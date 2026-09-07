Los trenes Mitre, Sarmiento y Roca circulan con demoras y cancelaciones: hay miles de pasajeros afectados

Demoras y cancelaciones en los trenes Mitre, Roca y Sarmiento. (Motocam Infobae)

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Miles de pasajeros que suelen viajar en los trenes Mitre, Sarmiento y Roca se ven afectados este lunes por una serie de demoras y cancelaciones en todos los servicios.

Esta situación, según precisaron desde Trenes Argentinos a Infobae, se debe a la implementación de un nuevo control de alcoholemia y sustancias para el personal de conducción y los guardas, el cual se puso en marcha con las primeras formaciones de esta mañana.

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“Los trenes de las líneas Sarmiento, Mitre y Roca operan con demoras, desde el inicio de la prestación, por la implementación de cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas”, reza el escueto comunicado que difundió la empresa en redes sociales.

Así, las líneas Mitre, Sarmiento y Roca presentaban demoras de entre 20 y 30 minutos.

Demoras y cancelaciones en el tren Roca.

“Tendré que esperar, porque si buscas otro medio por ahí cuando estás llegando, el tren pasa por tu casa. Estás en la misma”, explicó un pasajero en diálogo con el canal de noticias TN, mientras aguardaba la normalización del servicio en la estación Constitución.

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Luego, otra pasajera aseguró que el viaje desde la estación Burzaco fue “terrible”, en relación a las innumerables paradas que realizó su formación durante el trayecto hacia la cabecera del tren Roca.

“El tren paraba durante cinco minutos en todas las estaciones, nos quedábamos en el medio de la nada parados hasta que volvía a arrancar”, detalló.

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En diálogo con este medio, desde Trenes Argentinos explicaron que por estas horas trabajan en determinar cuál fue la modificación en el protocolo que originó las demoras. En ese sentido, estimaron que los servicios se normalizarán una vez que pase la hora pico.