mi hijo y hacerle terapia”, contó Palomino.

El niño también es llevado a un centro de rehabilitación. Sin embargo, según explicó su padre, los médicos les han señalado que el trabajo debe continuar en casa.

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“Nosotros lo llevamos a su centro de rehabilitación, pero los médicos dicen también que hay que ayudarlo aquí en casa”, añadió Jairo Palomino.

Los dos niños aparecen con la camiseta de la Selección Colombia mientras Keyler acompaña a su hermano durante el momento en que entonan el himno nacional. - crédito @soykeylor/Instagram

La familia busca recursos para mejorar las condiciones de Keylor

Además de continuar con los ejercicios, los padres buscan mejorar las condiciones de la vivienda para facilitar la movilidad de Keylor.

De acuerdo con el diario bogotano, la familia necesita apoyo para adecuar el hogar y conseguir ropa y otros elementos que puedan contribuir a las actividades que realiza el menor.

La intención de los padres es disponer de un espacio más amplio y con recursos que permitan a Keylor realizar sus ejercicios y desplazarse en mejores condiciones.

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La situación económica de la familia dificulta la adquisición de estos elementos. Por ello, los padres solicitaron la solidaridad de quienes quieran realizar algún aporte.

Los sueños de los dos hermanos

Además del proceso de rehabilitación, la familia ha contado algunos de los intereses de los gemelos.

Jairo Palomino relató que Keylor admira al futbolista Richard Ríos y que uno de sus sueños es conocerlo. Keyler, por su parte, tiene como jugador favorito a Luis Díaz.

“Uno de los sueños de Keylor es conocer a Richard Ríos; siempre lo menciona. Y mi otro hijo, Keyler, siempre ha soñado con conocer a Luis Díaz. Esos son los dos jugadores favoritos de ellos”, dijo el padre al medio.

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Luis Díaz y Richard Ríos son los futbolistas favoritos de los gemelos Keyler y Keylor, según contó su padre, Jairo Palomino. - crédito Fans de Richard Ríos/ Facebook

Los hermanos aparecen en diferentes publicaciones de la cuenta de Instagram @soykeylor, donde la familia comparte momentos relacionados con el proceso de Keylor.