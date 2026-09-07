El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. (Gustavo Valiente / Europa Press)

Guardar

El juez Juan Carlos Peinado ha citado este martes a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral. La comparecencia tendrá lugar a las 18.00 horas y la mujer del jefe del Ejecutivo deberá acudir personalmente junto a Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa. El magistrado ha comunicado este lunes el señalamiento, después de recibir los escritos de defensa de ambas, en los que solicitan su absolución.

La cita llega cuando quedan apenas unas semanas para la jubilación del magistrado. Peinado cumplirá 72 años el próximo 27 de septiembre y dejará entonces el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Su intención sería avanzar en la tramitación de la causa antes de abandonar el órgano judicial.

PUBLICIDAD

La convocatoria de este martes no está exenta de dudas. La providencia se ha comunicado con apenas un día de antelación y fuentes de las defensas apuntan a El País a que la audiencia podría suspenderse si alguno de los intervinientes no puede acudir. El magistrado, no obstante, ha fijado ya la comparecencia a las seis de la tarde y ha especificado que Gómez y Álvarez deben acudir de forma personal.

Gómez reclama su absolución y niega haber utilizado su posición

En su escrito de defensa, Begoña Gómez pide la libre absolución y sostiene que los hechos por los que ha sido investigada “no son constitutivos de delito alguno”. Su defensa rechaza de este modo que su actuación en la Universidad Complutense pueda encajar en los delitos por los que se pretende llevarla a juicio.

PUBLICIDAD

Uno de los principales argumentos de Gómez pasa por negar que se valiera de su condición de esposa del presidente del Gobierno para obtener un beneficio personal. En relación con la creación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva y su posterior nombramiento como codirectora, su defensa sostiene que no ejerció presión ni influyó sobre el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, ni sobre el entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio.

Según sostiene su representación, Gómez tampoco se habría aprovechado de su vínculo matrimonial con Sánchez para conseguir la creación de la cátedra que posteriormente dirigió. La defensa mantiene que su actividad universitaria no estuvo acompañada de un beneficio económico indebido.

PUBLICIDAD

El escrito reclama además que la acusación popular sea condenada al pago de las costas procesales por lo que considera una “temeraria actuación procesal”. La estrategia de la defensa se sitúa así en una doble vía: negar que los hechos sean delictivos y cuestionar la actuación de quienes sostienen la acusación contra ella.

La Fiscalía, por su parte, ha mantenido una posición favorable a la absolución. El Ministerio Público ha defendido durante la investigación que no existen elementos suficientes para sostener que Gómez cometiera los delitos que se le atribuyen y ha reclamado el archivo de las actuaciones respecto de ella.

PUBLICIDAD

La causa encara el trámite previo al juicio

La situación procesal de Gómez llega a este punto después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya delimitado el objeto del eventual juicio. El procedimiento ha quedado encaminado hacia un Tribunal del Jurado por los delitos que finalmente permanecen en pie, después de que el tribunal provincial revisara las decisiones adoptadas durante la instrucción.

La investigación comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias y, desde entonces, ha atravesado distintas fases y ha incorporado diligencias relacionadas con la actividad profesional de Gómez en la Universidad Complutense. Durante la instrucción también fueron investigadas otras personas, entre ellas Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

PUBLICIDAD

Ahora, una vez presentados los escritos de defensa, Peinado ha vuelto a convocar a las partes para celebrar la audiencia preliminar. No se trata todavía de la celebración del juicio ni de una nueva fase de investigación, sino del trámite que precede a la resolución sobre la apertura del juicio oral.

La audiencia permitirá a las partes formular las alegaciones que consideren oportunas antes de que el instructor dicte la resolución correspondiente. En el caso de Gómez, su defensa ya ha dejado por escrito que considera que no existe delito y que la causa no debería desembocar en un juicio.

PUBLICIDAD

La de este martes será, además, una nueva comparecencia de Gómez ante Peinado en el marco de este procedimiento. El magistrado ya la había convocado anteriormente para actos procesales relacionados con la causa y ahora vuelve a reclamar su presencia cuando el procedimiento se encuentra en el tramo inmediatamente anterior a la apertura del juicio oral.